Хеккен
Мальмё
«Хеккен»
Турнирное положение: Чемпион Швеции 2022 года в текущем розыгрыше после девяти туров идет на четвертой строке, имея в своем активе
«Хеккен» смог выиграть пять встреч, раз сыграть вничью и потерпеть три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:14.
Хеккен — Мальмё: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре первенства клуб из Гетеборга потерпел крупное гостевое фиаско от скромного «Хальмстада» со счетом 0:3. А до этого было две виктории подряд над «Кальмаром» дома 3:1 и «Сириусом» 3:0 на выезде.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: За минувшие семь встреч первенстве «Хеккен» потерпел два поражения и смог отпраздновать аж пять побед, но три из них с разницей всего лишь в один мяч. И только в одном случае этого отрезка времени «желто-черные» уходили с поля без результативных действий.
«Мальме»
Турнирное положение: Чемпион Швеции прошлого сезона в текущем первенстве также является главным претендентом на победу, находясь сейчас во главе таблицы с 24 очками.
«Мальме» за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать восемь викторий и раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 23:4.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «небесно-голубые» с трудом на своем поле смогли переиграть новичка «ГАИС» со счетом 1:0, вырвав викторию в самом конце встречи. А игровым днем ранее они разгромили на выезде «Гетеборг» — 3:0
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Мальме» в этом чемпионате пока допустил лишь одну осечку, проиграв в гостевой игре «Эльфсборгу» со счетом 1:3. В остальных же восьми поединках первенства коллектив победил, пропустив в свои ворота за все это время лишь один гол.
Статистика для ставок
- «Хеккен» дома в этом чемпионате выиграл три игры из пяти при двух проигрышах
- «Мальме» в гостях выиграл четыре матча из пяти и раз проиграл
- «Хеккен» не проигрывает «Мальме» в пяти последних очных противостояниях, выиграв три из них
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальме» — 2.04, победа «Хеккена» — 3.31, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.50 соответственно.
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Прогноз: Так как обе команды на старте сезоне демонстрируют отменную результативность, то от их очного противостояния вполне можно ожидать верхового исхода.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.82.
Прогноз: И также еще ставим на то, что хозяева продлят свою успешную серию против «Мальме» и не проиграют здесь как минимум.
Ставка: победа «Хеккена» с форой 0 за 1.88.