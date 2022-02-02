НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Вашингтону», «Тампа» одолела «Сан-Хосе», «Рейнджерс» разгромили «Флориду»

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:4 ОТ
В составе победителей дубль сделал защитник Дмитрий Орлов, он же забил решающий гол в овертайме. Александр Овечкин не набрал ни очка в четвертом матче подряд. Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов по ходу первого периода заменил Ванечека. Он сыграл 57 минут 34 секунды и отразил 43 из 45 бросков.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгенй Малкин отметился одной заброшенной шайбой.
«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:4 ОТ
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 5:2
У победителей дубль сделал лучший снайпер регулярного сезона Крис Крайдер. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился одной заброшенной шайбой, а также двумя голевыми передачами.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Зибанежад — 18, 0:35 — 1:0. Дюклер — 19 (Юбердо, Барков), 10:44 — 1:1. Райнхарт — 16 (бол., Барков, Экблад), 22:18 — 1:2. Лафренье — 10 (Крайдер), 23:27 — 2:2. Крайдер — 32 (бол., Строум, Панарин), 37:25 — 3:2. Крайдер — 33 (бол., Зибанежад, Панарин), 54:39 — 4:2. Панарин — 13 (бол., п.в.), 59:19 — 5:2Вратари: Шестеркин — Найт (56:27 — 58:23, 59:04 — 59:19)Штраф: 11-15Броски: 35 (7+15+13) — 36 (15+12+9)
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 5:2
«Филадельфия» — «Виннипег» 3:1
«Филадельфия» одержала вторую победу после серии из 13 поражений подряд.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Виннипег» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Коннор — 25 (Перфетти, Дюбуа), 0:48 — 0:1. Конекны — 8, 30:42 — 1:1. ван Римсдайк — 11 (Лотон), 55:51 — 2:1. Линдблом — 6 (п.в., Аткинсон), 58:46 — 3:1Вратари: Харт — Хеллибак (58:37 — 58:46)Штраф: 4-8Броски: 36 (12+10+14) — 33 (7+15+11)
«Филадельфия» — «Виннипег» 3:1
«Нью-Джерси» — «Торонто» 1:7
В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Митчелл Марнер. Российский форвард Илья Михеев отметился голевой передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Голы: Спецца — 9 (Энгвалль), 2:13 — 0:1. Мэттьюс — 29 (Марнер, Бантинг), 8:38 — 0:2. Кампф — 5 (Михеев, Холл), 9:04 — 0:3. Марнер — 13 (Мэттьюс), 15:31 — 0:4. Бантинг — 13 (Марнер, Кампф), 28:25 — 0:5. Энгвалль — 7 (Симмондс), 35:12 — 0:6. Хьюз — 12 (Шарангович, Братт), 43:31 — 1:6. Марнер — 14, 45:57 — 1:7Вратари: Гиллис (Шмид, 40:00) — КэмпбеллШтраф: 4-6Броски: 32 (9+9+14) — 36 (18+10+8)
«Торонто» одержал пятую победу подряд, «Нью-Джерси» проиграл в шестом матче кряду.
«Нью-Джерси» — «Торонто» 1:7
«Бостон» — «Сиэтл» 3:2
В составе «Брюинз» дублем отличился Давид Пастрняк.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сиэтл» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Пастрняк — 21 (бол., Холл, Маршан), 29:06 — 1:0. Холл — 10 (Носек, Пастрняк), 36:09 — 2:0. Донской — 1, 40:42 — 2:1. Эпплтон — 4 (Ларссон, Блэкуэлл), 47:30 — 2:2. Пастрняк — 22 (бол., Бержерон, Маршан), 50:49 — 3:2Вратари: Ульмарк — Дриджер (57:38)Штраф: 19-13Броски: 26 (7+11+8) — 27 (9+9+9)
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 4:1
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Оттава» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Холден — 2 (Эннис, Ткачак), 1:56 — 0:1. Бовилье — 7 (бол., Паризе, Нельсон), 18:07 — 1:1. Вальстрем — 10 (Хара, Добсон), 28:42 — 2:1. Барзал — 10 (Мэйфилд), 35:50 — 3:1. Пелек — 2 (Мэйфилд, Пажо), 47:44 — 4:1Вратари: Сорокин — ФорсбергШтраф: 6-8Броски: Сорокин — Форсберг
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 4:1
«Нэшвилл» — «Ванкувер» 4:2
В составе «Предаторз» дубль сделал Филип Форсберг.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Хаймор — 2 (Ламмикко), 7:56 — 0:1. Джохансен — 13 (Маккэррон, Каррье), 14:22 — 1:1. Форсберг — 23 (Майерс, Дюшен), 15:30 — 2:1. Экман-Ларссон — 3 (Бесер, Пирсон), 17:36 — 2:2. Форсберг — 24 (бол., Йоси, Гранлунд), 23:12 — 3:2. Жанно — 14 (Экхольм, Сиссонс), 41:28 — 4:2Вратари: Сарос — Демко (57:22)Штраф: 4-6Броски: 28 (11+5+12) — 32 (9+14+9)
«Нэшвилл» — «Ванкувер» 4:2
«Даллас» — «Калгари» 3:4
НХЛ Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)
Голы: Льюис — 4 (Ружичка, Лучич), 1:54 — 0:1. Хенли — 1 (Дамиани, Киро), 4:26 — 1:1. Робертсон — 17 (Линделл, Хейсканен), 18:12 — 2:1. Бенн — 12 (Сегин, Гурьянов), 31:20 — 3:1. Манджапане — 20 (Коулмэн, Хэнифин), 54:36 — 3:2. Годро — 18 (Ткачак, Линдхольм), 55:13 — 3:3. Шилингтон — 5 (Андерссон, Линдхольм), 58:13 — 3:4Вратари: Эттингер (58:38) — Маркстрем (Владарж, 40:00)Штраф: 4-6Броски: 28 (6+17+5) — 40 (11+11+18)
«Колорадо» — «Аризона» 2:3 Б