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    «Рейнджерс» напихают «Каролине» полную сетку?

    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Рейнджерс»
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    Райан Строум
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 22 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    После 36 матчей на счету ребят из Роли имеется 54 очка, которые позволяют команде занимать второе место в Столичном дивизионе. От первых «рейнджеров» они отстают на 2 балла.

    Совсем недавно у «Каролины» был добротный отрезок в НХЛ, в ходе которого она оформила пять побед. При этом в каждой встрече «Кейнс» засандалили по 4+ шайбы в ворота разной сложности соперников.

    Прервалась же серия «ураганов» 9 января в домашнем поединке с «Флоридой» (3:4 ОТ). Вдобавок к этому матчу подопечные Рода Бриндамора в одну калитку слились «Коламбусу» после карантина (0:6).

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    Двухматчевая цепочка неудач исчезла 15 января, когда «Харрикейнз» припечатали «Ванкувер» (4:1). Спустя 4 дня «Каролина» сгоняла в «ТД Гарден», где грохнула «Бостон» (7:1).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Бродвея провел 40 матчей, в которых закинули себе 56 баллов. В Столичной таблице ньюйоркцы лидируют с 2-очковым отрывом от «Каролины».

    С 7 по 16 января «Рейнджерс» почувствовали в пяти гостевых матчах и оформили в них три победы. Выездной тур «синерубашечников» стартовал с Невады, где случилось разгромное поражение от «Вегаса» (1:5).

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    • Покинув Лас-Вегас без джекпота, банда Жерара Галлана отправилась в Калифорнию. В Золотом штате «рейнджеры» вынесли «Анахайм» (4:1) и «Сан-Хосе» (3:0), а между этими поединками — слились «Лос-Анджелесу» (3:0).

    Последнюю встречу гостевой серии «Рейнджерс» провели в «Веллс Фарго Центре» и переиграли «Филадельфию». По возвращении в «Сквер Гарден» банда Галлана разгромила «Торонто» (6:3).

    Коэффициенты

    На победу «Каролины» в домашнем матче букмекеры дают коэффициент 2.13, кэф на «Рейнджерс» — 2.97, а на ничью — 4.56.

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    Прогноз

    В январе банда с Манхэттена оформила 7 побед в 9 играх. При этом комфортно команда Галлана чувствует себя и на выезде. Да и в играх с топами лиги «рейнджеры» в последнее время прибавили.

    Перед поединком с «Каролиной» ньюйоркцы трижды вынесли соперников, забрасывая им по 3+ шайбы. Во встрече с «Кейнс» они готовы снова показать атакующий класс.

    Ставка

    Зибанежад, Панарин и компания могут навести шороху в Роли, чтобы отдалить прямого конкурента по Столичному дивизиону от первой позиции. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.91.

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    «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» напихают «Каролине» полную сетку?
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