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    Как «Даллас» примет на своей площадке «Сиэтл»?

    «Даллас» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сиэтл»
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    «Даллас» в матче с «Питтсбургом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Даллас — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Даллас»

    Сыграв в 32 матчах, техасская банда смогла заработать 36 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона за ней закреплена шестая позиция. А от плей-офф ячеек «Старз» отделяют 8 баллов.

    В декабре на «Даллас» неожиданно посыпались потери очков, которые команда пережила в пяти поединках кряду, но зато в четырех следующих встречах она шла без поражений.

    Вся беспроигрышная серия «шерифов» состоялась в «Американ Эйрлайнс Центре» и стартовала еще в 2021-м. В паре финальных матчей ушедшего года «Старз» победили «Чикаго» (4:3 ОТ) и «Миннесоту» (7:4).

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    Красиво «Даллас» вошел и в новый год, прихлопнув «Флориду» (6:5 Б) и «Питтсбург» (3:2). Но стоило техасцам покинуть свою площадку, как сразу же они остались без очков, уступив «Сент-Луису» (1:2).

    «Сиэтл»

    Парни из Сиэтла, штат Вашингтон, провели 34 встречи, в которых смогли найти лишь 24 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона новички лиги занимают восьмое место.

    Последнюю победу «Сиэтл» отпраздновал 15 декабря, когда в «САП Центре» прибил «Сан-Хосе» (3:1). В шести дальнейших матчах команда только считала убытки.

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    • В четырех встречах безвыигрышной серии в ворота «Кракена» залетело по 4+ шайбы, а стартовала очередная неприятная цепочка в Калифорнии, где парни Дэйва Хэкстола уступили «Чикаго» (1:4).

    Четыре следующих поединка «Сиэтл» провел на «Клаймат Пледж Арене». Дома он проиграл «Эдмонтону» (3:5), «Филадельфии» (2:3 ОТ), «Калгари» (4:6) и «Ванкуверу» (2:5). Последнюю встречу «Кракен» скатал в Денвере. На «Болл Арене» парни Хэкстола слились «Колорадо» (3:4).

    Коэффициенты

    Поставить на «Даллас» в этой встрече букмекеры предлагают за 1.91, ничья оценивается в 4.78, а победа «Сиэтла» — в 3.40.

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    Прогноз

    Последние поединки «Старз» показали, что команда Боунесса вновь вернула себе неплохую форму, благодаря которой она еще повоюет за зону плей-офф.

    Конечно, в таком состоянии техасцам непозволительно терять очки во встрече с «Кракеном» на своем льду. Подобного расточительства хозяева не позволят.

    Ставка

    В «Американ Эйрлайнс Центре» «шерифы» не просто возьмут важные баллы, но и проведут результативный поединок. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТБ 4.5 за 2.00.

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    «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Даллас» примет на своей площадке «Сиэтл»?
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