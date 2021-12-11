В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Денверские хоккеисты приняли участие в 23 встречах, в которых выбили себе 30 баллов. В рейтинге Центрального дивизиона команда замыкает первую четверку, опережая по дополнительной стате «Виннипег».

В декабре «Колорадо» успел скатать пять поединков, в двух из которых умудрился проиграть, пропустив суммарно 13 голов. Самую жесткую неудачу в этом сезоне «Эвс» пережили в дуэли с «Торонто» (3:8).

После позора в игре с «Мэйпл Лифс» подопечные Джареда Беднара устроили разгром «Монреалю» (4:1). А в следующем матче в Онтарио «Эвеланш» неожиданно слились «Оттаве» (5:6 ОТ).

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За пределами Канады «Колорадо» провел парочку крутых встреч, в которых победил, зашвырнув по 7 голов. В этих матчах команда Беднара припечатала «Филадельфию» (7:5) и «Рейнджерс» (7:3).

«Детройт»

Парни из Мичигана поучаствовали в 27 встречах, после которых на их счет упали 29 очков. В таблице Атлантического дивизиона «Ред Уингз» находятся на четвертом месте. Но разрыв между пятым «Бостоном» — 1 балл.

Недавно «Детройт» провел мощнейшую для себя в этом сезоне беспроигрышную серию (5 матчей), которая стартовала с домашних поединков против «Сент-Луиса» (4:2) и «Баффало» (3:2 ОТ).

Ненадолго команда Джеффа Блашилла покинула Мичиган, чтобы зацепить очки в «ТД Гарден» благодаря победе над «Бостоном» (2:1). Вернувшись на родину, «крылья» переиграли «Сиэтл» (4:3 Б) и «Айлендерс» (4:3 ОТ).

После встречи с «Айлс» на «Детройт» посыпались новые неудачи. Команда сдала два матча с крупным счетом. Сперва банду Блашилла раскатал «Нэшвилл» (2:5), а затем — «Сент-Луис» (2:6).

Коэффициенты

На «Колорадо» в предстоящем матче букмекеры дают скромный кэф 1.55, на «Детройт» можно зарядить за 5.00, а на ничью — за 5.45.

Прогноз

«Детройт» в текущем сезоне выглядит намного симпатичнее, чем в предыдущие годы, однако с соперниками уровня «Колорадо» «Ред Уингз» не всегда удается играть на равных, силенок пока маловато .

Один из самых результативных клубов НХЛ на данный момент не упустит шанс затащить 2 балла и продлить победную серию до четырех матчей.

Ставка

На «Болл Арене» «Эвеланш» не будет недооценивать гостей из Мичигана и устроит им разнос. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТБ 5.5 за 2.04.