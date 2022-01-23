В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

После 38 матчей денверский клуб находится на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 57 очками на счету. Сейчас «альпинисты» опережают конкурентов на 3+ балла.

«Колорадо» последний раз не выигрывал 12 января. Упомянутая встреча состоялась на «Бриджстоун Арене», где «Нэшвилл» испортил настроение хоккеистам «Эвеланш» в овертайме (4:5 ОТ).

Коэффициенты матча Колорадо — Монреаль 1 1.53 X 5.00 2 5.00 Ставка

После неудачного выезда в Теннесси банда Джареда Беднара оформила пять побед. А начали выносить соперников «лавины» в двухматчевом противостоянии с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

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Забыв о поединках с «койотами», «Колорадо» устроил замес с «Миннесотой», в котором оказался сильнее благодаря выигранной войне буллитов (4:3 Б). В двух последних встречах «Эвс» прихлопнули «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

«Монреаль»

Канадский клуб из Квебека провел 39 матчей, в которых насобирал всего 22 очка. С такими скудными показателями он справедливо застрял на последнем месте в Атлантическом дивизионе.

В период с 29 декабря по 17 января «Монреаль» потерпел шесть подряд поражений. При этом все проблемы посыпались на «Канадиенс» во время их гостевого турне.

Под конец 2021-го подопечные Доминика Дюшарма уступили «Тампе» (4:5 ОТ) и «Каролине» (0:4). А в новом году «трехцветные» проиграли «Флориде» (2:5), «Бостону» (1:5), «Чикаго» (2:3 ОТ) и «Аризоне» (2:5).

Разбавить все вышеперечисленные неудачи редкой победой «Монреалю» удалось в поединке с «Далласом» (5:3). После визита в Техас «Канадиенс» съездили в Неваду, где в зарубе с «Вегасом» упали в овертайме (3:4 ОТ).

Коэффициенты

В предстоящем матче букмекеры верят в «Колорадо», давая на его победу кэф 1.57, ничья оценивается в 5.35, а победа «Монреаля» — в 5.00.

Прогноз

Канадская команда проводит ужаснейший сезон и выигрывает крайне редко. «Эвеланш», которые сейчас выносят практически всех соперников , не заметят никакого сопротивления прошлогодних финалистов Кубка Стэнли.

Ставка

На «Болл Арене» банда Джареда Беднара разнесет «Монреаль», не оставив от гостей живого места. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» забьет в каждом периоде с коэффициентом 2.43.