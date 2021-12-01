НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Флориде», «Сент-Луис» обыграл «Тампу»

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 2:5

«Сан-Хосе» на выезде разгромил «Нью-Джерси» со счетом 5:1. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился двумя голевыми передачами.

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 2:5

«Бостон» — «Детройт» 1:2

«Детройт» переиграл на выезде «Бостон» со счетом 2:1. Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Задина — 4 (Сутер), 25:03 — 0:1. Пастрняк — 8 (бол., Холл, Макэвой), 46:20 — 1:1. Стаал — 1 (Наместников, Линдстрем), 51:33 — 1:2Вратари: Ульмарк (58:32) — НедельковичШтраф: 4-8Броски: 42 (8+17+17) — 16 (5+5+6)

«Бостон» — «Детройт» 1:2

«Флорида» — «Вашингтон» 5:4

«Флорида» переиграла «Вашингтон» — 5:4. «Пантерз» вырвали победу, забросив победную шайбу за 15 секунд до финальной сирены. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вашингтон» — 5:4 (1:2, 0:2, 4:0) Голы: Макмайкл — 3 (Дженсен, Орлов), 5:52 — 0:1. Маленстин — 1 (Лисон, ван Римсдайк), 6:03 — 0:2. Торнтон — 2 (Экблад, Юбердо), 6:55 — 1:2. Эллер — 2 (Уилсон, Орлов), 26:40 — 1:3. Дженсен — 3 (Хагелин, Дауд), 32:40 — 1:4. Ломберг — 2 (Хернквист, Луостаринен), 43:23 — 2:4. Луостаринен — 7 (мен., Ломберг, Уигар), 46:09 — 3:4. Беннетт — 8 (бол., Экблад, Юбердо), 52:01 — 4:4. Райнхарт — 5 (бол., Юбердо, Экблад), 59:45 — 5:4Вратари: Бобровский — СамсоновШтраф: 8-12Броски: 51 (15+9+27) — 27 (12+13+2)

«Флорида» — «Вашингтон» 5:4

«Миннесота» — «Аризона» 5:2

«Миннесота» выиграла у «Аризоны» со счетом 5:2. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей. На счету его одноклубника и соотечественника Дмитрия Куликова — голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Голы: Келлер — 6 (Кессел, Гостисбеер), 5:58 — 0:1. Эрикссон Эк — 9 (Куликов, Гринуэй), 7:06 — 1:1. Капризов — 7 (Хартман, Голигоски), 27:20 — 2:1. Гринуэй — 1 (Меррилл, Раск), 34:19 — 3:1. Бродин — 3 (Капризов, Хартман), 39:56 — 4:1. Строльман — 2 (Чикран, Келлер), 45:58 — 4:2. Фолиньо — 9 (Бродин, Гринуэй), 47:42 — 5:2Вратари: Кяхкенен — УэджвудШтраф: 11-15Броски: 37 (11+13+13) — 31 (13+10+8)

«Миннесота» — «Аризона» 5:2

«Нэшвилл» — «Коламбус» 6:0

«Нэшвилл» разгромил «Коламбус» со счетом 6:0. Покер на свой счет записал Филип Форсберг, по голу забили Яков Тренин и Ник Казинс. Голкипер Юусе Сарос отразил все 28 бросков, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Коламбус» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) Голы: Форсберг — 7 (Гранлунд, Дюшен), 4:56 — 1:0. Тренин — 3 (Сиссонс, Жанно), 12:43 — 2:0. Форсберг — 8 (Гранлунд), 12:52 — 3:0. Форсберг — 9 (Гранлунд, Дюшен), 35:26 — 4:0. Форсберг — 10 (бол., Гранлунд, Джохансен), 39:54 — 5:0. Казинс — 2 (Томасино, Новак), 47:15 — 6:0Вратари: Сарос — Мерзликинс (Корписало, 12:52)Штраф: 13-17Броски: 37 (14+14+9) — 27 (9+14+4)

«Нэшвилл» — «Коламбус» 6:0

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 4:3 Б

«Сент-Луис» вырвал победу над «Тампа-Бэй» — 4:3 Б. Отметим, что после первого периода «молнии» вели — 3:0. Победный буллит реализовал О'Райлли. В составе хозяев одну из шайб провел Иван Барбашев с передачи Павла Бучневича.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 4:3 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Чирелли — 7 (Рэддиш, Хедман), 2:02 — 0:1. Перри — 3 (бол., Чирелли, Киллорн), 5:24 — 0:2. Чернак — 1 (Рэддиш, Колтон), 5:29 — 0:3. О`Райлли — 4 (Кайру, Парэйко), 23:15 — 1:3. Браун — 1 (Сундквист, Фолк), 26:13 — 2:3. Барбашев — 8 (бол., Перунович, Бучневич), 41:11 — 3:3Победный буллит: О`РайллиВратари: Биннингтон — ЭллиоттШтраф: 8-8Броски: 33 (13+10+10+0) — 33 (14+9+7+3)

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 4:3 Б

«Даллас» — «Каролина» 4:1

«Даллас» дома переиграл «Каролину» — 4:1. Хет-триком отметился финский нападающий Роопе Хинтц. Российские игроки Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Хинтц — 8 (Павелски), 1:13 — 1:0. Хинтц — 9 (Павелски, Робертсон), 34:57 — 2:0. Павелски — 7 (Робертсон), 49:31 — 3:0. Котканиеми — 6 (Слэвин, Нидеррайтер), 56:27 — 3:1. Хинтц — 10 (п.в.), 57:10 — 4:1Вратари: Холтби (57:05 — 57:10) — АндерсенШтраф: 8-6Броски: 17 (7+5+5) — 40 (13+10+17)

«Даллас» — «Каролина» 4:1

«Лос-Анджелес» — «Анахайм»