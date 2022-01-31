Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олимпиада в Пекине стартует 4 февраляГлавный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине? Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того «Эдмонтон» разгромил «Монреаль» НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • 11:18
    • «Ливерпуль» подпишет Диаса за € 67 млн. «Порту» хотел за него € 111
  • 08:10
    • «Не все так страшно». Агент Миранчука рассказал о травме футболиста
  • 01:32
    • «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финале Кубка португальской лиги
  • 23:58
    • Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
  • 22:15
    • «Барселона» объявила о переходе Адамы Траоре
    Все новости спорта

    Сколько времени понадобится «Колорадо» на уничтожение «Баффало»?

    «Колорадо» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч НХЛ 31 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Колорадо» в матче с «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Болл Арене» 31 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Января 2022 года

    «Колорадо»

    В 42 встречах сезона денверской команде посчастливилось выхватить 65 баллов. В Центральном дивизионе она уверенно лидирует, опережая соседей снизу на 7+ очков.

    С 15 января «Колорадо» проводит беспроигрышную серию, которая на сегодняшний день составляет девять матчей без осечек. Мощно стартовать «Эвеланш» помогли два поединка с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

    Коэффициенты матча Колорадо — Баффало

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    В третьем матче серии команда Джареда Беднара вырвала победу над «Миннесотой» (4:3 Б), после чего в двух играх в Калифорнии она прихлопнула «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Три следующих встречи «Колорадо» скатал на родной площадке, где взял верх над «Монреалем» (3:2 ОТ), «Чикаго» (2:0), «Бостоном» (4:3 ОТ). Еще в одной встрече с «Блэкхокс», прошедшей в Иллинойсе, «альпинисты» снова оказались сильнее (6:4).

    «Баффало»

    Ребята из Буффало, Нью-Йорк, поучаствовали в 43 матчах сезона, набрав всего 35 очков. В таблице Атлантического дивизиона команда по-прежнему находится на шестом месте, отставая от топ-4 на 18 баллов.

    В двух встречах из трех последних на выезде «Баффало» удалось переиграть своих соперников, забросив им по 3 шайбы. В первом таком испытании «мечи» справились с «Оттавой» (3:1).

  • НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января
  • Сегодня

    • Затем на пару поединков подопечные Дона Гранато вернулись в «КиБанк Центр», где уступили в результативной зарубе с «Далласом» (4:5) и перестреляли «Филадельфию» (6:3).

    Несколькими днями позже «Баффало» снова приехал в «Канадиен Тайер Центр» на матч с «Оттавой». В этой встрече «Сэйбрз» были уничтожены (0:5). Последний поединок команда Гранато скатала в Финиксе. На «Хила Ривер Арене» она прихлопнула «Аризону» (3:1).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Колорадо» в этой игре букмекеры предлагают за 1.44, на ничью они дают коэффициент 5.95, а на победу «Баффало» — 6.10.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    С 15 января «Эвеланш» выносят всех, кто достается им в календаре НХЛ. Беспроигрышная серия денверского клуба не должна прерваться в поединке со слабым «Баффало».

    Возможно, на старте матча с «Сэйбрз» команде Беднара понадобится время на пристрелку, а вот после первого перерыва голы должны посыпаться в сетку гостей.

    Ставка

    В предстоящем замесе «Эвс» захватят инициативу и накидают в створ «Баффало» полный комплект. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» во втором периоде больше 1.5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Юнион — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гент — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Визела — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кортрейк — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колорадо» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько времени понадобится «Колорадо» на уничтожение «Баффало»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры