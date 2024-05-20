Ханфман
В отличие от прошлого сезона, по ходу которого он дебютировал в топ-50, в этом Янник неудачно выступает даже на грунте.
На прошлой неделе немецкий теннисист проиграл Джеффри Джону Вольфу во втором круге «челленджера» в Турине — 3:6, 2:6.
На «Мастере» в Риме Ханфман начал с убедительной победы над Якубом Меньшиком, после чего уступил Алехандро Табило.
В Мадриде Ханфман не смог выиграть у Меньшика, уступив чеху на старте турнира.
Еще одним разочарованием стало разгромное поражение от Артура Фиса (0:6, 2:6) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Маррей
Энди на прошлой неделе вернулся в тур после травмы голеностопа, из-за которой ему пришлось пропустить почти два месяца.
Британец провел два матча на «челленджере» в Бордо. В первом его соперником стал француз Кириан Жаке, снявшийся при счете 7:5, 2:0 в пользу 37-летнего оппонента.
Во втором круге Маррей проиграл еще одному представителю Франции — Грегуару Барреру (4:6, 2:6).
Этот матч подтвердил, что Маррею пока не готов проводить несколько матчей подряд. И в ближайшие пару недель ситуация вряд ли изменится. Энди всего лишь старается держать себя в тонусе перед началом серии турниров на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.60, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: Янник хоть и не впечатляет в последнее время, но он, скорее всего, обыграет британца, который пока далек от своей оптимальной формы.
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Рекомендуемая ставка: победа Ханфмана с форой по геймам (-2,5) за 1.97.