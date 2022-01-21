«Эдмонтон»
Канадская банда из Альберты провела в регулярке 35 поединков и оказалась седьмой в зачете Тихоокеанского дивизиона с 38 очками в копилке. От топ-4 «нефтяники» отстают на 6 пунктов.
Последнюю победу в регулярном первенстве «Эдмонтон» отпраздновал 19 декабря. На «Клаймат Пледж Арене» гости из соседней страны перебили «Сиэтл» в результативном замесе (5:3).
Коэффициенты матча Эдмонтон — Флорида
После успешного матча с «Кракеном» команда Дэйва Типпетта только раздает очки всем нуждающимся. Безвыигрышная серия «Ойлерз» стартовала с выездной встречи с «Сент-Луисом» (2:4).
В остальных матчах на чужих площадках «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» (5:6 ОТ), «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (1:4) и «Торонто» (2:4). Вернувшись домой, «нефтяники» оставили родных фанатов с плохими эмоциями после игры с «Оттавой» (4:6).
«Флорида»
Ребята из Санрайза имеют в своем распоряжении 57 очков, добытых в 39 встречах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» занимают вторую строчку и отстают от лидеров на 2 пункта.
Еще в первой половине января «Флорида» сгоняла в Техас, где зарубилась с «Далласом». На территории «шерифов» гости оказались слабее в перестрелке буллитов (5:6 Б).
После встречи с техасцами подопечные Эндрю Брюннета придумали 4-матчевую беспроигрышную серию, стартовавшую с визита на «PNC-Арену» на поединок с «Каролиной» (4:3 ОТ).
Следующие игры «Флорида» провела на «ФЛА Лайв Арене», где разгромила «Ванкувер» (5:2), «Даллас» (7:1) и «Коламбус» (9:2). Покинув родину, «Пантерз» отправились в Канаду. В Альберте они были унижены «Калгари» (1:5).
Коэффициенты
Поймать победу «Эдмонтона» в этой игре можно за 2.98, коэффициент, предлагаемый букмекерами на ничью — 4.94, а на победу «Флориды» — 2.05.
Прогноз
Недавний матч в этой же провинции закончился для «пантер» разгромным поражением. Однако сейчас гости из Санрайза могут реабилитироваться, учитывая, что
Ставка
Форма «Эдмонтона» вызывает вопросы, но пока Дэйв Типпетт ищет на них ответы, «коты» должны брать очки с солидным запасом. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.23.