НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон», «Вашингтон» проиграл «Бостону»

«Бостон» — «Вашингтон» — 4:3

Одну из шайб «Вашингтона» в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин, на этот раз не сумевший поразить чужие ворота.

Овечкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров и снайперов текущего чемпионата. Капитан «Кэпиталз» набрал 56 (27+29) очков в 41-м матче. За половину сезона в возрасте 36 и более лет больше очков, чем Овечкин, набирал только Марио Лемье — 68 (20+48) в сезоне-2002/03.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Голы: Кузнецов — 13 (Овечкин, ван Римсдайк), 4:07 — 0:1. Пастрняк — 17 (Холл, Хаула), 4:57 — 1:1. Пастрняк — 18 (бол., Грызлик), 28:37 — 2:1. Эллер — 7 (Макмайкл), 36:12 — 2:2. Бержерон — 13, 49:41 — 3:2. Бэкстрем — 1 (Уилсон), 50:17 — 3:3. Макэвой — 6 (бол., Дебраск, Хаула), 59:15 — 4:3Вратари: Ульмарк — Ванечек (59:22)Штраф: 8 — 6Броски: 33 (10+10+13) — 17 (5+6+6)

«Бостон» — «Вашингтон»

«Баффало» — «Даллас» — 4:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 2:2, 0:2) Голы: Далин — 7 (Бьорк, Йокихарью), 2:47 — 1:0. Куинн — 1 (бол., Далин, Томпсон), 6:37 — 2:0. Робертсон — 14 (бол.), 16:50 — 2:1. Козенс — 10 (Олофссон, Куинн), 21:09 — 3:1. Хинтц — 16 (бол., Робертсон, Клингберг), 25:26 — 3:2. Сегин — 11 (Гурьянов, Клингберг), 31:40 — 3:3. Так — 3 (Далин, Йокихарью), 34:13 — 4:3. Сегин — 12 (бол., Хинтц, Клингберг), 52:23 — 4:4. Робертсон — 15 (бол., Сегин, Павелски), 56:28 — 4:5Вратари: Делл (57:58) — Холтби (51:48 — 51:49, 55:31 — 55:36)Штраф: 10 — 6Броски: 24 (10+8+6) — 47 (13+21+13)

«Баффало» — «Даллас»

«Филадельфия» — «Коламбус» — 1:2

Серия поражений «Филадельфии» достигла десяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Бьоркстранд — 12 (Дженнер, Керали), 31:53 — 0:1. Лайне — 6 (Дженнер, Кукан), 45:50 — 0:2. Мэйю — 1 (Ристолайнен, Лотон), 52:40 — 1:2Вратари: Харт (57:41) — МерзликинсШтраф: 10 — 12Броски: 34 (9+14+11) — 29 (11+14+4)

«Филадельфия» — «Коламбус»

«Питтсбург» — «Оттава» — 6:4

Третьей звездой матча стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший одну шайбу в ворота «Оттавы». В пяти матчах сезона в активе российского хоккеиста 5 (3+2) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3) Голы: Симон — 2 (Картер), 4:28 — 1:0. Батерсон — 12 (Холден), 10:12 — 1:1. Малкин — 3 (Капанен, Мэтисон), 11:40 — 2:1. Мэтисон — 4 (Макгинн, Блюгерс), 15:59 — 3:1. Кросби — 7 (бол., Раст, Летанг), 31:32 — 4:1. Мэтисон — 5 (Картер, Марино), 38:41 — 5:1. Штютцле — 6 (Сэнфорд, Форментон), 41:45 — 5:2. Норрис — 17 (Батерсон, Ткачак), 43:33 — 5:3. Норрис — 18 (Браннстрем, Ткачак), 48:02 — 5:4. Гюнтцель — 21 (п.в., Раст, Джерри), 59:13 — 6:4Вратари: Джерри (13:14 — 13:21) — Форсберг (Густавссон, 14:22, 58:28 — 59:13, 59:37 — 59:50)Штраф: 18 — 20Броски: 34 (12+14+8) — 43 (22+7+14)

«Питтсбург» — «Оттава»

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 5:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) Голы: Толванен — 6 (Беннинг, Томасино), 4:43 — 1:0. Гранлунд — 6 (Йоси, Каррье), 11:49 — 2:0. Джохансен — 12 (Йоси), 17:35 — 3:0. Дюбуа — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 26:41 — 3:1. Канин — 9 (Теннисон, Джохансен), 32:22 — 4:1. Шайфли — 10 (Моррисси, Копп), 40:25 — 4:2. Жанно — 13 (п.в., Сиссонс, Гранлунд), 59:39 — 5:2Вратари: Сарос — Хеллибак (24:53 — 24:58, 29:28 — 29:34, 56:58 — 58:14, 58:19)Штраф: 17 — 13Броски: 23 (11+8+4) — 38 (9+14+15)

«Нэшвилл» — «Виннипег»

«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6

Первой звездой матча стал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Российский вратарь отразил все 40 бросков по своим воротам.

Нападающий «Флориды» Максим Мамин отметился результативной передачей.

Серия поражений «Эдмонтона» составляет уже семь матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4) Голы: Барков — 16 (бол., Райнхарт, Юбердо), 25:28 — 0:1. Верхэге — 14 (Райнхарт, Монтур), 28:07 — 0:2. Барков — 17 (Гудас), 47:13 — 0:3. Дюклер — 17 (бол., Барков, Юбердо), 55:40 — 0:4. Беннетт — 17 (бол., Типпетт, Лунделл), 56:54 — 0:5. Типпетт — 5 (Мамин, Лунделл), 58:16 — 0:6Вратари: Коскинен — БобровскийШраф: 10 — 6Броски: 40 (17+12+11) — 28 (7+6+15)

«Эдмонтон» — «Флорида»

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Рантанен — 20 (бол., Маккиннон, Макар), 9:43 — 0:1. Шервуд — 1, 23:06 — 0:2. Копитар — 13 (бол., Иафалло, Даути), 28:58 — 1:2. Обе-Кубель — 6 (О`Коннор, Комфер), 44:11 — 1:3. Тэйвз — 8 (п.в., Рантанен), 58:25 — 1:4Вратари: Куик (56:21 — 58:25) — КемперШтраф: 2 — 10Броски: 41 (15+19+7) — 27 (7+8+12)

«Лос-Анджелес» — «Колорадо»

«Сиэтл» — «Сан-Хосе»

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Хертл — 21 (Барабанов), 0:38 — 0:1. Соуси — 5 (Джиордано, Эпплтон), 24:18 — 1:1. Соуси — 6 (Веннберг), 28:25 — 2:1. Ярнкрок — 6 (Гики, Джиордано), 46:27 — 3:1. Майер — 21 (бол., Кутюр, Хертл), 49:37 — 3:2Вратари: Грубауэр — Хилл (50:04 — 50:09, 58:25 — 58:30, 58:37)Штраф: 17 — 11Броски: 19 (6+7+6) — 24 (8+11+5)

«Сиэтл» — «Сан-Хосе

«Вегас Голден» — «Монреаль»