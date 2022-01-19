НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин возглавил список снайперов и бомбардиров

«Бостон» — «Каролина» — 1:7

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. В 33 матчах текущего сезона российский хоккеист набрал 30 (13+17) очков.

«Каролина» прервала победную серию «Бостона» из пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Каролина» — 1:7 (1:5, 0:0, 0:2) Голы: Терявяйнен — 11 (Слэвин, Деанджело), 3:44 — 0:1. Котканиеми — 8 (Свечников, Нидеррайтер), 6:03 — 0:2. Бержерон — 12 (бол., Пастрняк, Макэвой), 11:13 — 1:2. Котканиеми — 9 (Слэвин, Степан), 11:26 — 1:3. Джарвис — 7, 16:01 — 1:4. Степан — 5 (Мартинук), 16:57 — 1:5. Слэвин — 2 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 43:05 — 1:6. Свечников — 13 (бол., Ахо, Деанджело), 47:48 — 1:7Вратари: Раск (Ульмарк, 20:00) — АндерсенШтраф: 6 — 10Броски: 32 (10+13+9) — 34 (12+8+14)

«Бостон» — «Каролина»

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 ОТ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 757-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард еще на одну шайбу приблизился к третьему месту в списке лучших снайперов в истории лиги. Сейчас третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), а первое — у Уэйн Гретцки (894).

Кроме того, этот гол позволил Овечкину возглавить списки снайперов и бомбардиров текущего чемпионата. В 40 матчах он забросил 27 шайб и сделал 28 результативных передач.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голом и результативной передачей. Автором еще одного голевого паса стал Евгений Кузнецов, который помог Тому Уилсону отличиться в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Коннор — 21 (бол., Копп, Шайфли), 1:02 — 0:1. Перфетти — 1 (Дюбуа, Коннор), 2:20 — 0:2. Овечкин — 27 (Хэтэуэй), 16:58 — 1:2. Орлов — 5 (Макмайкл, Эллер), 24:26 — 2:2. Протас — 3 (Шульц, Уилсон), 44:15 — 3:2. Дюбуа — 16 (Лаури, Шайфли), 58:55 — 3:3. Уилсон — 12 (Кузнецов, Орлов), 60:26 — 4:3Вратари: Ванечек — Хеллибак (58:32 — 58:55)Штраф: 8 — 4Броски: 31 (11+10+8+2) — 33 (10+11+12+0)

«Вашингтон» — «Виннипег»

«Оттава» — «Баффало» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Баффало» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Козенс — 9 (Так, Батчер), 12:07 — 0:1. Батерсон — 11 (бол., Штютцле, Шабо), 27:44 — 1:1. Янковски — 2, 50:03 — 1:2. Так — 2 (п.в., Козенс, Скиннер), 59:20 — 1:3Вратари: Форсберг (58:59 — 59:20) — ХаузерШтраф: 9 — 25Броски: 44 (15+19+10) — 32 (9+12+11)

«Оттава» — «Баффало»

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 Б

Второй звездой матча стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 31 из 34 бросков соперника. Кроме того, он отразил четыре буллита в послематчевой серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Сало — 1 (Барзал, Паризе), 2:08 — 0:1. ван Римсдайк — 10 (бол., Йорк, Жиру), 14:39 — 1:1. Бэйли — 3 (Бовилье, Пелек), 33:28 — 1:2. Конекны — 7 (Линдблом, Лотон), 33:54 — 2:2. Жиру — 12 (Аткинсон, Фараби), 44:05 — 3:2. Сизикас — 2 (Мэйфилд, Клаттербак), 55:32 — 3:3Победный буллит: ВальстремВратари: Харт — ВарламовШтраф: 9 — 11Броски: 34 (12+14+6+2) — 31 (9+7+9+6)

«Филадельфия» — «Айлендерс»

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Томасино — 6 (бол., Каррье, Толванен), 22:51 — 1:0. Петтерссон — 9 (Подколзин, Хегландер), 27:23 — 1:1. Бесер — 10 (бол., Миллер, Хьюз), 43:41 — 1:2. Ламмикко — 3 (Мотт), 52:19 — 1:3Вратари: Риттих (56:41) — ДемкоШтраф: 20 — 14Броски: 32 (7+15+10) — 24 (9+10+5)

«Нэшвилл» — «Ванкувер»

«Даллас» — «Монреаль» — 3:5

«Монреаль» прервал серию из шести поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Монреаль» — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3) Голы: Дворак — 6 (бол., Тоффоли, Сузуки), 27:35 — 0:1. Пеццетта — 3 (Эванс, Лехконен), 27:57 — 0:2. Петерсон — 6 (Павелски), 36:24 — 1:2. Тоффоли — 6 (мен., Сузуки), 41:03 — 1:3. Дворак — 7, 42:38 — 1:4. Сегин — 10 (Хенли, Гурьянов), 43:03 — 2:4. Андерсон — 8 (Друэн, Питлик), 44:17 — 2:5. Павелски — 16 (бол., Сегин, Хинтц), 58:41 — 3:5Вратари: Эттингер (Холтби, 44:17, 55:32 — 58:41, 58:49) — МонтембоШтраф: 20 — 39Броски: 50 (14+14+22) — 22 (7+7+8)

«Даллас» — «Монреаль»

«Калгари» — «Флорида» — 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Флорида» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Андерссон — 1 (бол., Годро, Ткачак), 4:36 — 1:0. Коулмэн — 7 (Манджапане, Баклунд), 11:36 — 2:0. Беннетт — 16 (Марчмент, Верхэге), 32:36 — 2:1. Монахэн — 5 (бол., Годро), 36:03 — 3:1. Ткачак — 17 (Линдхольм, Годро), 43:47 — 4:1. Монахэн — 6 (Годро, Ткачак), 46:43 — 5:1Вратари: Маркстрем — НайтШтраф: 12 — 12Броски: 31 (10+14+7) — 29 (11+8+10)

«Калгари» — «Флорида»

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:6

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отметился результативной передачей.