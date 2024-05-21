В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 21 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Противостояние «Ванкувера» и «Эдмонтона» полно различных параллелей и противостояний, а то, что команды добрались до седьмого матча серии, подчеркивает примерное равенство в силах.

Последние матчи: В шестой игре серии «касатки» взяли перерыв, поэтому проиграли без особых надежд на сопротивление (1:5)

Травмированные игроки: Травмы Демко и Пулмана могут стать определяющим фактором в решающей игре серии.

Общий тонус клуба: Если самоотдача игроков «Ванкувера» будет запредельной, то клуб имеет хорошие шансы на проход в финал конференции.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: К шестой игре серии «Эдмонтон» подходил не в лучшем расположении духа, но смог собрать волю в кулак и выдать самый сильный матч серии.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Хоккеисты без устали носились по льду, поэтому итоговый счет с разницей в четыре шайбы полностью соответствует содержанию игры.

Травмированные игроки: Повреждение Адама Херника не радует, но и без него команда неплохо справляется с оборонительными порядками противника.

Общий тонус клуба: По умолчанию «Ойлерз» имеют больше шансов на проход дальше, но «Ванкувер» один из самых неудобных соперников для коллектива Ноблоха.

Статистика для ставок

«Ванкувер» выиграл дома лишь два последних матча из пяти

За шесть последних матчей в Ванкувере «Эдмонтон» сподобился победить лишь

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.53, на гостей — 2.14.

Прогноз: Гости не упустят шанс пройти в финал конференции

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в предстоящей игре весьма высока

Ставка: П2 с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.87.