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    Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?

    «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 20 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — ЦСКА
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    Отто Лескинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Декабря 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Йокерит — ЦСКА

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    Финская банда из города Хельсинки провела 40 матчей, в которых заработала 54 очка. В таблице Запада она находится на третьем месте и отстает от лидеров по вторичной стате.

    В этом месяце «Йокерит» скатал шесть поединков, но проиграл в половине. На старте зимней серии «джокеры» отправились в Подольск, где огорчили «Витязь» (3:2).

    Затем состоялся визит в Питер. Там парни Лаури Марьямяки не смогли справиться со СКА (1:3). Вернувшись домой, «шуты» оформили победу над «Амуром» (2:0).

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    Три поединка перед Евротуром «Йокерит» провел за пределами своей родины. На выезде ребята Марьямяки хлопнули «Северсталь» (4:3 ОТ), а также слились «Спартаку» (0:2) и минскому «Динамо» (3:5).

    ЦСКА

    У московской команды в активе 39 матчей, в которых она затащила 53 очка. В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» находятся на четвертом месте, отставая на 1 балл от всех соседей сверху.

    В конце осени и первой половине декабря ЦСКА был непобедим. Во время беспроигрышной серии от красно-синих пострадали пять соперников.

    Выносить оппонентов подопечные Сергея Федорова начали еще на чужом льду, где они прихлопнули «Йокерит» (3:2 ОТ) и «Динамо» Рига (3:2). В остальных матчах москвичи вынесли «Металлург» Мг (6:4), «Локомотив» (1:0 ОТ) и «Динамо» (3:2 ОТ).

    Перед поединками сборных беспроигрышная полоса ЦСКА накрылась. Сперва команда Федорова крупно влетела «Торпедо» (2:5). А в последнем матче «армейцы» оказались слабее «Локо» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Йокерит» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, ничья оценивается в 4.00, а победа ЦСКА — 2.50.

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    Прогноз

    Перед паузой на Евротур обе команды слили по две игры, но если говорить об общей форме, то именно «армейцы» сейчас выглядят посерьезнее ребят из Финляндии.

    Ставка

    В равной игре на «Хартвалл Арене» московская банда сделает все для победы, чтобы обойти «шутов» в Западной конференции и попробовать возглавить таблицу. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит в матче за 1.94.

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    «Йокерит» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на хоккей. Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?
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