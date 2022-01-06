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    Удастся ли «Сент-Луису» прервать серию без поражений «Питтсбурга»?

    «Питтсбург» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис» в матче «Зимней классики»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 6 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Питтсбург» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    Коллектив из Пенсильвании скатал в регулярке 31 встречу и накопил за это время 41 балл. В рейтинге Столичного дивизиона он находится на четвертом месте с отрывом от соседей снизу в 6 пунктов.

    В последних восьми матчах «Питтсбург» был сильнее всех, с кем ему довелось сыграть. В семи поединках «пингвины» справились с оппонентами в основное время, а в пяти — забивали по 4+ гола.

    Серьезная серия команды Майка Салливана стартовала с трех игр на чужом льду. В них «Пингвинз» оформили победы над «Ванкувером» (4:1), «Сиэтлом» (6:1) и «Вашингтоном» (4:2).

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    Затем на своей территории «Пенс» переиграли «Анахайм» (1:0), «Монреаль» (5:2) и «Баффало» (3:2 ОТ). В паре недавних матчей от «Питтсбурга» пострадали «Нью-Джерси» (3:2), «Сан-Хосе» (8:5).

    «Сент-Луис»

    Парни из Миссури провели 33 матча и завоевали 43 очка. В зачете Центрального дивизиона «Блюз» занимает первую позицию и опережает вторую «Миннесоту» на 1 балл.

    «Сент-Луис» в последнее время тоже хорош. Подопечные Крейга Беруби смогли оформить четыре победы в пяти поединках. Дважды в списке пострадавших оказался «Даллас», его «музыканты» прибили с одинаковым результатом — 4:1.

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    • После стыковых игр с «шерифами» «Сент-Луис» встретился с «Виннипегом» в Канаде. Выездной матч оказался для «Блюз» неудачным, гости из Миссури в нем остались без очков (2:4).

    В конце 2021-го «Сент-Луис» на своей площадке переиграл «Эдмонтон» (4:2), после чего отправился в Миннеаполис на матч с «Миннесотой» в рамках «Зимней классики». В той встрече команда Беруби была сильнее (6:4).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Питтсбурга» можно за 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Сент-Луиса» — 2.61.

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    Прогноз

    «Пингвинз» продолжают выбивать всех соперников, которые попадаются им на пути, но и «Блюз» при этом демонстрирует неплохие результаты. Команда Беруби готова аннулировать серию «Питтсбурга», чтобы закрепиться на первом месте Центрального дивизиона.

    Ставка

    На «PPG Paints-Арене» поединок будет равным, поэтому соперники могут и не уложиться в основное время. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит с форой 0 за 2.00.

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    «Питтсбург» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Сент-Луису» прервать серию без поражений «Питтсбурга»?
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