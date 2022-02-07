В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная России сыграет с Канадой. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 7 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Россия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

В двух встречах в Пекине россиянки смогли взять 3 балла. А с разницей забитых и пропущенных — 5:7 они находятся на третьем месте в турнирной таблице группы A.

В дебютном матче на Олимпиаде Россия зарубись со Швейцарией, которую в итоге смогла обыграть крупно (5:2). Несмотря на счет, команде Евгения Бобарико легко не было.

Во втором поединке Россия встретилась с США и слилась американкам в одну калитку (0:5). За час игры наших спортсменок хватило лишь на 12 бросков в створ, в то время как соперницы из Штатов пробили 62 раза.

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На Олимпиаде в Пхенчхане российская сборная билась за медали. В матче за бронзу она сошлась с Финляндией, но потерпела поражение (2:3) и закончила турнир четвертой в общем зачете.

Канада

В двух матчах канадская команда сумела завоевать максимум очков и настрелять в ворота соперниц 23 шайбы. С голевой разницей 23:2 она является бесспорным лидером группы A.

В дебютной игре в Пекине Канада устроила разнос Швейцарии (12:1). В этой встрече «кленовым» удалось нанести 70 бросков в створ и показать солидный процент реализации — 17.14%.

Во втором поединке подопечные Троя Райана грохнули Финляндию (11:1). В этом матче канадские девушки били по воротам реже, чем в первой игре (48 бросков), зато реализация оказалась выше — 22.92%.

В Пхенчхане канадская команда завоевала серебряные медали. В финальном матче она зарубилась с США, но проиграла американкам в серии буллитов (2:3 Б).

Коэффициенты

На победу России в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 22.0, коэффициент на ничью — 20.0, а на успех канадской сборной 1.02.

Прогноз

Разумеется, в этой игре у наших спортсменок шансов откровенно мало. К сожалению, Канада без напряга выносит всех, кого видит на своем пути . Участь россиянок в замесе с североамериканскими соперницами заранее известна.

Ставка

В предстоящем поединке канадки снова покажут высокую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 за 1.85.