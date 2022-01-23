«Колорадо»
После 38 матчей денверский клуб находится на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 57 очками на счету. Сейчас «альпинисты» опережают конкурентов на 3+ балла.
«Колорадо» последний раз не выигрывал 12 января. Упомянутая встреча состоялась на «Бриджстоун Арене», где «Нэшвилл» испортил настроение хоккеистам «Эвеланш» в овертайме (4:5 ОТ).
Коэффициенты матча Колорадо — Монреаль
После неудачного выезда в Теннесси банда Джареда Беднара оформила пять побед. А начали выносить соперников «лавины» в двухматчевом противостоянии с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).
Забыв о поединках с «койотами», «Колорадо» устроил замес с «Миннесотой», в котором оказался сильнее благодаря выигранной войне буллитов (4:3 Б). В двух последних встречах «Эвс» прихлопнули «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).
«Монреаль»
Канадский клуб из Квебека провел 39 матчей, в которых насобирал всего 22 очка. С такими скудными показателями он справедливо застрял на последнем месте в Атлантическом дивизионе.
В период с 29 декабря по 17 января «Монреаль» потерпел шесть подряд поражений. При этом все проблемы посыпались на «Канадиенс» во время их гостевого турне.
Под конец 2021-го подопечные Доминика Дюшарма уступили «Тампе» (4:5 ОТ) и «Каролине» (0:4). А в новом году «трехцветные» проиграли «Флориде» (2:5), «Бостону» (1:5), «Чикаго» (2:3 ОТ) и «Аризоне» (2:5).
Разбавить все вышеперечисленные неудачи редкой победой «Монреалю» удалось в поединке с «Далласом» (5:3). После визита в Техас «Канадиенс» съездили в Неваду, где в зарубе с «Вегасом» упали в овертайме (3:4 ОТ).
Коэффициенты
В предстоящем матче букмекеры верят в «Колорадо», давая на его победу кэф 1.57, ничья оценивается в 5.35, а победа «Монреаля» — в 5.00.
Прогноз
Канадская команда проводит ужаснейший сезон и выигрывает крайне редко. «Эвеланш», которые сейчас
Ставка
На «Болл Арене» банда Джареда Беднара разнесет «Монреаль», не оставив от гостей живого места. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» забьет в каждом периоде с коэффициентом 2.43.