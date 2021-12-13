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    От «Колорадо» и «Флориды» стоит ждать тотала «больше»

    «Колорадо» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 13 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Флорида»
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    Брэндон Монтур
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Болл Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Колорадо — Флорида

  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Колорадо»

    Хоккеисты из Денвера поучаствовали в 24 встречах и отобрали у других команд 32 очка. Сейчас «Эвс» находятся на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    В начале декабря календарь НХЛ заставил «Колорадо» уехать в Канаду на три игры. Вот только это путешествие превратилось для «Эвеланш» в катастрофу.

    В первом поединке упомянутой серии гости из Денвера были опозорены «Торонто» (3:8). В следующем матче они разнесли «Монреаль» (4:1), а затем не выдержали дерзости «Оттавы» (5:6 ОТ).

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    Вернувшись в США, подопечные Джареда Беднара пришли в себя и выдали три победы с крупным счетом. В этих матчах «Колорадо» припечатал «Филадельфию» (7:5), «Рейнджерс» (7:3) и «Детройт» (7:3).

    «Флорида»

    Банда из Санрайза провела 26 матчей и накопила за это время 40 очков. В Атлантическом дивизионе она лидирует, опережая «Тампу-Бэй» и «Торонто» на 2 пункта.

    Осеннюю часть сезона «Флорида» закрыла неудачно. В паре поединков она проиграла, пустив в свою рамку по 4 шайбы. Тогда «котов» огорчили «Вашингтон» (3:4) и «Сиэтл» (1:4).

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    • После проигранной «Кракену» битвы команда Эндрю Брюнетта провела три встречи на «FLA Live Арене», где передала ответку «Вашингтону» (5:4), а также обыграла «Баффало» (7:4) и «Сент-Луис» (4:3 Б).

    Но стоило «Флориде» покинуть родной город, как сразу же случилась потеря очков. Произошла эта неприятность во встрече с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ). В последнем матче «Пантерз» победили «Аризону» (3:1).

    Коэффициенты

    Победа «Колорадо» в предстоящем матче оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Флориды» — 2.88.

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    Прогноз

    Перед игрой с «Пантерз» «Колорадо» оформил три победы, забросив по 7 голов всем соперникам. Суммарно тотал матчей доходил до 10+ шайб.

    Конечно, в сетку «Флориды» вколотить 7 шайб будет трудно, поскольку ребята из Санрайза дадут бой и сами стрельнут высокой результативностью.

    Ставка

    В битве мощнейших клубов конференций логично верить в то, что голов они насыпят щедро. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.06.

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    «Колорадо» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на хоккей. От «Колорадо» и «Флориды» стоит ждать тотала «больше»
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