В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Хоккейная команда, представляющая Хельсинки, заработала 56 очков. Для этого ей понадобилось 42 встречи. Теперь в таблице Запада финны занимают третье место и отстают на 2 пункта от вершины.

В одном из декабрьских поединков на «Хартвалл Арене» «Йокерит» принимал «Амур». При родных болельщиках хозяева бахнули две шайбы и отстояли на ноль (2:0).

Закончив встречу с ребятами из Хабаровска, подопечные Лаури Марьямяки съездили в Череповец, где оформили победу над «Северсталью» (4:3 ОТ), после которой «шуты» трижды проиграли.

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На чужом льду «Йокерит» был слабее «Спартака» (0:2) и «Динамо» Минск (3:5), а на своей территории парни Марьямяки слились ЦСКА (1:3). Последняя встреча завершилась реваншем в игре с белорусским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Авангард»

Омская банда скатала 41 матч и оформила 50 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на пятом месте, обгоняя шестую «Сибирь» на 2 балла.

В начале декабря «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в чужой стране в ходе матча KHL World Hockey (1:3). После облома в ОАЭ «ястребы» уступили еще пару раз в шести поединках.

Вернувшись на родину, команда Боба Хартли разгромила «Динамо» Рига (4:1), а одна из двух потерь случилась в Ярославле, где «Авангард» прошляпил очки в зарубе с «Локомотивом» (2:3).

В следующих гостевых встречах омичи прихлопнули «Северсталь» (3:2) и уступили «Магнитке» (2:3). В Балашихе «Авангард» победил «Торпедо» (3:2 ОТ), а также кинул ответку «Металлургу» Мг (4:2).

Коэффициенты

Победу «Йокерита» букмекеры оценивают в 2.23, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.75.

Прогноз

В последних матчах у «Авангарда» беда на чужих площадках. В четырех играх из пяти на выезде омичи отдавали очки хозяевам. Конечно, команда Хартли пересмотрит свое отношение к гостевым поединкам .

Ставка

Во встрече с «шутами», которые в недавнем прошлом сами часто проигрывали, «ястребы» выбьют пару баллов. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.10.