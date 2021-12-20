В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финская банда из города Хельсинки провела 40 матчей, в которых заработала 54 очка. В таблице Запада она находится на третьем месте и отстает от лидеров по вторичной стате.

В этом месяце «Йокерит» скатал шесть поединков, но проиграл в половине. На старте зимней серии «джокеры» отправились в Подольск, где огорчили «Витязь» (3:2).

Затем состоялся визит в Питер. Там парни Лаури Марьямяки не смогли справиться со СКА (1:3). Вернувшись домой, «шуты» оформили победу над «Амуром» (2:0).

Все прогнозы на КХЛ

Три поединка перед Евротуром «Йокерит» провел за пределами своей родины. На выезде ребята Марьямяки хлопнули «Северсталь» (4:3 ОТ), а также слились «Спартаку» (0:2) и минскому «Динамо» (3:5).

ЦСКА

У московской команды в активе 39 матчей, в которых она затащила 53 очка. В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» находятся на четвертом месте, отставая на 1 балл от всех соседей сверху.

В конце осени и первой половине декабря ЦСКА был непобедим. Во время беспроигрышной серии от красно-синих пострадали пять соперников.

Выносить оппонентов подопечные Сергея Федорова начали еще на чужом льду, где они прихлопнули «Йокерит» (3:2 ОТ) и «Динамо» Рига (3:2). В остальных матчах москвичи вынесли «Металлург» Мг (6:4), «Локомотив» (1:0 ОТ) и «Динамо» (3:2 ОТ).

Перед поединками сборных беспроигрышная полоса ЦСКА накрылась. Сперва команда Федорова крупно влетела «Торпедо» (2:5). А в последнем матче «армейцы» оказались слабее «Локо» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

На «Йокерит» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, ничья оценивается в 4.00, а победа ЦСКА — 2.50.

Прогноз

Перед паузой на Евротур обе команды слили по две игры, но если говорить об общей форме, то именно «армейцы» сейчас выглядят посерьезнее ребят из Финляндии.

Ставка

В равной игре на «Хартвалл Арене» московская банда сделает все для победы, чтобы обойти «шутов» в Западной конференции и попробовать возглавить таблицу. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит в матче за 1.94.