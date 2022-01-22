В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 22 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

После 36 матчей на счету ребят из Роли имеется 54 очка, которые позволяют команде занимать второе место в Столичном дивизионе. От первых «рейнджеров» они отстают на 2 балла.

Совсем недавно у «Каролины» был добротный отрезок в НХЛ, в ходе которого она оформила пять побед. При этом в каждой встрече «Кейнс» засандалили по 4+ шайбы в ворота разной сложности соперников.

Прервалась же серия «ураганов» 9 января в домашнем поединке с «Флоридой» (3:4 ОТ). Вдобавок к этому матчу подопечные Рода Бриндамора в одну калитку слились «Коламбусу» после карантина (0:6).

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Двухматчевая цепочка неудач исчезла 15 января, когда «Харрикейнз» припечатали «Ванкувер» (4:1). Спустя 4 дня «Каролина» сгоняла в «ТД Гарден», где грохнула «Бостон» (7:1).

«Рейнджерс»

Хоккеисты с Бродвея провел 40 матчей, в которых закинули себе 56 баллов. В Столичной таблице ньюйоркцы лидируют с 2-очковым отрывом от «Каролины».

С 7 по 16 января «Рейнджерс» почувствовали в пяти гостевых матчах и оформили в них три победы. Выездной тур «синерубашечников» стартовал с Невады, где случилось разгромное поражение от «Вегаса» (1:5).

Покинув Лас-Вегас без джекпота, банда Жерара Галлана отправилась в Калифорнию. В Золотом штате «рейнджеры» вынесли «Анахайм» (4:1) и «Сан-Хосе» (3:0), а между этими поединками — слились «Лос-Анджелесу» (3:0).

Последнюю встречу гостевой серии «Рейнджерс» провели в «Веллс Фарго Центре» и переиграли «Филадельфию». По возвращении в «Сквер Гарден» банда Галлана разгромила «Торонто» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Каролины» в домашнем матче букмекеры дают коэффициент 2.13, кэф на «Рейнджерс» — 2.97, а на ничью — 4.56.

Прогноз

В январе банда с Манхэттена оформила 7 побед в 9 играх . При этом комфортно команда Галлана чувствует себя и на выезде. Да и в играх с топами лиги «рейнджеры» в последнее время прибавили.

Перед поединком с «Каролиной» ньюйоркцы трижды вынесли соперников, забрасывая им по 3+ шайбы. Во встрече с «Кейнс» они готовы снова показать атакующий класс.

Ставка

Зибанежад, Панарин и компания могут навести шороху в Роли, чтобы отдалить прямого конкурента по Столичному дивизиону от первой позиции. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.91.