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    Смогут ли «Рейнджерс» взять реванш у «Колорадо»?

    «Колорадо» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 15 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    Хоккеисты из Денвера провели 25 поединков, в которых затащили 34 балла. В Центральном дивизионе их команда сейчас четвертая. От лидеров таблицы она отстает на 5 пунктов.

    В декабре «Колорадо» пережил пару грустных матчей, прошедших в Канаде. В первой такой игре «Эвеланш» были опозорены «Торонто» (3:8), а после победы над «Монреалем» (4:1) они умудрились слиться «Оттаве» (4:5 ОТ).

    Однако долго заострять внимание на неудачных встречах в Канаде парни Джареда Беднара не стали. В четырех следующих поединках они вынесли всех, кто попадался им на пути.

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    В продолжении гостевой серии «Колорадо» разделался с «Филадельфией» (7:5) и «Рейнджерс» (7:3). А когда команда Беднара вернулась на «Болл Арену», она прибила «Детройт» (7:3) и «Флориду» (3:2).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркский клуб поучаствовал в 27 поединках, заработав в них 39 очков. В рейтинге Столичного дивизиона он опустился на третье место, уступив вторую строчку «Каролине» из-за дополнительных показателей.

    Еще недавно фанаты «Рейнджерс» любовались победной серией их кумиров, которая дошла до семи матчей. В каждой встрече «синерубашечники» выносили соперников в основное время.

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    • Последней остановкой в этом сказочном отрезке стал Иллинойс, где банда Жерара Галлана раздавила «Чикаго» (6:2). А о поражениях «рейнджерам» напомнил «Колорадо» 9 декабря (3:7).

    После унижения в «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» отправились в Баффало. Там они обыграли местную команду (2:1). В недавнем матче «синерубашечники» минимально уступили «Нэшвиллу» (0:1).

    Коэффициенты

    На «Колорадо» в домашней игре букмекеры предлагают поставить за 1.81. Ничья оценивается в 5.00, а победа «Рейнджерс» — в 3.66.

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    Прогноз

    «Эвеланш» сейчас прут в регулярке напролом, вынося большую часть соперников с крупным счетом. А у «Рейнджерс» в памяти остается унижение от «Колорадо» в последней очной встрече.

    Для чистого реванша силенок у команды Галлана может не хватить, однако моментов ради нескольких шайб они создадут достаточно.

    Ставка

    В этом поединке «рейнджеры» рискуют остаться без очков, но нет сомнений в том, что нервы хоккеистам «Колорадо» они подпортят. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.92.

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    «Колорадо» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на хоккей. Смогут ли «Рейнджерс» взять реванш у «Колорадо»?
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