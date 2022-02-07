Россия
В двух встречах в Пекине россиянки смогли взять 3 балла. А с разницей забитых и пропущенных — 5:7 они находятся на третьем месте в турнирной таблице группы A.
В дебютном матче на Олимпиаде Россия зарубись со Швейцарией, которую в итоге смогла обыграть крупно (5:2). Несмотря на счет, команде Евгения Бобарико легко не было.
Во втором поединке Россия встретилась с США и слилась американкам в одну калитку (0:5). За час игры наших спортсменок хватило лишь на 12 бросков в створ, в то время как соперницы из Штатов пробили 62 раза.
На Олимпиаде в Пхенчхане российская сборная билась за медали. В матче за бронзу она сошлась с Финляндией, но потерпела поражение (2:3) и закончила турнир четвертой в общем зачете.
Канада
В двух матчах канадская команда сумела завоевать максимум очков и настрелять в ворота соперниц 23 шайбы. С голевой разницей 23:2 она является бесспорным лидером группы A.
В дебютной игре в Пекине Канада устроила разнос Швейцарии (12:1). В этой встрече «кленовым» удалось нанести 70 бросков в створ и показать солидный процент реализации — 17.14%.
Во втором поединке подопечные Троя Райана грохнули Финляндию (11:1). В этом матче канадские девушки били по воротам реже, чем в первой игре (48 бросков), зато реализация оказалась выше — 22.92%.
В Пхенчхане канадская команда завоевала серебряные медали. В финальном матче она зарубилась с США, но проиграла американкам в серии буллитов (2:3 Б).
Коэффициенты
На победу России в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 22.0, коэффициент на ничью — 20.0, а на успех канадской сборной 1.02.
Прогноз
Разумеется, в этой игре у наших спортсменок шансов откровенно мало. К сожалению,
Ставка
В предстоящем поединке канадки снова покажут высокую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 за 1.85.