В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Сыграв в 32 матчах, техасская банда смогла заработать 36 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона за ней закреплена шестая позиция. А от плей-офф ячеек «Старз» отделяют 8 баллов.

В декабре на «Даллас» неожиданно посыпались потери очков, которые команда пережила в пяти поединках кряду, но зато в четырех следующих встречах она шла без поражений.

Вся беспроигрышная серия «шерифов» состоялась в «Американ Эйрлайнс Центре» и стартовала еще в 2021-м. В паре финальных матчей ушедшего года «Старз» победили «Чикаго» (4:3 ОТ) и «Миннесоту» (7:4).

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Красиво «Даллас» вошел и в новый год, прихлопнув «Флориду» (6:5 Б) и «Питтсбург» (3:2). Но стоило техасцам покинуть свою площадку, как сразу же они остались без очков, уступив «Сент-Луису» (1:2).

«Сиэтл»

Парни из Сиэтла, штат Вашингтон, провели 34 встречи, в которых смогли найти лишь 24 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона новички лиги занимают восьмое место.

Последнюю победу «Сиэтл» отпраздновал 15 декабря, когда в «САП Центре» прибил «Сан-Хосе» (3:1). В шести дальнейших матчах команда только считала убытки.

В четырех встречах безвыигрышной серии в ворота «Кракена» залетело по 4+ шайбы, а стартовала очередная неприятная цепочка в Калифорнии, где парни Дэйва Хэкстола уступили «Чикаго» (1:4).

Четыре следующих поединка «Сиэтл» провел на «Клаймат Пледж Арене». Дома он проиграл «Эдмонтону» (3:5), «Филадельфии» (2:3 ОТ), «Калгари» (4:6) и «Ванкуверу» (2:5). Последнюю встречу «Кракен» скатал в Денвере. На «Болл Арене» парни Хэкстола слились «Колорадо» (3:4).

Коэффициенты

Поставить на «Даллас» в этой встрече букмекеры предлагают за 1.91, ничья оценивается в 4.78, а победа «Сиэтла» — в 3.40.

Прогноз

Последние поединки «Старз» показали, что команда Боунесса вновь вернула себе неплохую форму, благодаря которой она еще повоюет за зону плей-офф.

Конечно, в таком состоянии техасцам непозволительно терять очки во встрече с «Кракеном» на своем льду. Подобного расточительства хозяева не позволят .

Ставка

В «Американ Эйрлайнс Центре» «шерифы» не просто возьмут важные баллы, но и проведут результативный поединок. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТБ 4.5 за 2.00.