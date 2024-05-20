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    «Генк» не отпустит конкурентов в отрыв

    «Генк» — «Антверпен». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 20 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Антверпен»
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    «Генк»
    «Генк» на своем поле примет «Антверпен» в 39-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Поединок пройдет 20 мая и начнется в 19:30 по мск. «Генк» — «Антверпен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 20 Мая 2024 года

    Генк

  • Бельгия. Про Лига. Плей-офф
    •  Генк 19:30 Антверпен

    Антверпен

  • Антверпен
    •

    «Генк»

    Турнирное положение: За два тура до финиша данный коллектив находится с 34 очками на пятой позиции и на два балла отстает от четвертой еврокубковой строки.

    В финальной части первенства «Генк» выиграл три поединка из восьми проведенных, раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, забил семь мячей при 15 пропущенных.

    Последние матчи: «Магистры» провалили четыре минувшие встречи чемпионата, проиграв их все, причем в трех случаях фиаско были с крупным счетом. В прошлом туре они на выезде уступили «Андерлехту» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Брайан Хейнен, Азиз Уаттара и Йира Сор пребывают в лазарете команды.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К этому поединку «Генк» подходит с 4-матчевой проигрышной серией, в которой он забил лишь два гола, а пропустил в свои ворота аж 12 мячей. До этой же неудачной серии «шахтеры» имели 6-матчевую серию без фиаско, где добились четырех выигрышей и дважды сыграли вничью.

    «Антверпен»

    Турнирное положение: Этот клуб в таблице находится на шестой позиции, уступая пять пунктов предстоящему противнику.

    «Антверпен» в финальной части первенства выиграл лишь один поединок из восьми проведенных и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 4:16.

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    • Последние матчи: «Красные» проиграли свои пять последних встреч первенства, забив в этот период лишь три гола при 12 пропущенных. В прошлом туре они были повержены на своей территории «Серкль Брюгге» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Антверпен» ужасно проводит свой финишный отрезок, проиграв восемь игр из девяти предыдущих при одном выигрыше. Причем в пяти случаях данного периода команда уходила с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Генк» проиграл четыре предыдущие встречи

    • «Антверпен» к этому матчу подходит с 5-матчевой проигрышной серией

    • «Генк» выиграл у «Антверпена» в двух предыдущих очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Генка» — 1.83, победа «Антверпена» — 4.08, ничья — 3.91.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.18 соответственно.

    Прогноз: Обе команды к этому матчу подходят в ужасном состоянии, но «Генк» все же смотрится получше, да играет дома. Так что ставим здесь на викторию хозяев.

    Рекомендуемая ставка: победа «Генка» за 1.83.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим обмен голами и верховой исход, ведь данные коллективы уж очень ненадежно играют в защите.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.00.

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    «Генк» — «Антверпен». «Генк» на своем поле примет «Антверпен» в 39-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Поединок пройдет 20 мая и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Генк» — «Антверпен» с коэффициентом 1.83.
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