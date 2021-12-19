В матче Кубка Первого канала Россия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 19 декабря. Начало запланировано на 15:30 мск. Россия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

«Красная машина» провела три встречи и победила в каждой. С девятью очками на счету и разницей голов 10:5 она находится на первом месте в общей таблице.

Первый матч Россия скатала с Канадой. Принципиальные соперники устроили результативное месиво, в котором хозяева Евротура оказались сильнее (4:3).

Второй поединок подопечные Алексея Жамнова провели против Швеции. Победа россиянам далась нелегко, хватануть три балла они смогли благодаря заброшенной шайбе Вячеслава Войнова (1:0).

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Самым проходным оказался третий матч. В игре с чехами Россия разбила команду Пешана без шансов (5:2). За 60 минут «Красная машина» нанесла 22 броска в створ и показала топовую реализацию — 22.73%.

Финляндия

Финская сборная поучаствовала в двух поединках, после которых осталась с 5 очками в резерве. В общекомандном рейтинге она занимает второе место, отставая от лидеров на 4 пункта.

На старте Кубка Первого канала Финляндия встретилась с Чехией. По броскам в створ гости в Праге были хуже, а вот по реализации — превзошли чехов. Победу они оформили в буллитном баттле (3:2 Б).

Вторую игру подопечные Юкки Ялонена провели против Канады. Представителей Северной Америки финская банда вынесла с крупной разницей голов (4:1).

В ноябре Финляндия оформила две победы в трех матчах. Кубок Карьяла хозяева закончили на втором месте с шестью баллами на счету. Во время осеннего созыва финны прибили Россию (3:0), Чехию (4:2), а также слились Швеции (1:3).

Коэффициенты

Победу России можно поймать за 1.74, ничья оценивается букмекерами в 4.44, а победа Финляндия — в 3.90.

Прогноз

После трех успешных матчей российская сборная готова выбить четвертую победу , чтобы завершить домашний Евротур максимально красиво.

Ставка

От матча при родных трибунах российские болельщики ждут очередной победы и высокой результативности. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 4.5 за 2.17.