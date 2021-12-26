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    «Авангард» готов вынести «Йокерит» в Финляндии

    «Йокерит» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Авангард»
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    Алексей Береглазов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
    •

    Коэффициенты на матч Йокерит — Авангард

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Хоккейная команда, представляющая Хельсинки, заработала 56 очков. Для этого ей понадобилось 42 встречи. Теперь в таблице Запада финны занимают третье место и отстают на 2 пункта от вершины.

    В одном из декабрьских поединков на «Хартвалл Арене» «Йокерит» принимал «Амур». При родных болельщиках хозяева бахнули две шайбы и отстояли на ноль (2:0).

    Закончив встречу с ребятами из Хабаровска, подопечные Лаури Марьямяки съездили в Череповец, где оформили победу над «Северсталью» (4:3 ОТ), после которой «шуты» трижды проиграли.

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    На чужом льду «Йокерит» был слабее «Спартака» (0:2) и «Динамо» Минск (3:5), а на своей территории парни Марьямяки слились ЦСКА (1:3). Последняя встреча завершилась реваншем в игре с белорусским «Динамо» (2:1 ОТ).

    «Авангард»

    Омская банда скатала 41 матч и оформила 50 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на пятом месте, обгоняя шестую «Сибирь» на 2 балла.

    В начале декабря «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в чужой стране в ходе матча KHL World Hockey (1:3). После облома в ОАЭ «ястребы» уступили еще пару раз в шести поединках.

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    • Вернувшись на родину, команда Боба Хартли разгромила «Динамо» Рига (4:1), а одна из двух потерь случилась в Ярославле, где «Авангард» прошляпил очки в зарубе с «Локомотивом» (2:3).

    В следующих гостевых встречах омичи прихлопнули «Северсталь» (3:2) и уступили «Магнитке» (2:3). В Балашихе «Авангард» победил «Торпедо» (3:2 ОТ), а также кинул ответку «Металлургу» Мг (4:2).

    Коэффициенты

    Победу «Йокерита» букмекеры оценивают в 2.23, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.75.

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    Прогноз

    В последних матчах у «Авангарда» беда на чужих площадках. В четырех играх из пяти на выезде омичи отдавали очки хозяевам. Конечно, команда Хартли пересмотрит свое отношение к гостевым поединкам.

    Ставка

    Во встрече с «шутами», которые в недавнем прошлом сами часто проигрывали, «ястребы» выбьют пару баллов. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.10.

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    «Йокерит» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Авангард» готов вынести «Йокерит» в Финляндии
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