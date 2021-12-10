НХЛ. «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», Капризов набрал два очка, «Тампа» победила «Торонто»

«Коламбус» — «Анахайм» 1:2 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Анахайм» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Тексье — 9 (Робинсон, Керали), 8:02 — 1:0. Лундестрем — 7, 10:23 — 1:1Победный буллит: РакелльВратари: Мерзликинс (65:00) — Гибсон (64:37)Штраф: 2 — 4Броски: 34 (13+11+9+1) — 26 (10+7+8+1)

«Коламбус» — «Анахайм»

«Монреаль» — «Чикаго» 0:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Тэйвз — 1 (бол., С. Джонс, Кейн), 33:48 — 0:1. Боргстрем — 2, 52:00 — 0:2Вратари: Аллен (57:14) — Флери (25:46 — 26:09)Штраф: 4 — 2Броски: 30 (12+6+12) — 25 (13+8+4)

«Монреаль» — «Чикаго»

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:5

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский выиграл 14-й матч в сезоне и делит по этому показателю первое место с Джеком Кэмпбеллом («Торонто») и Кэмом Тэлботом («Миннесота»).

В игре с «Торонто» Василевский отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) Голы: Каше — 6 (бол., Таварес, Райлли), 1:44 — 1:0. Белльмар — 2 (Перри), 9:57 — 1:1. Стэмкос — 13 (бол., Киллорн), 12:16 — 1:2. Нюландер — 13 (бол., Мэттьюс), 19:53 — 2:2. Палат — 8 (Стэмкос, Рэддиш), 24:02 — 2:3. Рэддиш — 3 (Палат, Стэмкос), 29:11 — 2:4. Каше — 7 (Маззин, Таварес), 49:36 — 3:4. Палат — 9 (п.в., Стэмкос, Киллорн), 59:31 — 3:5Вратари: Кэмпбелл (58:36) — Василевский (59:59)Штраф: 6 — 4Броски: 38 (12+15+11) — 27 (9+9+9)

«Торонто» — «Тампа-Бэй»

«Айлендерс» — «Нэшвилл» 3:4

Одну из шайб в ворота «Айлендерс» забросил Яков Тренин, для которого этот гол стал четвертым в текущем сезоне.

Кроме того, в первом периоде российский хоккеист подрался с защитником «Айлендерс» Здено Харой. Это была вторая драка Тренина со словацким хоккеистом. Первый раз они подрались в январе 2020 года.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нэшвилл» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Голы: Чарник — 1 (Вальстрем, Беллоуз), 6:48 — 1:0. Джохансен — 8 (Канин), 17:28 — 1:1. Сиссонс — 3 (Жанно, Беннинг), 18:52 — 1:2. Ли — 7 (бол., Барзал, Вальстрем), 21:56 — 2:2. Добсон — 2 (Грин, Джонстон), 45:08 — 3:2. Тренин — 4 (Жанно, Сиссонс), 52:31 — 3:3. Толванен — 4 (Йоси, Джохансен), 59:48 — 3:4Вратари: Варламов (59:48) — РиттихШтраф: 7 — 9Броски: 21 (6+8+7) — 29 (11+8+10)

«Айлендерс» — «Нэшвилл»

«Сент-Луис» — «Детройт» 6:2

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев набрал очки в третьем матче подряд. На этот раз он забил гол после передачи Павла Бучневича.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Детройт» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) Голы: Фаббри — 7 (Раймонд, Ларкин), 24:17 — 2:1. Парэйко — 2 (Джошуа, Миккола), 36:01 — 3:1. Барбашев — 9 (Крюг, Бучневич), 50:11 — 5:1. Фаббри — 8 (Раймонд, Гронек), 55:27 — 5:2. Сканделла — 1 (п.в.), 59:54 — 6:2Вратари: Линдгрен — Неделькович (Грайсс, 40:00, 56:25)Штраф: 2 — 6Броски: 26 (10+8+8) — 31 (9+9+13)

«Сент-Луис» — «Детройт»

«Калгари» — «Каролина» 1:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Каролина» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Ахо — 12 (Слэвин, Нидеррайтер), 4:14 — 0:1. Хэнифин — 2 (Андерссон, Линдхольм), 27:23 — 1:1. Ахо — 13 (Андерсен, Терявяйнен), 64:07 — 1:2Вратари: Маркстрем (64:07) — Андерсен (64:07)Штраф: 6 — 10Броски: 27 (10+7+8+2) — 26 (8+6+8+4)

«Калгари» — «Каролина»

«Эдмонтон» — «Бостон» 2:3

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший в ворота «Бостона» две шайбы, увеличил отрыв от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в списке снайперов текущей «регулярки». В активе немецкого хоккеиста теперь 23 гола. У Овечкина на данный момент — 20.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Бостон» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Маршан — 10 (мен., Бержерон), 16:15 — 0:1. Дебраск — 5 (бол., Холл), 22:02 — 0:2. Драйзайтль — 22 (бол., Бэрри, Макдэвид), 38:14 — 1:2. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Бэрри), 49:50 — 2:2. Грызлик — 1 (Смит, Мур), 57:27 — 2:3Вратари: Скиннер (57:43) — Ульмарк (57:52)Штраф: 8 — 12Броски: 43 (13+14+16) — 30 (9+6+15)

«Эдмонтон» — «Бостон»

«Сиэтл» — «Виннипег» 0:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Тонинато — 3 (Штястны), 5:24 — 0:1. Коннор — 16 (Шайфли, Стэнли), 40:47 — 0:2. Коннор — 17 (Шайфли), 54:54 — 0:3Вратари: Грубауэр (59:56) — ХеллибакШтраф: 4 — 10Броски: 25 (7+11+7) — 31 (9+12+10)

«Сиэтл» — «Виннипег»

«Лос-Анджелес» — «Даллас» 4:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Даллас» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) Голы: Кемпе — 11 (Браун, Дано), 20:50 — 1:0. Калиев — 5 (Купари, Бьорнфут), 54:32 — 2:0. Арвидссон — 5 (п.в.), 58:41 — 3:0. Атанасиу — 3 (п.в., Рой, Эдлер), 59:29 — 4:0Вратари: Куик — Эттингер (57:25)Штраф: 6 — 4Броски: 41 (20+10+11) — 27 (9+10+8)

«Лос-Анджелес» — «Даллас»

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 2:5

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

В 26-ти матчах сезона россиянин набрал 32 (10+22) очка. В списке бомбардиров Капризов делит пятое место с нападающим «Тампы» Стивеном Стэмкосом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Голы: Фиала — 4 (Меррилл, Духайм), 6:22 — 0:1. Эрикссон Эк — 11 (бол., Зуккарелло, Капризов), 27:04 — 0:2. Гринуэй — 3 (бол., Фиала, Голигоски), 35:20 — 0:3. Дален — 8 (Карлссон, Хертл), 43:29 — 1:3. Хертл — 13 (бол., Дален, Кутюр), 53:26 — 2:3. Гринуэй — 4 (п.в., Хартман, Эрикссон Эк), 58:12 — 2:4. Капризов — 10 (п.в.), 58:44 — 2:5Вратари: Хилл (59:05) — Тэлбот (59:31)Штраф: 6 — 6Броски: 35 (9+7+19) — 27 (10+8+9)