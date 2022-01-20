НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Торонто», Панарин сделал два ассиста, «Колорадо» одержал четвертую победу подряд

«Нью-Джерси» — «Аризона» 1:4

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился. За 16 минут он сделал один бросок по воротам и два силовых приема.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Аризона» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) Голы: Хишир — 8 (бол., Братт, Хьюз), 6:09 — 1:0. Майо — 3 (Эрикссон, Гальченюк), 26:50 — 1:1. Крауз — 10 (Эрикссон, Строльман), 31:32 — 1:2. Бойд — 10 (Келлер, Чикран), 34:13 — 1:3. Ларссон — 6 (Крауз, Кессел), 48:27 — 1:4Вратари: Хишир — 8 (бол., Братт, Хьюз), 6:09 — 1:0. Майо — 3 (Эрикссон, Гальченюк), 26:50 — 1:1. Крауз — 10 (Эрикссон, Строльман), 31:32 — 1:2. Бойд — 10 (Келлер, Чикран), 34:13 — 1:3. Ларссон — 6 (Крауз, Кессел), 48:27 — 1:4Штраф: 4-4Броски: 36 (12+15+9) — 17 (1+7+9)

«Аризона» выиграла вторую игру кряду, «Нью-Джерси» проиграл третий матч подряд.

«Нью-Джерси» — «Аризона» 1:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 6:3

В составе победителей по дублю оформили Райан Ривз и Адам Фокс. В активе Артемия Панарина два ассиста, голкипер Игроь Шестеркин отразил 35 бросков из 38. У «Мэйпл Лифс» одну из шайб провел Илья Михеев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Торонто» — 6:3 (1:3, 2:0, 3:0) Голы: Михеев — 6 (Энгвалль), 2:44 — 0:1. Марнер — 8 (бол., Нюландер, Таварес), 3:30 — 0:2. Ривз — 1 (Маккэг, Фокс), 12:52 — 1:2. Бантинг — 9 (Мэттьюс, Марнер), 17:50 — 1:3. Ривз — 2 (Миллер, Труба), 22:58 — 2:3. Фокс — 6 (Строум, Панарин), 37:49 — 3:3. Строум — 9 (Линдгрен, Панарин), 50:50 — 4:3. Крайдер — 25 (Труба, Зибанежад), 55:33 — 5:3. Фокс — 7 (п.в., Зибанежад), 57:36 — 6:3Вратари: Шестеркин — Кэмпбелл (57:22 — 57:36)Штраф: 8-4Броски: 27 (7+11+9) — 38 (11+10+17)

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 6:3

«Анахайм» — «Колорадо» 0:2

У «Колорадо» отличились Самуэль Жирар и Назем Кадри. Нападающий «Эвеланш» Михаил Мальцев очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Жирар — 4 (Кадри, Бураковски), 38:29 — 0:1. Кадри — 15 (п.в., Комфер, Тэйвз), 58:51 — 0:2Вратари: Гибсон (58:32 — 58:51, 59:07 — 59:42) — ФранцоузШтраф: 11-15Броски: 34 (11+10+13) — 28 (8+9+11)

«Колорадо» одержал победу в четвертом матче подряд, «Анахайм» проиграл четвертую встречу кряду.