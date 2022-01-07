В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Металлург» 7 января. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб провел 46 матчей и заработал 68 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «сталевары» съехали на вторую строчку, уступив лидерство «Трактору».

Шесть последних встреч «Металлург» Мг сыграл в гостях. В серии поединков на выезде «Магнитка» потерпела четыре поражения. Первое случилось в бою с «Авангардом» 23 декабря (2:4).

Одну из редких побед на чужом льду подопечные Ильи Воробьева выбили себе в Подольске, где прихлопнули «Витязь» (5:3). Позже «лисы» уступили «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и «Динамо» Минск (0:1).

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Вторую победу в недавней гостевой цепочке «Металлург» Мг увидел в дуэли с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ). Последний матч, прошедший в Нур-Султане, вновь оказался провальным (2:3).

«Локомотив»

Ярославцы в 46 играх получили 55 баллов. В зачете Западной конференции «железнодорожники» занимают седьмое место и обгоняют соседей снизу на 1 пункт.

В конце декабря «Локомотив» отправился на Дальний Восток, где оформил две победы. Во Владивостоке гости разбили «Адмирал» (3:0), а в Хабаровске — переиграли «Амур» (4:2).

На последний матч ушедшего года парни Игоря Никитина вернулись на «Арену-2000». При поддержке родной публики ярославцы не смогли справиться с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

Без побед «Локомотив» пока обходится в 2022-м году. Стартовая игра января завершилась поражением от московского «Динамо» (1:2). В последнем поединке «железнодорожники» уступили «Трактору» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Затащить победу «Металлурга» Мг букмекеры предлагают за 2.01, вероятность ничейного результата — 4.10, а на «Локомотив» можно грузануть за 3.18.

Прогноз

Сегодня форма «Магнитки» весьма сомнительная, но и «Локо» не блещет выдающимися результатами. К предстоящему матчу оба клуба подойдут со своими проблемами , решить которые в очной игре они не смогут.

Ставка

В матче с ярославцами «лисы», утратившие лидерство в Восточной таблице, будут разрывать гостей, чтобы вернуть первую позицию. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.49.