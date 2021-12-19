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    Выбьет ли Россия четвертую победу?

    Россия — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч Евротура 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Финляндия
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    Михаил Григоренко
    В матче Кубка Первого канала Россия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 19 декабря. Начало запланировано на 15:30 мск. Россия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    «Красная машина» провела три встречи и победила в каждой. С девятью очками на счету и разницей голов 10:5 она находится на первом месте в общей таблице.

    Первый матч Россия скатала с Канадой. Принципиальные соперники устроили результативное месиво, в котором хозяева Евротура оказались сильнее (4:3).

    Второй поединок подопечные Алексея Жамнова провели против Швеции. Победа россиянам далась нелегко, хватануть три балла они смогли благодаря заброшенной шайбе Вячеслава Войнова (1:0).

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    Самым проходным оказался третий матч. В игре с чехами Россия разбила команду Пешана без шансов (5:2). За 60 минут «Красная машина» нанесла 22 броска в створ и показала топовую реализацию — 22.73%.

    Финляндия

    Финская сборная поучаствовала в двух поединках, после которых осталась с 5 очками в резерве. В общекомандном рейтинге она занимает второе место, отставая от лидеров на 4 пункта.

    На старте Кубка Первого канала Финляндия встретилась с Чехией. По броскам в створ гости в Праге были хуже, а вот по реализации — превзошли чехов. Победу они оформили в буллитном баттле (3:2 Б).

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    • Вторую игру подопечные Юкки Ялонена провели против Канады. Представителей Северной Америки финская банда вынесла с крупной разницей голов (4:1).

    В ноябре Финляндия оформила две победы в трех матчах. Кубок Карьяла хозяева закончили на втором месте с шестью баллами на счету. Во время осеннего созыва финны прибили Россию (3:0), Чехию (4:2), а также слились Швеции (1:3).

    Коэффициенты

    Победу России можно поймать за 1.74, ничья оценивается букмекерами в 4.44, а победа Финляндия — в 3.90.

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    Прогноз

    После трех успешных матчей российская сборная готова выбить четвертую победу, чтобы завершить домашний Евротур максимально красиво.

    Ставка

    От матча при родных трибунах российские болельщики ждут очередной победы и высокой результативности. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 4.5 за 2.17.

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    Россия — Финляндия: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на хоккей. Выбьет ли Россия четвертую победу?
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