В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Болл Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Хоккеисты из Денвера поучаствовали в 24 встречах и отобрали у других команд 32 очка. Сейчас «Эвс» находятся на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В начале декабря календарь НХЛ заставил «Колорадо» уехать в Канаду на три игры. Вот только это путешествие превратилось для «Эвеланш» в катастрофу.

В первом поединке упомянутой серии гости из Денвера были опозорены «Торонто» (3:8). В следующем матче они разнесли «Монреаль» (4:1), а затем не выдержали дерзости «Оттавы» (5:6 ОТ).

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Вернувшись в США, подопечные Джареда Беднара пришли в себя и выдали три победы с крупным счетом. В этих матчах «Колорадо» припечатал «Филадельфию» (7:5), «Рейнджерс» (7:3) и «Детройт» (7:3).

«Флорида»

Банда из Санрайза провела 26 матчей и накопила за это время 40 очков. В Атлантическом дивизионе она лидирует, опережая «Тампу-Бэй» и «Торонто» на 2 пункта.

Осеннюю часть сезона «Флорида» закрыла неудачно. В паре поединков она проиграла, пустив в свою рамку по 4 шайбы. Тогда «котов» огорчили «Вашингтон» (3:4) и «Сиэтл» (1:4).

После проигранной «Кракену» битвы команда Эндрю Брюнетта провела три встречи на «FLA Live Арене», где передала ответку «Вашингтону» (5:4), а также обыграла «Баффало» (7:4) и «Сент-Луис» (4:3 Б).

Но стоило «Флориде» покинуть родной город, как сразу же случилась потеря очков. Произошла эта неприятность во встрече с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ). В последнем матче «Пантерз» победили «Аризону» (3:1).

Коэффициенты

Победа «Колорадо» в предстоящем матче оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Флориды» — 2.88.

Прогноз

Перед игрой с «Пантерз» «Колорадо» оформил три победы, забросив по 7 голов всем соперникам. Суммарно тотал матчей доходил до 10+ шайб .

Конечно, в сетку «Флориды» вколотить 7 шайб будет трудно, поскольку ребята из Санрайза дадут бой и сами стрельнут высокой результативностью.

Ставка

В битве мощнейших клубов конференций логично верить в то, что голов они насыпят щедро. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.06.