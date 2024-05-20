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    Сможет ли Маррей обыграть Ханфмана?

    Ханфман — Маррей. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2024 года

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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против немца Янника Ханфмана в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:00 мск. Ханфман — Маррей: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ханфман

    В отличие от прошлого сезона, по ходу которого он дебютировал в топ-50, в этом Янник неудачно выступает даже на грунте.

    На прошлой неделе немецкий теннисист проиграл Джеффри Джону Вольфу во втором круге «челленджера» в Турине — 3:6, 2:6.

    На «Мастере» в Риме Ханфман начал с убедительной победы над Якубом Меньшиком, после чего уступил Алехандро Табило.

    В Мадриде Ханфман не смог выиграть у Меньшика, уступив чеху на старте турнира.

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    Еще одним разочарованием стало разгромное поражение от Артура Фиса (0:6, 2:6) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Маррей

    Энди на прошлой неделе вернулся в тур после травмы голеностопа, из-за которой ему пришлось пропустить почти два месяца.

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    • Британец провел два матча на «челленджере» в Бордо. В первом его соперником стал француз Кириан Жаке, снявшийся при счете 7:5, 2:0 в пользу 37-летнего оппонента.

    Во втором круге Маррей проиграл еще одному представителю Франции — Грегуару Барреру (4:6, 2:6).

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    Этот матч подтвердил, что Маррею пока не готов проводить несколько матчей подряд. И в ближайшие пару недель ситуация вряд ли изменится. Энди всего лишь старается держать себя в тонусе перед началом серии турниров на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.60, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Янник хоть и не впечатляет в последнее время, но он, скорее всего, обыграет британца, который пока далек от своей оптимальной формы.

    Рекомендуемая ставка: победа Ханфмана с форой по геймам (-2,5) за 1.97.

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    Ханфман — Маррей. Британец Энди Маррей сыграет против немца Янника Ханфмана в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Ханфман — Маррей с коэффициентом 1.97.
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