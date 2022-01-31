В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Болл Арене» 31 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В 42 встречах сезона денверской команде посчастливилось выхватить 65 баллов. В Центральном дивизионе она уверенно лидирует, опережая соседей снизу на 7+ очков.

С 15 января «Колорадо» проводит беспроигрышную серию, которая на сегодняшний день составляет девять матчей без осечек. Мощно стартовать «Эвеланш» помогли два поединка с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

Коэффициенты матча Колорадо — Баффало 1 1.40 X 5.90 2 5.80 Ставка

В третьем матче серии команда Джареда Беднара вырвала победу над «Миннесотой» (4:3 Б), после чего в двух играх в Калифорнии она прихлопнула «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

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Три следующих встречи «Колорадо» скатал на родной площадке, где взял верх над «Монреалем» (3:2 ОТ), «Чикаго» (2:0), «Бостоном» (4:3 ОТ). Еще в одной встрече с «Блэкхокс», прошедшей в Иллинойсе, «альпинисты» снова оказались сильнее (6:4).

«Баффало»

Ребята из Буффало, Нью-Йорк, поучаствовали в 43 матчах сезона, набрав всего 35 очков. В таблице Атлантического дивизиона команда по-прежнему находится на шестом месте, отставая от топ-4 на 18 баллов.

В двух встречах из трех последних на выезде «Баффало» удалось переиграть своих соперников, забросив им по 3 шайбы. В первом таком испытании «мечи» справились с «Оттавой» (3:1).

Затем на пару поединков подопечные Дона Гранато вернулись в «КиБанк Центр», где уступили в результативной зарубе с «Далласом» (4:5) и перестреляли «Филадельфию» (6:3).

Несколькими днями позже «Баффало» снова приехал в «Канадиен Тайер Центр» на матч с «Оттавой». В этой встрече «Сэйбрз» были уничтожены (0:5). Последний поединок команда Гранато скатала в Финиксе. На «Хила Ривер Арене» она прихлопнула «Аризону» (3:1).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Колорадо» в этой игре букмекеры предлагают за 1.44, на ничью они дают коэффициент 5.95, а на победу «Баффало» — 6.10.

Прогноз

С 15 января «Эвеланш» выносят всех, кто достается им в календаре НХЛ. Беспроигрышная серия денверского клуба не должна прерваться в поединке со слабым «Баффало».

Возможно, на старте матча с «Сэйбрз» команде Беднара понадобится время на пристрелку , а вот после первого перерыва голы должны посыпаться в сетку гостей.

Ставка

В предстоящем замесе «Эвс» захватят инициативу и накидают в створ «Баффало» полный комплект. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» во втором периоде больше 1.5 за 2.12.