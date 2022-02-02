В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Амали Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 45 матчах парни из Флориды отвоевали у чужаков 64 очка, благодаря чему заняли второе место в Атлантическом дивизионе, отстав от соперников из родного штата на 3 пункта.

С 12 по 19 января «Тампа-Бэй» провела симпатичный отрезок, включивший в себя четыре победы. А прервался он в Калифорнии, где «Болтс» были разгромлены «Анахаймом» (1:5).

Задержавшись в том же штате, команда Джона Купера сгоняла в «САП Центр», где грохнула «Сан-Хосе» (7:1). Вернувшись на родину, «Лайтнинг» одержали верх над «Нью-Джерси» (3:2).

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Последнюю встречу «Тампа-Бэй» также скатала на «Амали Арене». Ее соперником был «Вегас», в дуэли с которым дело дошло до буллитов. В послематчевых бросках ребята Купера и слились (2:3 Б).

«Сан-Хосе»

Калифорнийская компания провела в регулярке 45 поединков, в которых набрала 47 очков. В Тихоокеанском дивизионе «акулы» опустились на пятую строчку, отстав на 1 балл от «Калгари».

Четыре матча из пяти последних «Сан-Хосе» скатал в гостях и добыл всего одну победу. Начались выездные приключения «Шаркс» с поражения от «Сиэтла» на «Клаймат Пледж Арене» (2:3).

После игры с «Кракеном» подопечные Боба Бугнера вернулись домой, где были опозорены «Тампой» (1:7). А единственную за этот период победу калифорнийцы достали в борьбе с «Вашингтоном» (4:1).

Свой следующий матч «Сан-Хосе» провел в Санрайзе. На «ФЛА Лайв Арене» гости не выдержали накала страстей в зарубе с «Флоридой» (4:5 ОТ). В последнем поединке «Шаркс» уступили «Каролине» (1:2).

Коэффициенты

В предстоящем матче победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.65, на «Сан-Хосе» букмекеры дают коэффициент 4.40, а на ничейный вариант — 5.15.

Прогноз

После обидного домашнего облома в зарубе с «Вегасом» у «Тампы» будет отличный шанс вернуться к победам, благодаря встрече с потерявшим форму «Сан-Хосе», который проиграл в шести матчах из восьми последних. При этом жалеть «акул» при родных трибунах «Болтс» не собираются .

Ставка

На «Амали Арене» команда Купера не постесняется втоптать в лед калифорнийских гостей, но и «Шаркс» без своих шайб площадку не покинут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.24.