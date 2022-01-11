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    НХЛ. «Вашингтон» пропустил семь шайб от «Бостона», «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января

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    «Вашингтон» — «Бостон»

    «Вашингтон» — «Бостон» 3:7

    В составе «Кэпиталз» дубль оформил Конор Шири, еще одна шайба на счету Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. У «Брюинз» дубли на счету Давида Пастрняка и Брэда Маршана, пять (1+4) очков у Мэтта Грызлика.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Бостон» — 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)
    Голы: Шири — 9 (Дауд, Хэтэуэй), 3:02 — 1:0. Шири — 10, 12:32 — 2:0. Пастрняк — 12 (бол., Маршан, Грызлик), 18:34 — 2:1. Маршан — 15 (бол., Грызлик, Пастрняк), 19:14 — 2:2. Грызлик — 2 (Блид), 22:51 — 2:3. Смит — 4 (Лазар, Блид), 27:53 — 2:4. Пастрняк — 13 (Холл, Вааканайнен), 28:54 — 2:5. Хаула — 3 (Холл, Грызлик), 33:09 — 2:6. Оши — 5 (Овечкин, Кузнецов), 34:06 — 3:6. Маршан — 16 (Смит, Грызлик), 50:59 — 3:7Вратари: Фукале (Ванечек, 27:53) — УльмаркШтраф: 8-6Броски: 30 (11+11+8) — 31 (10+11+10)

    «Бостон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 49 очками — на пятой строчке.

    «Вашингтон» — «Бостон» 3:7

    «Колорадо» — «Сиэтл» 4:3

    В составе победителей дубль оформил Николя Обе-Кюбель. Нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Сиэтл» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
    Голы: Обе-Кубель — 3 (О`Коннор, Ньюхук), 5:50 — 1:0. Юханссон — 3 (бол., Эберле, Маккэн), 9:16 — 1:1. Маккэн — 14 (Юханссон, Данн), 24:49 — 1:2. Блэкуэлл — 3 (Олексяк, Гурд), 34:20 — 1:3. Обе-Кубель — 4 (Бураковски, Дж. Джонсон), 37:00 — 2:3. Тэйвз — 7 (Макар, Кадри), 51:47 — 3:3. Кадри — 13 (Джост, Бураковски), 54:17 — 4:3Вратари: Францоуз — Грубауэр (57:54 — 59:50, 59:58)Штраф: 6-8Броски: 35 (9+12+14) — 26 (10+8+8)

    «Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западаной конференции. «Сиэтл» — на 15-й строчке.

    «Колорадо» — «Сиэтл» 4:3

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:1

    Данная игра стала для российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина первой после возвращения из ковид-протокола. Форвард принял участие в официальном матче впервые с 2 января.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Дано — 7 (Мур), 20:55 — 1:0. Лизотт — 4 (Арвидссон, Мур), 23:41 — 2:0. Зибанежад — 13 (Хытил, Маккэг), 51:27 — 2:1. Кемпе — 16 (п.в.), 58:43 — 3:1Вратари: Петерсен — Георгиев (58:08)Штраф: 4-6Броски: 39 (13+18+8) — 23 (6+9+8)
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