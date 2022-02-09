В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «ТД Гарден» 9 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 43 встречах регулярки бостонцам удалось завоевать 55 баллов и оказаться в топ-4 таблицы Атлантического дивизиона. От пятого «Детройта» они оторвались на 9 пунктов.

Перед небольшим отдыхом в НХЛ «Бостон» потерпел три поражения в пяти играх. Одна из упомянутых неудач ждала «медведей» в домашнем матче против «Анахайма» (3:5).

После встречи с «Дакс» подопечные Брюса Кэссиди устроили замес с «Колорадо» в Денвере. На «Болл Арене» «Брюинз» смотрелись неплохо, но уступили «Эвеланш» в серии буллитов (3:4 Б).

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Продолжилась гостевая линия «Бостона» победой над «Аризоной» (2:1), а завершилась — крупным поражением от «Далласа» (1:6). Вернувшись в «ТД Гарден», «Бис» прихлопнули «Сиэтл» (3:2).

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании провели 46 поединков, после которых на их счет прилетели 62 очка. В Столичной таблице «пингвины» занимают третье место, отставая от лидеров на 2 пункта.

В период с 16 по 26 января «Питтсбург» выдал хороший отрезок, оформив шесть подряд побед. Закончилась данная серия домашним выносом «Аризоны» (6:3).

Ситуация резко изменилась после встречи с «койотами». В четырех дальнейших матчах подопечные Майка Салливана уступили. Первую потерю очков «Пингвинз» пережили в поединке с «Сиэтлом» (1:2 ОТ).

В следующей зарубе на «PPG Paints-арене» «Питтсбург» отдал победу «Детройту» (2:3 Б). Провальными для «Питтсбурга» оказались и его матчи с «Лос-Анджелесом» (3:4) и «Вашингтоном» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Победу «Бостона» в предстоящей игре букмекеры предлагают поймать за 2.37, коэффициент на ничью — 4.40, а на «Питтсбург» — 2.65.

Прогноз

Учитывая последние результаты «Пингвинз», можно сказать, что команда Майка Салливана переживает небольшой игровой спад. Разумеется, на турнирном положении это серьезно не отразится, а вот в матче с «Бостоном» гости из Пенсильвании рискуют отлететь с крупным счетом .

Ставка

На своей площадке «медведи» не будут церемониться с хромающими «пингвинами» и оформят убедительную победу. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит с форой -1 за 2.66.