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    Очередной домашний матч «Колорадо» не пробьет «верх»?

    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
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    Тайсон Йост
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Болл Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2022 года

    «Колорадо»

    Сыграв в 43 матчах, денверские хоккеисты сумели захватить 67 очков, что делает их первыми как в таблице Западной конференции, так и в зачете Центрального дивизиона.

    Во второй половине января «Колорадо» ждала двухматчевая заруба с «Аризоной», которую «альпинисты» успешно выдержали (4:3 Б, 5:0). С этого момента началась беспроигрышная серия «Эвс», дошедшая до десяти поединков.

    Коэффициенты матча Колорадо — Аризона

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
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    После встреч с «Койотис» подопечные Джареда Беднара дома успели прихлопнуть «Миннесоту» (4:3 Б), а в Калифорнии «Эвеланш» сумели обыграть «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

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    Позже на «Болл Арене» денверская команда взяла верх над «Монреалем» (3:2 ОТ), «Чикаго» (2:0), «Бостоном» (4:3 ОТ). Еще в одной игре с «Блэкхокс» «Колорадо» снова оказался сильнее (6:4), а в последней встрече команда Беднара разгромила «Баффало» (4:1).

    «Аризона»

    В 43 играх регулярного чемпа «пустынные псы» сумели отыскать всего 24 балла, из-за чего команда по-прежнему везде последняя — на Западе и в Центральном дивизионе.

    В период с 17 по 20 января «Аризона» зацепила две крупные победы, забросив суммарно 9 шайб. В нетипичном для себя отрезке «койоты» грохнули «Монреаль» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:1).

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    • После матча с «Джерси» началась привычная для команды Андре Туриньи цепочка провалов. Очередная серия поражений стартовала в Нью-Йорке. «Йотис» уступили «Айлендерс» (0:4) и «Рейнджерс» (3:7).

    На следующую встречу «Аризона» сгоняла в Пенсильванию, где безуспешно боролась с «Питтсбургом» (3:6). В двух домашних играх команда Туриньи слилась «Бостону» (1:2) и «Баффало» (1:3).

    Коэффициенты

    На успешный результат «Колорадо» букмекеры предлагают поставить за 1.51, а вот в «Аризону» эксперты верят слабо — 5.30. Кэф на ничью — 5.65.

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    Прогноз

    В десятиматчевой беспроигрышной серии «Эвеланш» не всегда напрягаются и выносят соперников с крупным счетом. Только в четырех встречах было забито больше пяти голов.

    Нет сомнений в том, что «Колорадо» без нервов хлопнет проблемную «Аризону», однако сверх нормы парни Джареда Беднара шайб не накидают.

    Ставка

    На «Болл Арене» хозяева зацепят очередную победу и обойдутся малой кровью. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 2.20.

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    «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на хоккей. Очередной домашний матч «Колорадо» не пробьет «верх»?
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