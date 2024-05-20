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    Поединок обещает быть верховым

    «Хеккен» — «Мальме». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 20 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хеккен» — «Мальме»
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    «Хеккен»
    «Хеккен» на своем поле сыграет против «Мальме» в 10-м туре чемпионата Швеции по футболу. Матч, который пройдет в Гетеборге 20 мая, начнется в 20:10 по мск. «Хеккен» — «Мальме»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 20 Мая 2024 года

    Хеккен

  • Гётеборг
    •  Хеккен 20:10 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
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    «Хеккен»

    Турнирное положение: Чемпион Швеции 2022 года в текущем розыгрыше после девяти туров идет на четвертой строке, имея в своем активе

    «Хеккен» смог выиграть пять встреч, раз сыграть вничью и потерпеть три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:14.

    Хеккен — Мальмё: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре первенства клуб из Гетеборга потерпел крупное гостевое фиаско от скромного «Хальмстада» со счетом 0:3. А до этого было две виктории подряд над «Кальмаром» дома 3:1 и «Сириусом» 3:0 на выезде.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: За минувшие семь встреч первенстве «Хеккен» потерпел два поражения и смог отпраздновать аж пять побед, но три из них с разницей всего лишь в один мяч. И только в одном случае этого отрезка времени «желто-черные» уходили с поля без результативных действий.

    «Мальме»

    Турнирное положение: Чемпион Швеции прошлого сезона в текущем первенстве также является главным претендентом на победу, находясь сейчас во главе таблицы с 24 очками.

    «Мальме» за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать восемь викторий и раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 23:4.

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  • 14/05/2024

    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «небесно-голубые» с трудом на своем поле смогли переиграть новичка «ГАИС» со счетом 1:0, вырвав викторию в самом конце встречи. А игровым днем ранее они разгромили на выезде «Гетеборг» — 3:0

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Мальме» в этом чемпионате пока допустил лишь одну осечку, проиграв в гостевой игре «Эльфсборгу» со счетом 1:3. В остальных же восьми поединках первенства коллектив победил, пропустив в свои ворота за все это время лишь один гол.

    Статистика для ставок

    • «Хеккен» дома в этом чемпионате выиграл три игры из пяти при двух проигрышах

    • «Мальме» в гостях выиграл четыре матча из пяти и раз проиграл

    • «Хеккен» не проигрывает «Мальме» в пяти последних очных противостояниях, выиграв три из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальме» — 2.04, победа «Хеккена» — 3.31, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: Так как обе команды на старте сезоне демонстрируют отменную результативность, то от их очного противостояния вполне можно ожидать верхового исхода.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.82.

    Прогноз: И также еще ставим на то, что хозяева продлят свою успешную серию против «Мальме» и не проиграют здесь как минимум.

    Ставка: победа «Хеккена» с форой 0 за 1.88.

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    «Хеккен» — «Мальме». «Хеккен» на своем поле сыграет против «Мальме» в 10-м туре чемпионата Швеции по футболу. Матч, который пройдет в Гетеборге 20 мая, начнется в 20:10 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Мальме» с коэффициентом 1.82.
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