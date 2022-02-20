НХЛ. «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Торонто», «Виннипег» проиграл «Эдмонтону»

«Баффало» — «Колорадо» 3:5

В составе хозяев хет-трик сделал Тейдж Томпсон. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Колорадо» — 3:5 (2:3, 1:0, 0:2) Голы: Томпсон — 17 (Скиннер, Так), 2:50 — 1:0. Маккиннон — 11 (Макар, Тэйвз), 3:35 — 1:1. Комфер — 10 (Обе-Кубель), 11:18 — 1:2. Томпсон — 18 (Скиннер, Далин), 12:42 — 2:2. Кадри — 21 (Ничушкин), 13:02 — 2:3. Томпсон — 19 (Самуэльссон), 32:54 — 3:3. Ньюхук — 11 (Рантанен), 48:37 — 3:4. Рантанен — 25 (п.в., Маккиннон, Дж. Джонсон), 59:08 — 3:5Вратари: Токарски (58:34 — 59:08, 59:28) — КемперШтраф: 4-2Броски: 32 (8+7+17) — 36 (14+11+11)

«Колорадо» лидирует на Западе. У «Баффало» 13-я позиция в Восточной конференции.

«Баффало» — «Колорадо» 3:5

«Виннипег» — «Эдмонтон» 2:4

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид. Российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников очков не набрал.

«Эдионтон» занимает седьмое место в Западной конференции, «Виннипег» — на 11-й строчке.

«Виннипег» — «Эдмонтон» 2:4

«Оттава» — «Бостон» 2:3 ОТ

Защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился ассистом, Никита Зайцев очков не набрал.

«Оттава» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Бостон» — на восьмой строчке.

«Оттава» — «Бостон» 2:3 ОТ

«Торонто» — «Сент-Луис» 3:6

В составе победителей дубль оформил Павел Бучневич. Нападающий Иван Барбашев очков не набрал, Владимир Тарасенко пропустил игру из-за травмы. У «Мэйпл Ливз» дубль на счету Вильяма Нюландера.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сент-Луис» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3) Голы: Бучневич — 17 (Кайру, Томас), 2:58 — 0:1. Костин — 4 (Бозак, Уолман), 11:40 — 0:2. Нюландер — 19 (Керфут, Таварес), 15:33 — 1:2. Нюландер — 20 (Керфут, Холл), 25:30 — 2:2. Шенн — 14 (Фолк, Сундквист), 25:59 — 2:3. Броди — 4 (Кампф, Каше), 37:44 — 3:3. Саад — 16 (Перрон, Парэйко), 44:38 — 3:4. О`Райлли — 11 (Миккола, Перрон), 50:50 — 3:5. Бучневич — 18 (п.в., Томас), 56:43 — 3:6Вратари: Кэмпбелл (56:19 — 56:43) — ХуссоШтраф: 4-4Броски: 37 (9+12+16) — 34 (12+12+10)

«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции, «Торонто» — на пятой строчке Востока.

«Торонто» — «Сент-Луис» 3:6

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 3:5

У победителей по дублю сделали Адриан Кемпе и Дрю Даути.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) Голы: Строльман — 4 (Мозер, Эрикссон), 8:52 — 1:0. Кемпе — 22 (Копитар, Бьорнфут), 9:04 — 1:1. Крауз — 13 (Гальченюк, Кессел), 27:41 — 2:1. Келлер — 19 (Бойд, Гостисбеер), 32:40 — 3:1. Даути — 6 (бол., Кемпе, Браун), 38:33 — 3:2. Мур — 8 (Арвидссон, Дано), 46:24 — 3:3. Даути — 7, 47:12 — 3:4. Кемпе — 23 (бол., Даути, Копитар), 50:03 — 3:5Вратари: Веймелка — ПетерсенШтраф: 8-6Броски: 23 (4+9+10) — 39 (12+13+14)

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Аризона» — 16-я.

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 3:5

«Ванкувер» — «Анахайм» 4:7

По дублю оформили Николя Деслорье и Адам Хенрик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Анахайм» — 4:7 (0:3, 2:3, 2:1) Голы: Терри — 26 (Линдхольм, Гибсон), 0:57 — 0:1. Делорье — 3 (Грант, Кэррик), 3:23 — 0:2. Ракелль — 12 (бол., Драйсдейл, Зеграс), 14:08 — 0:3. Хенрик — 8 (бол., Сильферберг, Терри), 21:35 — 0:4. Стил — 6 (Зеграс, Милано), 24:20 — 0:5. Пирсон — 8 (Гарлэнд, Петтерссон), 24:52 — 1:5. Петтерссон — 14 (бол., Хьюз, Миллер), 35:47 — 2:5. Хенрик — 9 (Зеграс, Бенуа), 36:50 — 2:6. Делорье — 4 (Кэррик), 43:49 — 2:7. Гарлэнд — 13 (Пирсон, Петтерссон), 50:41 — 3:7. Хьюз — 4 (Мотт), 56:28 — 4:7Вратари: Демко (Галак, 24:20) — ГибсонШтраф: 12-8Броски: 20 (2+9+9) — 25 (8+10+7)

«Анахайм» прервал серию их трех поражений и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» — 12-й.

«Калгари» — «Сиэтл» 2:1

Российский защитник «Флэймс» Никита Задоров сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сиэтл» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Ткачак — 24 (Линдхольм, Задоров), 3:02 — 1:0. Ярнкрок — 10, 12:26 — 1:1. Линдхольм — 22 (Танев, Ткачак), 47:31 — 2:1Вратари: Маркстрем — ГрубауэрШтраф: 7-5Броски: 37 (11+18+8) — 23 (6+8+9)

«Калгари» одержал девятую победу подряд, у «Сиэтла» — третье поражение кряду.