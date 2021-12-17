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    НХЛ. «Тампа» обыграла «Оттаву», «Бостон» уступил «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 декабря

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    «Тампа-Бэй»

    «Тампа-Бэй» — «Оттава» 2:1

    У победителей голы забили Алекс Киллорн и Виктор Хедман. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отдал голевую передачу, набрав 900-е очко в НХЛ. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26. У проигравших отличился Тома Шабо.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Шабо — 1, 15:43 — 0:1. Киллорн — 9 (Колтон, Хедман), 23:47 — 1:1. Хедман — 7 (бол., Рэддиш, Стэмкос), 35:05 — 2:1Вратари: Василевский — Форсберг (58:45)Штраф: 4-10Броски: 27 (6+12+9) — 26 (7+9+10)

    «Тампа-Бэй» набрала 42 очка и лидирует в Западной конференции. У «Оттавы» 19 очков и 15-е место.

    «Тампа-Бэй» — «Оттава» 2:1

    «Каролина» — «Детройт» 5:3

    Нападающий «ураганов» Андрей Свечников не играл, так как несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирус.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)
    Голы: Нидеррайтер — 7 (бол., Фаст, Потуролски), 2:05 — 1:0. Ганье — 4, 5:32 — 1:1. Деанджело — 5 (Фаст, Котканиеми), 7:36 — 2:1. Ларкин — 12 (Раймонд), 13:54 — 2:2. Друри — 1 (Котканиеми, Терявяйнен), 18:40 — 3:2. Бертуцци — 10 (Ларкин, Раймонд), 31:19 — 3:3. Нидеррайтер — 8 (Нечас, Пеши), 40:18 — 4:3. Трочек — 7 (п.в., Терявяйнен, Нечас), 59:55 — 5:3Вратари: Андерсен — Неделькович (58:27)Штраф: 6-2Броски: 33 (17+8+8) — 26 (13+9+4)

    «Каролина» — «Детройт» 5:3

    «Флорида» — «Лос-Анджелес» 1:4

    Голкипер хозяев Сергей Бобровский сделал 27 сэйвов, но это не помогло его команде избежать поражения.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Кирстед — 1 (Юбердо, Райнхарт), 14:56 — 1:0. Мяяття — 1 (Грундстрем, Мур), 17:05 — 1:1. Копитар — 9 (Дурзи, Иафалло), 23:27 — 1:2. Браун — 4 (Рой), 32:58 — 1:3. Калиев — 6 (Лизотт), 47:02 — 1:4Вратари: Бобровский (57:51) — КуикШтраф: 4-8Броски: 42 (15+15+12) — 31 (14+10+7)

    «Лос-Анджелес» набрал 31 очко и идет десятым на Западе. У «Флориды» 40 очков и шестая позиция на Востоке.

    «Флорида» — «Лос-Анджелес» 1:4

    «Монреаль» — «Филадельфия» 3:2 ОТ

    Победный буллит в активе Джонатана Друена.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Филадельфия» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Лехконен — 4 (Кулак, Романов), 5:20 — 1:0. Уиллман — 2 (ван Римсдайк, Хэйс), 22:20 — 1:1. Кейтс — 1 (П. Браун, Санхейм), 39:00 — 1:2. Дофен — 1 (Чиаро, Савар), 54:21 — 2:2Победный буллит: ДруэнВратари: Примо (65:00) — Харт (64:44)Штраф: 4-4Броски: 40 (19+11+8+2) — 39 (8+14+11+6)

    «Монреаль» набрал 17 очков и занимает последнее, 17-е место на Востоке. У «Филадельфии» 27 очков и 11-е место.

    «Монреаль» — «Филадельфия» 3:2 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Вегас» 3:5

    Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отыграл 14:19 и закончил матч с коэффициентом полезности «+1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
    Голы: Хьюз — 5 (Хэмилтон, Татар), 1:41 — 1:0. Коглан — 2 (бол., Смит, Маршессо), 10:27 — 1:1. Каррье — 4 (Колесар, Хауден), 23:47 — 1:2. Карлссон — 3 (Смит, Коглан), 47:37 — 1:3. Руа — 5 (Янмарк, Пьетранджело), 48:10 — 1:4. Татар — 6 (бол., Сиверсон, Смит), 50:03 — 2:4. Веси — 5 (мен., Зигенталер, Маклеод), 52:29 — 3:4. Маршессо — 13 (п.в., Карлссон, Макнэбб), 58:53 — 3:5Вратари: Блэквуд (58:55) — Ленер (Броссуа, 59:45)Штраф: 18-26Броски: 26 (6+15+5) — 30 (13+7+10)

    «Вегас» набрал 37 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Нью-Джерси» 25 очков и 12-я позиция на Востоке.

    «Нью-Джерси» — «Вегас» 3:5

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 3:1

    Дубль оформил Кэл Клаттербак, еще одна шайба у Энтони Бовилье. В состсаве «Брюинс» отличился Майк Райлли. Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 41 бросок по своим воротам.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Бостон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Клаттербак — 4, 11:47 — 1:0. Бовилье — 4 (бол., Сало, Бэйли), 21:44 — 2:0. Клаттербак — 5 (п.в., Ли), 57:43 — 3:0. Райлли — 3 (Карло, Ульмарк), 59:06 — 3:1Вратари: Варламов — Ульмарк (58:21)Штраф: 11-15Броски: 28 (10+12+6) — 41 (8+21+12)

    «Бостон» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — на 14-м месте.

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 3:1

    «Нэшвилл» — «Колорадо» 5:2

    В составе «Предаторз» дублем отметился Филип Форсберг. За «Эвеланш» одну из шайб провел российский нападающий Валерий Ничушкин.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Форсберг — 12 (Каррье, Сиссонс), 13:23 — 1:0. Жанно — 7 (бол., Сиссонс, Форсберг), 27:20 — 2:0. Рантанен — 13 (бол., Кадри, Маккиннон), 29:57 — 2:1. Форсберг — 13, 36:48 — 3:1. Ничушкин — 10 (Рантанен, Жирар), 49:12 — 3:2. Йоси — 10 (бол., Сиссонс, Жанно), 52:19 — 4:2. Экхольм — 1 (п.в., Каррье), 58:52 — 5:2Вратари: Сарос — Францоуз (58:21)Штраф: 8-10Броски: 35 (10+17+8) — 26 (11+3+12)

    «Нэшвилл» поднялся на третье место в таблице Западной конфкеренции, «Колорадо» опустился на пятую строчку.

    «Миннесота» — «Баффало» 2:3 Б

    «Эдмонтон» — «Коламбус» 4:0

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