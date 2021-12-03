В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Амали Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Парни из Флориды имеют 28 очков, которые они затащили в 21 игре. В таблице Атлантического дивизиона команда замыкает первую тройку и отстает от лидера из родного штата на 5 пунктов.

Последний раз «Тампа-Бэй» оставляла свои трибуны с плохим настроением 20 ноября. В тот вечер хозяева на «Амали Арене» неожиданно отдали очки «Нью-Джерси» (3:5).

После игры с «Дэвилз» подопечные Джона Купера оформили три победы подряд на своем льду. В представленной серии «Лайтнинг» вынесли «Миннесоту» (5:4 Б), «Филадельфию» (4:0) и «Сиэтл» (3:0).

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Избив «Кракен», «Тампа-Бэй» покинула Флориду на два поединка, однако в тех гостевых матчах она проиграла. Уступили парни Купера «Миннесоте» (2:4) и «Сент-Луису» (3:4 Б).

«Сент-Луис»

Команда из Миссури захватила 27 баллов в 22 играх, а в таблице Центрального дивизиона она оказалась второй. Но сейчас к «Блюз» подбирается «Нэшвилл», дистанция между которым сократилась до 2 очков.

В прошлом месяце «Сент-Луис» скатал 15 матчей, в девяти из которых разбросал очки на счета конкурентов. В период с 12 по 17 ноября «Блюз» и вовсе слил четыре встречи кряду.

После четырех неудач подопечные Крейга Беруби разгромили «Сан-Хосе» (4:1), а затем сами были крупно обыграны «Далласом» (1:4). Еще в одном поединке «музыканты» припечатали «Вегас» (5:2).

Далее на чужой территории «Сент-Луис» уступил «Детройту» (2:4) и «Чикаго» (2:3 ОТ), после чего в Миссури он переиграл «Коламбус» (6:3) и «Тампу-Бэй» (4:3 Б).

Прогноз и ставка

Успех «Тампы» в этой встрече букмекеры оценивают в 2.22, на ничью можно поставить за 4.06, а вот победу «Сент-Луиса» — за 3.03.

В предыдущей игре «Лайтнинг» умудрились сжечь собственную фору в 3 шайбы , оформленную в первом периоде, после чего они отказались от победы в серии буллитов.

Разумеется, дома команда Купера сыграет внимательнее и не позволит «Блюз» думать о двух очках. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.22.