В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В 36 матчах КХЛ череповчане заработали 50 очков. На Западе они закрепились на четвертом месте с отставанием от самой верхушки на 2 балла. В спину им дышит СКА с 1 пунктом разницы.

Конец прошлого месяца «Северсталь» провела сильно, выдав очередную беспроигрышную серию, которая продлилась до 1 декабря включительно. А началась она с визита в Подольск, где «сталь» вырвала победу у «Витязя» (2:1 Б).

В остальных встречах представленной цепочки подопечные Андрея Разина переиграли ЦСКА (3:0), «Торпедо» (3:1), СКА (3:1) и рижское «Динамо» (3:2 Б).

Все прогнозы на КХЛ

Накрылась победная серия «Северстали» в самый неожиданный момент. В «Ледовом» ее прихлопнул «Амур» (1:2). В последней игре череповчане снова огорчили «Витязь» (3:1).

«Йокерит»

Финские ребята из Хельсинки скатали 37 поединков, в которых взяли 52 балла. Эта статистика позволяет им лидировать в Западной конференции, опережая ЦСКА по вторичным показателям.

Несмотря на то что «Йокерит» по-прежнему первый на Западе, его последние результаты иногда расстраивают, особенно в матчах с серьезными соперниками.

В игре 24 ноября «шуты» уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ), а спустя пару дней парни Лаури Марьямяки отдали победу ЦСКА (2:3 ОТ). Правда, еще в одном матче с «Локо» финны взяли верх (2:0).

В декабре «Йокерит» уже скатал три поединка, в двух из которых зацепил очки. Сперва была победа над «Витязем» (3:2), далее — поражение от СКА (1:3) и успешная встреча с «Амуром» (2:0).

Коэффициенты

В предстоящей игре победу «Северстали» можно захватить за 2.91, а на «Йокерит» букмекеры дают коэффициент 2.14. Ничью оценивают в 4.10.

Прогноз

В таблице Запада между этими командами расстояние в 2 очка, которое может аннулироваться после очного поединка. «Северсталь» продолжает приятно удивлять в нынешнем сезоне, в то время как «шуты» в последних встречах выглядели средненько.

Ставка

Дома парни Разина не оставят «Йокерит» в покое, и уж точно не допустят перевеса в счете в пользу финнов. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой 0 за 2.25.