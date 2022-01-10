В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Мытищи» 10 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

После 47 матчей на счету китайской команды по-прежнему 25 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она никуда не сбежала с последнего места.

Вот уже в 13 поединках подряд «Куньлунь» только проигрывает. Ужасная серия «Ред Стар» началась со противостояния с «Сибирью» в Мытищах 4 декабря, в котором «драконы» слились крупно (2:7).

Заключительные встречи минувшего года подопечные Айвана Занатты провели на чужих площадках. В Латвии они влетели рижскому «Динамо» (2:3 Б), а в Финляндии — «Йокериту» (1:7).

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После спортивных унижений 2021-го беды «Куньлуня» продолжились и в январе. Трижды в Мытищах пекинцы остались без очков. Они были раздавлены СКА (1:5), «Северсталью» (1:7) и «Трактором» (0:4).

«Трактор»

Челябинцы провели 48 матчей и взяли 71 очко. С такой статистикой «танкисты» влезли на первое место на Востоке и опередили «Магнитку», сыгравшую в 47 поединках, на 1 балл.

В отличие от горе-соперников из Китая, «Трактор» на время забыл о неудачах. Последний раз «медведи» проигрывали кому-либо 21 декабря. Тогда парни из Челябинска уступили «Ак Барсу» (1:5).

В шести дальнейших матчах «Трактор» был сильнее соперников. Серия команды Анвара Гатиятулина стартовала с крупных домашних побед над «Северсталью» (6:1) и «Барысом» (4:2).

Парочку следующих поединков «танкисты» провели на выезде, где обыграли «Сочи» (4:2) и «Авангард» (3:1). В двух свежих встречах они разделались с «Локомотивом» (4:3 ОТ) и «Куньлунем» (4:0).

Коэффициенты

В успех «Куньлуня» букмекеры практически не верят, оценивая его победу кэфом 6.00, на ничью они предлагают поставить за 5.55, а на победу «Трактора» — за 1.41.

Прогноз

Пекинцы продолжают тонуть в каждом матче и пропускать голы пачками . Во второй стыковой игре с «Трактором» ситуация не изменится, «Ред Стар» отлетит с крупным счетом.

Ставка

Парни Гатиятулина даже без напряга сделают солидный перевес в свою пользу. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой -2 за 1.95.