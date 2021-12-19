В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Денверские хоккеисты поучаствовали в 27 играх и набрали в них 36 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона они закрепились не четвертом месте с отрывом от соседей снизу на 5 баллов.

В начале этого месяца «Колорадо» не очень удачно съездил в Канаду, пережив два поражения. Последнее было зафиксировано 5 декабря во встрече с «Оттавой» (5:6 ОТ).

Зато после поединка с «Сенаторз» банда Джареда Беднара снова выдала победную серию. На этот раз она продлилась в течение пяти игровых дней. Стартовала данная цепочка в гостях. На чужом льду «альпинисты» прибили «Филадельфию» (7:5) и «Рейнджерс» (7:3).

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Вернувшись в родной город, «Колорадо» вынес «Детройт» (7:3), «Флориду» (3:2) и снова расстроил «Рейнджерс» (4:2). Беспроигрышная линия оборвалась в матче против «Нэшвилла» (2:5).

«Тампа-Бэй»

Хоккейная команда из Флориды затащила 42 балла в 29 встречах. На данный момент она выскочила на первое место в Атлантическом дивизионе, оторвавшись по дополнительным показателям от «Торонто».

Недавно у «Тампы» была своя победная серия, также дошедшая до пяти матчей. Стартовала она с зарубы с «Сент-Луисом» на «Амали Арене» (4:2). Остальных соперников «Болтс» хлопнули на чужом льду.

В статусе гостей подопечные Джона Купера переиграли «Бостон» (3:2 ОТ), «Филадельфию» (7:1), «Монреаль» (3:2) и «Торонто» (5:3). Единственной командой, которой удалось остановить «Лайтнинг», была «Оттава» (0:4).

После обидного поражения от «Сенс» «Тампа-Бэй» успела прибить «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ). А 17 декабря «Болтс» снова встретились с «Оттавой» и передали ей ответочку (2:1).

Коэффициент

На «Колорадо» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.28, а на успех «Тампы» — 2.88. Ничью же можно выловить за 4.16.

Прогноз

На своем льду «Эвеланш» выносят всех подряд с середины ноября. В шести матчах из восьми предыдущих на «Болл Арене» хозяева забрасывали соперникам 5+ голов , а в семи поединках — обеспечивали себе перевес в 2+ шайбы.

Ставка

Даже «Тампа» при всей ее крутости может не справиться с мощными парнями Беднара. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.43.