Ванкувер
Эдмонтон
«Ванкувер»
Турнирное положение: Противостояние «Ванкувера» и «Эдмонтона» полно различных параллелей и противостояний, а то, что команды добрались до седьмого матча серии, подчеркивает примерное равенство в силах.
Последние матчи: В шестой игре серии «касатки» взяли перерыв, поэтому проиграли без особых надежд на сопротивление (1:5)
Травмированные игроки: Травмы Демко и Пулмана могут стать определяющим фактором в решающей игре серии.
Общий тонус клуба: Если самоотдача игроков «Ванкувера» будет запредельной, то клуб имеет хорошие шансы на проход в финал конференции.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: К шестой игре серии «Эдмонтон» подходил не в лучшем расположении духа, но смог собрать волю в кулак и выдать самый сильный матч серии.
Последние матчи: Хоккеисты без устали носились по льду, поэтому итоговый счет с разницей в четыре шайбы полностью соответствует содержанию игры.
Травмированные игроки: Повреждение Адама Херника не радует, но и без него команда неплохо справляется с оборонительными порядками противника.
Общий тонус клуба: По умолчанию «Ойлерз» имеют больше шансов на проход дальше, но «Ванкувер» один из самых неудобных соперников для коллектива Ноблоха.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» выиграл дома лишь два последних матча из пяти
- За шесть последних матчей в Ванкувере «Эдмонтон» сподобился победить лишь
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.53, на гостей — 2.14.
Прогноз: Гости не упустят шанс пройти в финал конференции
- 1.75Финляндия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.67Казахстан — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в предстоящей игре весьма высока
Ставка: П2 с коэффициентом 2.14.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.87.