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    Сможет ли «Каролина» забыть о предыдущих поражениях?

    «Каролина» — «Баффало». Прогноз и ставка (к.2.26) на хоккейный матч НХЛ 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Баффало»
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    Сет Джарвис
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «PNC-Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Каролина — Баффало

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Парни из города Роли взяли 31 очко в 22 встречах. В таблице Столичного дивизиона они сорвались на третье место, пропустив вперед «Рейнджерс». Четвертый «Питтсбург» «Кейнс» обходят на 6 пунктов.

    Ближе к концу прошлого месяца «Каролина» смогла выдать очередную победную серию, которая была скромнее предыдущей и состояла из четырех поединков.

    Но 23 ноября беспроигрышный путь «Харрикейнз» был разрушен «Сан-Хосе» (1:2 ОТ). Еще в одном матче подопечные Рода Бриндамора ничего не смогли сделать с «Сиэтлом» (1:2).

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    Опомнившись от двух подряд поражений, «Каролина» провела крутой матч против «Филадельфии» (6:3). А в трех следующих играх у «Кейнс» отняли очки «Вашингтон» (2:4), «Даллас» (1:4) и «Оттава» (2:3).

    «Баффало»

    Парни из Буффало, Нью-Йорк, настреляли всего 19 очков в 23 матчах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона эта команда находится на шестом месте с отрывом в 8 баллов от ближайшей плей-офф позиции.

    После многообещающего начала сезона «Баффало» продолжает грустить и раскидывать в стороны зачетные баллы. Недавно «Сэйбрз» пережили 4-матчевую серию поражений.

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    • В каждой игре парни Дона Гранато пропускали минимум 5 голов. Ужасно себя чувствовал «Баффало» в поединках против «Калгари» (0:5), «Рейнджерс» (4:5), «Коламбуса» (4:7) и «Бостона» (1:5).

    Хотя бы на один час «Сэйбрз» забыли о предыдущих неудачах в матче с «Монреалем» 27 ноября (4:1). В трех следующих играх «Баффало» снова лишился очков. Его соперниками были «Детройт» (2:3 ОТ), «Сиэтл» (4:7) и «Флорида» (4:7).

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры считают «Каролину» бесспорным фаворитом с кэфом на победу 1.62, а вот на «Баффало» любители НХЛ могут поставить за 4.62. Вероятность ничейного исхода — 5.20.

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    После мощнейшего старта сезона парни Бриндамора выдохлись и сожгли около десяти очков в шести предыдущих встречах. При этом часто они давали себя обыграть не самым серьезным противникам.

    В гости к «Харрикейнз» едет еще один аутсайдер регулярки. Возможно, в этой встрече «Кейнс» отыграются на бедном «Баффало» за все предыдущие потери. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -2 за 2.26.

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    «Каролина» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Каролина» забыть о предыдущих поражениях?
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