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    «Эдмонтон» вытянет счастливый билет?

    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.14), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 21 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 21 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Мая 2024 года

    Ванкувер

  • Кубок Стэнли
    •  Ванкувер 04:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Противостояние «Ванкувера» и «Эдмонтона» полно различных параллелей и противостояний, а то, что команды добрались до седьмого матча серии, подчеркивает примерное равенство в силах.

    Последние матчи: В шестой игре серии «касатки» взяли перерыв, поэтому проиграли без особых надежд на сопротивление (1:5)

    Травмированные игроки: Травмы Демко и Пулмана могут стать определяющим фактором в решающей игре серии.

    Общий тонус клуба: Если самоотдача игроков «Ванкувера» будет запредельной, то клуб имеет хорошие шансы на проход в финал конференции.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: К шестой игре серии «Эдмонтон» подходил не в лучшем расположении духа, но смог собрать волю в кулак и выдать самый сильный матч серии.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Хоккеисты без устали носились по льду, поэтому итоговый счет с разницей в четыре шайбы полностью соответствует содержанию игры.

    Травмированные игроки: Повреждение Адама Херника не радует, но и без него команда неплохо справляется с оборонительными порядками противника.

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    Общий тонус клуба: По умолчанию «Ойлерз» имеют больше шансов на проход дальше, но «Ванкувер» один из самых неудобных соперников для коллектива Ноблоха.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер» выиграл дома лишь два последних матча из пяти

    • За шесть последних матчей в Ванкувере «Эдмонтон» сподобился победить лишь

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.53, на гостей — 2.14.

    Прогноз: Гости не упустят шанс пройти в финал конференции

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в предстоящей игре весьма высока

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.87.

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    «Ванкувер» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 21 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.14.
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