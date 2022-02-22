В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

В 51 матче регулярного первенства канадская команда смогла заработать 52 балла, что делает ее шестой в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. От плей-офф зоны «киты» отстают на 7 пунктов.

После семидневного отдыха «Ванкувер» провел пять матчей и выиграл трижды. В стартовом поединке этого отрезка «Накс» дома грохнули «Аризону» (5:1).

Во втором матче подопечные Брюса Будро на своей площадке крупно влетели «Айлендерс» (3:6), а третья игра после паузы завершилась для «китов» победой над «Торонто» (3:2).

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Покинув «Роджерс Арену», «Ванкувер» отправился в Калифорнию. В солнечном штате он переиграл «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Вернувшись на родину, «Кэнакс» не смогли справиться с «Анахаймом» (4:7).

«Сиэтл»

Команда из штата Вашингтон скатала в чемпионате 51 встречу, в которой собрала всего 36 баллов. В Тихоокеанском дивизионе она застряла на последнем месте.

Отдохнув в течение недели в начале февраля, «Сиэтл» вернулся на площадку и успел поучаствовать в пяти матчах. Однако в четырех играх команда осталась без набранных очков.

В первой встрече после паузы «Сиэтл» крупно проиграл «Аризоне» на «Клаймат Пледж Арене» (2:5). В своем следующем матче, прошедшем в Калифорнии, банда Дэйва Хэкстола победила «Анахайм» (4:3).

Три последних поединка «Кракен» провалил. На своем льду он с крупным счетом влетел «Торонто» (2:5), а затем в Канаде остался с нулем, так как проиграл «Виннипегу» (3:5) и «Калгари» (1:2).

Коэффициенты

На «Ванкувер» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.97, на ничью они дают коэффициент 4.78, а на победу «Сиэтла» — 3.22.

Прогноз

В предстоящем матче «Кракен» будет пытаться прервать очередную неудачную серию, которая настигла команду во встречах с канадскими клубами.

Безусловно, «Ванкувер», неприятный соперник, однако проблем в обороне у него хватает. В трех матчах из пяти предыдущих «Кэнакс» пропустили по 4+ шайбы . Для «Сиэтла» и его нападающих это четкий сигнал.

Ставка

На домашней площадке «Ванкувер» будет фаворитом, однако гости отнесутся максимально бережно к своим шансам, чтобы извлечь из игры хоть что-то. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» не проиграет за 1.95.