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    «Монреаль» не будет помехой для «Колорадо»

    «Колорадо» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч НХЛ 23 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Монреаль»
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    Натан Маккиннон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Января 2022 года

    «Колорадо»

    После 38 матчей денверский клуб находится на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 57 очками на счету. Сейчас «альпинисты» опережают конкурентов на 3+ балла.

    «Колорадо» последний раз не выигрывал 12 января. Упомянутая встреча состоялась на «Бриджстоун Арене», где «Нэшвилл» испортил настроение хоккеистам «Эвеланш» в овертайме (4:5 ОТ).

    Коэффициенты матча Колорадо — Монреаль

  • 1
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  • 5.00
  • 2
  • 5.00
  • Ставка
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    После неудачного выезда в Теннесси банда Джареда Беднара оформила пять побед. А начали выносить соперников «лавины» в двухматчевом противостоянии с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

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    Забыв о поединках с «койотами», «Колорадо» устроил замес с «Миннесотой», в котором оказался сильнее благодаря выигранной войне буллитов (4:3 Б). В двух последних встречах «Эвс» прихлопнули «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

    «Монреаль»

    Канадский клуб из Квебека провел 39 матчей, в которых насобирал всего 22 очка. С такими скудными показателями он справедливо застрял на последнем месте в Атлантическом дивизионе.

    В период с 29 декабря по 17 января «Монреаль» потерпел шесть подряд поражений. При этом все проблемы посыпались на «Канадиенс» во время их гостевого турне.

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    • Под конец 2021-го подопечные Доминика Дюшарма уступили «Тампе» (4:5 ОТ) и «Каролине» (0:4). А в новом году «трехцветные» проиграли «Флориде» (2:5), «Бостону» (1:5), «Чикаго» (2:3 ОТ) и «Аризоне» (2:5).

    Разбавить все вышеперечисленные неудачи редкой победой «Монреалю» удалось в поединке с «Далласом» (5:3). После визита в Техас «Канадиенс» съездили в Неваду, где в зарубе с «Вегасом» упали в овертайме (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче букмекеры верят в «Колорадо», давая на его победу кэф 1.57, ничья оценивается в 5.35, а победа «Монреаля» — в 5.00.

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    Прогноз

    Канадская команда проводит ужаснейший сезон и выигрывает крайне редко. «Эвеланш», которые сейчас выносят практически всех соперников, не заметят никакого сопротивления прошлогодних финалистов Кубка Стэнли.

    Ставка

    На «Болл Арене» банда Джареда Беднара разнесет «Монреаль», не оставив от гостей живого места. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» забьет в каждом периоде с коэффициентом 2.43.

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    «Колорадо» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» не будет помехой для «Колорадо»
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