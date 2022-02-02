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    На «Амали Арене» «Тампа-Бэй» зарубится с «Сан-Хосе» в результативный хоккей?

    «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч НХЛ 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
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    Стивен Стэмкос
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Амали Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2022 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Тампа-Бэй»

    В 45 матчах парни из Флориды отвоевали у чужаков 64 очка, благодаря чему заняли второе место в Атлантическом дивизионе, отстав от соперников из родного штата на 3 пункта.

    С 12 по 19 января «Тампа-Бэй» провела симпатичный отрезок, включивший в себя четыре победы. А прервался он в Калифорнии, где «Болтс» были разгромлены «Анахаймом» (1:5).

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Сан-Хосе

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
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    Задержавшись в том же штате, команда Джона Купера сгоняла в «САП Центр», где грохнула «Сан-Хосе» (7:1). Вернувшись на родину, «Лайтнинг» одержали верх над «Нью-Джерси» (3:2).

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    Последнюю встречу «Тампа-Бэй» также скатала на «Амали Арене». Ее соперником был «Вегас», в дуэли с которым дело дошло до буллитов. В послематчевых бросках ребята Купера и слились (2:3 Б).

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийская компания провела в регулярке 45 поединков, в которых набрала 47 очков. В Тихоокеанском дивизионе «акулы» опустились на пятую строчку, отстав на 1 балл от «Калгари».

    Четыре матча из пяти последних «Сан-Хосе» скатал в гостях и добыл всего одну победу. Начались выездные приключения «Шаркс» с поражения от «Сиэтла» на «Клаймат Пледж Арене» (2:3).

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    • После игры с «Кракеном» подопечные Боба Бугнера вернулись домой, где были опозорены «Тампой» (1:7). А единственную за этот период победу калифорнийцы достали в борьбе с «Вашингтоном» (4:1).

    Свой следующий матч «Сан-Хосе» провел в Санрайзе. На «ФЛА Лайв Арене» гости не выдержали накала страстей в зарубе с «Флоридой» (4:5 ОТ). В последнем поединке «Шаркс» уступили «Каролине» (1:2).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.65, на «Сан-Хосе» букмекеры дают коэффициент 4.40, а на ничейный вариант — 5.15.

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    Прогноз

    После обидного домашнего облома в зарубе с «Вегасом» у «Тампы» будет отличный шанс вернуться к победам, благодаря встрече с потерявшим форму «Сан-Хосе», который проиграл в шести матчах из восьми последних. При этом жалеть «акул» при родных трибунах «Болтс» не собираются.

    Ставка

    На «Амали Арене» команда Купера не постесняется втоптать в лед калифорнийских гостей, но и «Шаркс» без своих шайб площадку не покинут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.24.

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    «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на хоккей. На «Амали Арене» «Тампа-Бэй» зарубится с «Сан-Хосе» в результативный хоккей?
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