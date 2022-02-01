В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 1 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Оттава» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадская банда из Онтарио успела поучаствовать в 38 играх, после которых она оказалась седьмой в Атлантическом дивизионе с 30 набранными баллами. Разрыв между плей-офф зоной — 23 пункта.

С 19 по 23 января у «Оттавы» был очередной неудачный период из-за трех подряд поражений. Растеряли очки «сенаторы» в играх с «Баффало» (1:3), «Питтсбургом» (4:6) и «Вашингтоном» (2:3 ОТ).

После встречи с «Кэпиталз» команде Ди Джея Смита удалось прервать серию без побед благодаря успешно завершенному поединку с «Коламбусом» (2:1). В следующем матче «Сенаторз» грохнули «Баффало» (5:0).

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Достойную игру «Оттава» показала и в противостоянии «Каролиной». Несмотря на поражение, канадцы зацепили 1 балл (2:3 Б). В последнем поединке «Сенс» не справились с «Анахаймом» (1:2).

«Эдмонтон»

Представители Альберты, Канада, провели в регулярке 40 поединков, в которых захватили 46 баллов. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» занимают шестую позицию с 2-очковым отставанием от плей-офф зоны.

С конца декабря по 21 января включительно «Эдмонтон» страдал из-за невозможности победить хотя бы кого-то. В ходе негативной серии «Ойлерз» потерпели семь подряд поражений.

Прервалась же цепочка слабых поединков в «Роджерс Плейс», где подопечные Дэйва Типпетта одержали верх над принципиальным соперником в дерби Альберты — над «Калгари» (5:3).

Позже «Эдмонтон» в гостях успел вырвать победу у «Ванкувера» (3:2 ОТ), а дома — у «Нэшвилла» (3:2 Б). В последней встрече команда Типпетта уничтожила «Монреаль» (7:2).

Коэффициенты

В «Оттаву» в предстоящем матче букмекеры не спешат верить, оценивается ее победу в 3.22, коэффициент на ничью — 4.90, а на удачный исход для «Эдмонтона» — 1.95.

Прогноз

Нередко «Сенаторз» выдают крутые матчи с топ-клубами. А «Эдмонтон», несмотря на все свои проблемы, как раз относится к списку тяжеловесов НХЛ. В четырех очных встречах из пяти предыдущих соперники суммарно забрасывали 6+ шайб. А в трех поединках количество голов доходило до 8 и больше .

На своем льду «Оттава» никого не отпускает без нервотрепки, в то время как «Ойлерз» сейчас нужны очки. Следовательно, предстоящий матч обязан закончиться очередным «верхом».

Ставка

В зарубе двух веселых канадских команд голы должны массово полететь в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 с коэффициентом 1.95.