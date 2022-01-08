В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 8 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Пекинцы провели 46 матчей, в которых хапнули всего 25 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда застряла на самом дне, пропустив 190 голов.

Безвыигрышная серия «Куньлуня» доросла до 12 поединков. Все началось с унизительного поражения в Мытищах от «Сибири» (2:7), после чего «драконы» четырежды уступили на чужих площадках.

После ряда гостевых поражений очередную порцию неудач команда Айвана Занатты пережила в Мытищах, проиграв в трех поединках. В заключительных встречах 2021-го «драконы» слились «Динамо» Рига (2:3 Б) и «Йокериту» (1:7).

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Новый год «Куньлунь» встретил также неудачно. Дважды китайская команда влетела с крупным счетом. Пострадали пекинцы от хоккеистов СКА (1:5) и «Северстали» (1:7).

«Трактор»

Челябинская команда поучаствовала в 47 встречах и заработала 69 очков. В Восточной таблице она выскочила на первое место и обогнала «Магнитку» на 1 балл.

Последний раз «Трактор» покидал ледовую площадку в расстроенных чувствах 21 декабря. Тогда на «Татнефть-Арене» «танкисты» в одну калитку слились «Ак Барсу» (1:5).

После провального матча с казанцами подопечные Анвара Гатиятулина оформили пять побед подряд. Их серия стартовала с домашних поединков против «Северстали» (6:1) и «Барыса» (4:2).

Два последних матча ушедшего года «Трактор» скатал на чужом льду, где переиграл «Сочи» (4:2) и «Авангард» (3:1). В дебютной январской встрече челябинцы одержали верх над «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на «Куньлунь» в этой встрече букмекеры дают возможность за 6.10, ничья оценивается в 5.60, а победа «Трактора» — в 1.40.

Прогноз

Перед поездкой в Мытищи челябинцы выбили пять побед , наколотив суммарно 20 голов. Находясь в такой форме, парни Гатиятулина не отдадут очки самому слабому клубу КХЛ.

Ставка

В Мытищах «медведи» завершат встречу разгромом. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой -2 за 1.95.