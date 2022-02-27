В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» сыграет с «Тампой-Бэй». Игра пройдет на открытом воздухе, на площадке «Ниссан» 27 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

В 52 матчах регулярного чемпионата парням из Теннесси удалось завоевать 64 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на четвертом месте, опережая соседей снизу на 5+ баллов.

После возобновления первенства «Нэшвилл» потерпел четыре подряд поражения, пропустив в каждой игре по 4+ шайбы. Первый провальный матч «Предс» скатали против «Далласа» в Техасе (3:4).

Затем на «Бриджстоун Арене» подопечные Джона Хайнса крупно уступили «Виннипегу» (2:5) и «Вашингтону» (1:4). Еще одно поражение «хищники» потерпели в Роли, в поединке с «Каролиной» (3:5).

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После встречи с «Харрикейнз» парни Хайнса прервали затянувшуюся серию неудач. В Санрайзе «Нэшвилл» взял верх над «Флоридой» (6:4). Затем на своей площадке он победил «Даллас» (2:1 Б).

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Флориды скатал в регулярном первенстве 50 матчей, в которых оформил 72 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он находится на второй позиции.

В последнем поединке перед небольшим отдыхом «Тампа-Бэй» дома отняла очки у «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). После паузы в регулярке «Лайтнинг» скатали четыре матча, оформив три победы.

Однако началось возвращение в сезон «Тампы» именно с потери. Случилось это в Денвере, где подопечные Джона Купера не смогли справиться с «Колорадо» на «Болл Арене» (2:3).

Позже «молнии» сгоняли в Финикс. На «Хила Ривер Арене» они переиграли «Аризону» (4:3). Далее в «Пруденшал Центре» «Тампа-Бэй» победила «Нью-Джерси» (6:3). В последней встрече «Болтс» разобрались с «Эдмонтоном» (5:3).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Нэшвилл» букмекеры предлагают за 2.97, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.09.

Прогноз

В паре последних матчей «Нэшвиллу» удалось немного поправить турнирное положение, однако и «Тампа» не сбавляет темп. Перед игрой на открытом воздухе она оформила три крупные победы, забросив суммарно 15 шайб . Безусловно, в предстоящем замесе «молнии» намерены катнуть четвертую удачную встречу.

Ставка

В игре на площадке «Ниссан» сверх нормы команды не накидают, но при этом мы рекомендуем поверить именно в ребят Джона Купера. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.40.