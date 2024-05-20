Британец Энди Маррей сыграет против немца Янника Ханфмана в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:00 мск. Ханфман — Маррей: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ханфман

В отличие от прошлого сезона, по ходу которого он дебютировал в топ-50, в этом Янник неудачно выступает даже на грунте.

На прошлой неделе немецкий теннисист проиграл Джеффри Джону Вольфу во втором круге «челленджера» в Турине — 3:6, 2:6.

На «Мастере» в Риме Ханфман начал с убедительной победы над Якубом Меньшиком, после чего уступил Алехандро Табило.

В Мадриде Ханфман не смог выиграть у Меньшика, уступив чеху на старте турнира.

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Еще одним разочарованием стало разгромное поражение от Артура Фиса (0:6, 2:6) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Маррей

Энди на прошлой неделе вернулся в тур после травмы голеностопа, из-за которой ему пришлось пропустить почти два месяца.

Британец провел два матча на «челленджере» в Бордо. В первом его соперником стал француз Кириан Жаке, снявшийся при счете 7:5, 2:0 в пользу 37-летнего оппонента.

Во втором круге Маррей проиграл еще одному представителю Франции — Грегуару Барреру (4:6, 2:6).

Этот матч подтвердил, что Маррею пока не готов проводить несколько матчей подряд. И в ближайшие пару недель ситуация вряд ли изменится. Энди всего лишь старается держать себя в тонусе перед началом серии турниров на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.60, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Янник хоть и не впечатляет в последнее время, но он, скорее всего, обыграет британца, который пока далек от своей оптимальной формы.

Рекомендуемая ставка: победа Ханфмана с форой по геймам (-2,5) за 1.97.