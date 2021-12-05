В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «PNC-Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Парни из города Роли взяли 31 очко в 22 встречах. В таблице Столичного дивизиона они сорвались на третье место, пропустив вперед «Рейнджерс». Четвертый «Питтсбург» «Кейнс» обходят на 6 пунктов.

Ближе к концу прошлого месяца «Каролина» смогла выдать очередную победную серию, которая была скромнее предыдущей и состояла из четырех поединков.

Но 23 ноября беспроигрышный путь «Харрикейнз» был разрушен «Сан-Хосе» (1:2 ОТ). Еще в одном матче подопечные Рода Бриндамора ничего не смогли сделать с «Сиэтлом» (1:2).

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Опомнившись от двух подряд поражений, «Каролина» провела крутой матч против «Филадельфии» (6:3). А в трех следующих играх у «Кейнс» отняли очки «Вашингтон» (2:4), «Даллас» (1:4) и «Оттава» (2:3).

«Баффало»

Парни из Буффало, Нью-Йорк, настреляли всего 19 очков в 23 матчах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона эта команда находится на шестом месте с отрывом в 8 баллов от ближайшей плей-офф позиции.

После многообещающего начала сезона «Баффало» продолжает грустить и раскидывать в стороны зачетные баллы. Недавно «Сэйбрз» пережили 4-матчевую серию поражений.

В каждой игре парни Дона Гранато пропускали минимум 5 голов. Ужасно себя чувствовал «Баффало» в поединках против «Калгари» (0:5), «Рейнджерс» (4:5), «Коламбуса» (4:7) и «Бостона» (1:5).

Хотя бы на один час «Сэйбрз» забыли о предыдущих неудачах в матче с «Монреалем» 27 ноября (4:1). В трех следующих играх «Баффало» снова лишился очков. Его соперниками были «Детройт» (2:3 ОТ), «Сиэтл» (4:7) и «Флорида» (4:7).

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры считают «Каролину» бесспорным фаворитом с кэфом на победу 1.62, а вот на «Баффало» любители НХЛ могут поставить за 4.62. Вероятность ничейного исхода — 5.20.

После мощнейшего старта сезона парни Бриндамора выдохлись и сожгли около десяти очков в шести предыдущих встречах. При этом часто они давали себя обыграть не самым серьезным противникам.

В гости к «Харрикейнз» едет еще один аутсайдер регулярки. Возможно, в этой встрече «Кейнс» отыграются на бедном «Баффало» за все предыдущие потери. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -2 за 2.26.