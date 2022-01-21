В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадская банда из Альберты провела в регулярке 35 поединков и оказалась седьмой в зачете Тихоокеанского дивизиона с 38 очками в копилке. От топ-4 «нефтяники» отстают на 6 пунктов.

Последнюю победу в регулярном первенстве «Эдмонтон» отпраздновал 19 декабря. На «Клаймат Пледж Арене» гости из соседней страны перебили «Сиэтл» в результативном замесе (5:3).

Коэффициенты матча Эдмонтон — Флорида 1 2.90 X 4.80 2 2.00 Ставка

После успешного матча с «Кракеном» команда Дэйва Типпетта только раздает очки всем нуждающимся. Безвыигрышная серия «Ойлерз» стартовала с выездной встречи с «Сент-Луисом» (2:4).

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В остальных матчах на чужих площадках «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» (5:6 ОТ), «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (1:4) и «Торонто» (2:4). Вернувшись домой, «нефтяники» оставили родных фанатов с плохими эмоциями после игры с «Оттавой» (4:6).

«Флорида»

Ребята из Санрайза имеют в своем распоряжении 57 очков, добытых в 39 встречах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» занимают вторую строчку и отстают от лидеров на 2 пункта.

Еще в первой половине января «Флорида» сгоняла в Техас, где зарубилась с «Далласом». На территории «шерифов» гости оказались слабее в перестрелке буллитов (5:6 Б).

После встречи с техасцами подопечные Эндрю Брюннета придумали 4-матчевую беспроигрышную серию, стартовавшую с визита на «PNC-Арену» на поединок с «Каролиной» (4:3 ОТ).

Следующие игры «Флорида» провела на «ФЛА Лайв Арене», где разгромила «Ванкувер» (5:2), «Даллас» (7:1) и «Коламбус» (9:2). Покинув родину, «Пантерз» отправились в Канаду. В Альберте они были унижены «Калгари» (1:5).

Коэффициенты

Поймать победу «Эдмонтона» в этой игре можно за 2.98, коэффициент, предлагаемый букмекерами на ничью — 4.94, а на победу «Флориды» — 2.05.

Прогноз

Недавний матч в этой же провинции закончился для «пантер» разгромным поражением. Однако сейчас гости из Санрайза могут реабилитироваться, учитывая, что их соперник не выигрывает с конца декабря .

Ставка

Форма «Эдмонтона» вызывает вопросы, но пока Дэйв Типпетт ищет на них ответы, «коты» должны брать очки с солидным запасом. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.23.