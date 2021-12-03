НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Чикаго», «Миннесота» разгромила «Нью-Джерси», Капризов набрал три очка

«Флорида» — «Баффало» 7:4

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы после 12 бросков и был заменен. Сменщик россиянина Спенсер Найт не пропустил ни одной шайбы, отразив все 19 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 7:4 (0:3, 3:1, 4:0) Голы: Хиностроза — 3 (Далин, Икин), 3:21 — 0:1. Козенс — 7 (Окпосо), 7:41 — 0:2. Хиностроза — 4 (Козенс), 14:25 — 0:3. Карлссон — 1 (Юбердо, Райнхарт), 29:57 — 1:3. Миттельштадт — 1 (Асплунд, Йокихарью), 31:16 — 1:4. Райнхарт — 6 (Карлссон, Юбердо), 32:32 — 2:4. Экблад — 7 (Юбердо, Райнхарт), 35:40 — 3:4. Экблад — 8 (бол., Беннетт, Уигар), 41:07 — 4:4. Лунделл — 4 (Верхэге, Экблад), 48:05 — 5:4. Юбердо — 8 (п.в., Райнхарт), 58:37 — 6:4. Лунделл — 5 (п.в., Верхэге, Уигар), 59:55 — 7:4Вратари: Бобровский (Найт, 31:17) — Делл (58:10)Штраф: 8 — 8Броски: 45 (13+21+11) — 31 (7+6+18)

«Флорида» — «Баффало»

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» 4:2

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил девятый гол в сезоне. В 21 матче сезона в его активе 18 (9+9) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) Голы: Палат — 5 (Колтон, Стэмкос), 7:16 — 1:0. Саад — 9 (бол., Томас, Перунович), 34:07 — 1:1. Чирелли — 8 (бол., Киллорн, Хедман), 44:26 — 2:1. Бучневич — 9 (бол., Перунович, Томас), 47:16 — 2:2. Хедман — 4 (Марун), 48:09 — 3:2. Хедман — 5, 50:29 — 4:2Вратари: Василевский — Хуссо (56:44)Штраф: 8 — 6Броски: 35 (13+12+10) — 28 (8+15+5)

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»

«Монреаль» — «Колорадо» 1:4

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором первого гола своей команды в этом матче. Россиянин отличился в тот момент, когда «Эвеланш» были в меньшинстве. Кроме того, он отметился результативной передачей. Теперь на его счету 11 (6+5) очков в 11-ти матчах.

«Монреаль» проиграл девять из десяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Колорадо» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Ничушкин — 6 (мен., О`Коннор), 23:11 — 0:1. Чиаро — 5 (бол., Кофилд, Армиа), 26:51 — 1:1. Макар — 10 (Жирар, Маккиннон), 35:49 — 1:2. Бураковски — 7 (Ничушкин, Кадри), 42:31 — 1:3. Ландескуг — 7 (п.в., Рантанен, Тэйвз), 57:11 — 1:4Вратари: Аллен — ЮханссонШтраф: 8 — 12Броски: 20 (4+9+7) — 34 (13+9+12)

«Монреаль» — «Колорадо»

«Каролина» — «Оттава» 2:3

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил девятый гол в сезоне.

У «Оттавы» автором результативной передачи стал российский защитник Артем Зуб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) Голы: Форментон — 3 (Эннис), 2:43 — 0:1. Форментон — 4 (Эннис, Зуб), 49:05 — 0:2. Терявяйнен — 4 (бол., Ахо, Слэвин), 52:02 — 1:2. Свечников — 9 (Джарвис, Ахо), 53:47 — 2:2. Норрис — 9 (Батерсон, Ткачак), 54:06 — 2:3Вратари: Раанта — ФорсбергШтраф: 6 — 8Броски: 49 (20+14+15) — 20 (3+8+9)

«Каролина» — «Оттава»

«Вашингтон» — «Чикаго» 3:4 Б

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Дебринкэт — 13 (Кейн, С. Джонс), 19:00 — 0:1. Дауд — 3 (Хагелин, Хэтэуэй), 21:10 — 1:1. Кубалик — 4 (бол., Дебринкэт, Дак), 32:57 — 1:2. Кузнецов — 8 (Овечкин), 37:31 — 2:2. Хэтэуэй — 6 (Дауд), 40:57 — 3:2. С. Джонс — 3 (Славин, Маккейб), 51:56 — 3:3Победный буллит: КейнВратари: Ванечек — ФлериШтраф: 4 — 2Броски: 28 (8+10+7+3) — 28 (9+9+8+2)

«Вашингтон» — «Чикаго»

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» 1:2 ОТ

«Айлендерс», ворота которых в этой игре защищал россиянин Илья Сорокин, потерпели девятое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Барзал — 5 (Грин, Мэйфилд), 1:04 — 1:0. Бонино — 3 (Дален, Майер), 9:10 — 1:1. Карлссон — 5 (Майер, Кутюр), 60:39 — 1:2Вратари: Сорокин — ХиллШтраф: 6 — 0Броски: 25 (9+8+7+1) — 35 (12+15+7+1)

«Айлендерс» — «Сан-Хосе»

«Миннесота» — «Нью-Джерси» 5:2

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил два гола и сделал результативную передачу. Россиянин, в активе которого теперь 28 (9+19) очков, поднялся на пятое место в списке бомбардиров текущего сезона.

Капризов набрал не менее трех очков в одном матче в четвертый раз в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) Голы: Капризов — 8 (Хартман, Кяхкенен), 8:49 — 1:0. Питлик — 5 (Раск), 11:09 — 2:0. Капризов — 9 (Зуккарелло, Голигоски), 22:28 — 3:0. Грэйвс — 2 (Хэмилтон, Маклеод), 22:52 — 3:1. Татар — 5 (Хэмилтон), 27:40 — 3:2. Куликов — 2 (Хартман, Капризов), 30:27 — 4:2. Хартман — 12 (Голигоски), 56:05 — 5:2Вратари: Кяхкенен — Блэквуд (59:44)Штраф: 8 — 10Броски: 38 (13+13+12) — 31 (10+10+11)

«Миннесота» — «Нью-Джерси»

«Нэшвилл» — «Бостон» 0:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Бостон» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Дебраск — 4 (бол., Смит, Койл), 14:38 — 0:1. Карло — 2 (Хаула), 20:30 — 0:2Вратари: Сарос (57:12) — СуэйменШтраф: 10 — 4Броски: 42 (12+14+16) — 33 (15+9+9)

«Нэшвилл» — «Бостон»

«Даллас» — «Коламбус» 3:2

В составе «Коламбуса» дебютировал российский голкипер Даниил Тарасов. 22-летний вратарь отразил 34 из 37 бросков и был признан третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Коламбус» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Голы: Робертсон — 6 (Павелски, Хаканпяя), 1:08 — 1:0. Дженнер — 11, 6:53 — 1:1. Тексье — 7 (Боквист, Гавриков), 21:25 — 1:2. Сегин — 6 (Хаканпяя, Факса), 36:25 — 2:2. Робертсон — 7 (Павелски, Сутер), 37:14 — 3:2Вратари: Эттингер — ТарасовШтраф: 4 — 2Броски: 37 (6+19+12) — 22 (11+6+5)

«Даллас» — «Коламбус»

«Лос-Анджелес» — «Калгари»