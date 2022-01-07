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    «Металлург» Мг подарит «Локомотиву» четвертое подряд поражение?

    «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.49) на хоккейный матч КХЛ 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Локомотив»
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    Егор Яковлев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Металлург» 7 января. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч Металлург Мг — Локомотив

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    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб провел 46 матчей и заработал 68 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «сталевары» съехали на вторую строчку, уступив лидерство «Трактору».

    Шесть последних встреч «Металлург» Мг сыграл в гостях. В серии поединков на выезде «Магнитка» потерпела четыре поражения. Первое случилось в бою с «Авангардом» 23 декабря (2:4).

    Одну из редких побед на чужом льду подопечные Ильи Воробьева выбили себе в Подольске, где прихлопнули «Витязь» (5:3). Позже «лисы» уступили «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и «Динамо» Минск (0:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Вторую победу в недавней гостевой цепочке «Металлург» Мг увидел в дуэли с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ). Последний матч, прошедший в Нур-Султане, вновь оказался провальным (2:3).

    «Локомотив»

    Ярославцы в 46 играх получили 55 баллов. В зачете Западной конференции «железнодорожники» занимают седьмое место и обгоняют соседей снизу на 1 пункт.

    В конце декабря «Локомотив» отправился на Дальний Восток, где оформил две победы. Во Владивостоке гости разбили «Адмирал» (3:0), а в Хабаровске — переиграли «Амур» (4:2).

    На последний матч ушедшего года парни Игоря Никитина вернулись на «Арену-2000». При поддержке родной публики ярославцы не смогли справиться с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

    Без побед «Локомотив» пока обходится в 2022-м году. Стартовая игра января завершилась поражением от московского «Динамо» (1:2). В последнем поединке «железнодорожники» уступили «Трактору» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Затащить победу «Металлурга» Мг букмекеры предлагают за 2.01, вероятность ничейного результата — 4.10, а на «Локомотив» можно грузануть за 3.18.

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    Прогноз

    Сегодня форма «Магнитки» весьма сомнительная, но и «Локо» не блещет выдающимися результатами. К предстоящему матчу оба клуба подойдут со своими проблемами, решить которые в очной игре они не смогут.

    Ставка

    В матче с ярославцами «лисы», утратившие лидерство в Восточной таблице, будут разрывать гостей, чтобы вернуть первую позицию. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.49.

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    «Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг подарит «Локомотиву» четвертое подряд поражение?
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