НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 4:1

У «Кэпиталз» единственный гол забил Александр Овечкин, которому ассистировал Евгений Кузнецов. Для Овечкина эта шайба стала 32-й в нынешнем сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)Вратари: Шестеркин — Самсонов (55:40 — 57:03)Штраф: 12-8Броски: 21 (7+9+5) — 37 (11+9+17)

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 4:1

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:6

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором единственного гола своей команды в этой встрече. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) Голы: Братт — 15 (Хишир, Заха), 1:16 — 0:1. Братт — 16, 5:47 — 0:2. Шарангович — 11 (Суббан), 6:44 — 0:3. Мерсер — 12 (Хьюз), 29:24 — 0:4. Малкин — 7 (бол., Кросби), 31:13 — 1:4. Сиверсон — 7 (бол., Хьюз, Хишир), 33:37 — 1:5. Хишир — 14 (бол., Хьюз, Братт), 49:30 — 1:6Вратари: Джерри (Десмит, 33:37) — ДоусШтраф: 12-10Броски: 38 (13+14+11) — 36 (15+6+15)

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 1:6

«Торонто» — «Миннесота» 3:1

В составе победителей дубль сделал Остон Мэттьюс, еще один гол забил Александр Керфут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Годро — 6 (Болди, Фиала), 28:37 — 0:1. Мэттьюс — 35 (Лильегрен, Дермотт), 29:04 — 1:1. Мэттьюс — 36 (Марнер), 50:22 — 2:1. Керфут — 8 (п.в., Марнер, Таварес), 59:18 — 3:1Вратари: Мразек — Кяхкенен (57:55)Штраф: 8-4Броски: 25 (5+10+10) — 30 (6+11+13)

У проигравших шайбу забросил Фредерик Годро. Нападающий Кирилл Капризов заработал показатель полезности «-1».

«Торонто» — «Миннесота» 3:1

«Флорида» — «Коламбус» 3:6

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сделал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 3:6 (1:1, 0:1, 2:4) Голы: Уигар — 6 (Барков, Верхэге), 8:33 — 1:0. Лайне — 19 (Ворачек), 15:05 — 1:1. Дженнер — 22 (Гавриков), 29:32 — 1:2. Карлссон — 2 (Бьоркстранд, Рословик), 43:12 — 1:3. Юбердо — 18 (Марчмент, Форслинг), 46:52 — 2:3. Силлинджер — 8 (Ворачек), 49:47 — 2:4. Дэнфорт — 4 (Боквист), 49:57 — 2:5. Беннетт — 23 (Барков, Юбердо), 53:41 — 3:5. Бьоркстранд — 16 (п.в., Рословик, Кукан), 54:01 — 3:6Вратари: Юханссон (53:55 — 54:01) — БерубеШтраф: 4-8Броски: 42 (11+14+17) — 28 (10+8+10)

«Флорида» — «Коламбус» 3:6

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:1 Б

Победный буллит реализовал Микаэль Гранлунд. Российские хоккеисты Александр Радулов, Денис Гурьянов и Яков Тренир очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Томасино — 7 (Фаббро), 11:56 — 1:0. Робертсон — 22 (Павелски, Сутер), 21:21 — 1:1Победный буллит: ГранлундВратари: Сарос (65:00) — Эттингер (65:00)Штраф: 13-15Броски: 20 (9+5+4+2) — 28 (8+9+8+3)

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:1 Б

«Ванкувер» — «Калгари» 7:1

В составе «Кэнакс» четыре (2+2) очка набрал Джей Ти Миллер, также по дублю оформили Элиас Петтерссон и Бо Хорват.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 7:1 (0:0, 5:0, 2:1) Голы: Петтерссон — 15 (бол., Хьюз, Бесер), 23:42 — 1:0. Миллер — 19 (бол., Хьюз, Петтерссон), 30:18 — 2:0. Хорват — 16, 30:50 — 3:0. Хорват — 17 (бол., Миллер, Бесер), 38:42 — 4:0. Миллер — 20 (буллит), 39:55 — 5:0. Гарлэнд — 14 (Пирсон, Миллер), 44:33 — 6:0. Петтерссон — 16 (мен.), 47:23 — 7:0. Манджапане — 26 (Баклунд, Коулмэн), 57:53 — 7:1Вратари: Демко — Маркстрем (Владарж, 38:14)Штраф: 2-34Броски: 38 (11+13+14) — 30 (11+10+9)

«Ванкувер» — «Калгари» 7:1

«Сиэтл» — «Бостон» 2:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил Джейк Дебраск, который оформил дубль в этой встрече.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Джиордано — 6 (мен., Шиэн, Олексяк), 3:29 — 1:0. Дебраск — 9 (Хаула, Смит), 17:33 — 1:1. Пастрняк — 28 (Макэвой, Грызлик), 26:47 — 1:2. Эберле — 15 (Юханссон, Ярнкрок), 33:19 — 2:2. Дебраск — 10 (Койл, Макэвой), 60:33 — 2:3Вратари: Грубауэр — УльмаркШтраф: 10-6Броски: 27 (8+10+9+0) — 39 (17+14+7+1)

«Сиэтл» — «Бостон» 2:3 ОТ

«Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б