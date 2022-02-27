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    Как «Нэшвилл» и «Тампа-Бэй» проведут встречу на открытом воздухе?

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.40) на хоккейный матч НХЛ 27 февраля 2022 года

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    Таннер Жанно
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» сыграет с «Тампой-Бэй». Игра пройдет на открытом воздухе, на площадке «Ниссан» 27 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Февраля 2022 года

    «Нэшвилл»

    В 52 матчах регулярного чемпионата парням из Теннесси удалось завоевать 64 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на четвертом месте, опережая соседей снизу на 5+ баллов.

    После возобновления первенства «Нэшвилл» потерпел четыре подряд поражения, пропустив в каждой игре по 4+ шайбы. Первый провальный матч «Предс» скатали против «Далласа» в Техасе (3:4).

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Тампа-Бэй

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Затем на «Бриджстоун Арене» подопечные Джона Хайнса крупно уступили «Виннипегу» (2:5) и «Вашингтону» (1:4). Еще одно поражение «хищники» потерпели в Роли, в поединке с «Каролиной» (3:5).

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    После встречи с «Харрикейнз» парни Хайнса прервали затянувшуюся серию неудач. В Санрайзе «Нэшвилл» взял верх над «Флоридой» (6:4). Затем на своей площадке он победил «Даллас» (2:1 Б).

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейный клуб из Флориды скатал в регулярном первенстве 50 матчей, в которых оформил 72 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он находится на второй позиции.

    В последнем поединке перед небольшим отдыхом «Тампа-Бэй» дома отняла очки у «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). После паузы в регулярке «Лайтнинг» скатали четыре матча, оформив три победы.

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    • Однако началось возвращение в сезон «Тампы» именно с потери. Случилось это в Денвере, где подопечные Джона Купера не смогли справиться с «Колорадо» на «Болл Арене» (2:3).

    Позже «молнии» сгоняли в Финикс. На «Хила Ривер Арене» они переиграли «Аризону» (4:3). Далее в «Пруденшал Центре» «Тампа-Бэй» победила «Нью-Джерси» (6:3). В последней встрече «Болтс» разобрались с «Эдмонтоном» (5:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Нэшвилл» букмекеры предлагают за 2.97, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.09.

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    Прогноз

    В паре последних матчей «Нэшвиллу» удалось немного поправить турнирное положение, однако и «Тампа» не сбавляет темп. Перед игрой на открытом воздухе она оформила три крупные победы, забросив суммарно 15 шайб. Безусловно, в предстоящем замесе «молнии» намерены катнуть четвертую удачную встречу.

    Ставка

    В игре на площадке «Ниссан» сверх нормы команды не накидают, но при этом мы рекомендуем поверить именно в ребят Джона Купера. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.40.

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    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Нэшвилл» и «Тампа-Бэй» проведут встречу на открытом воздухе?
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