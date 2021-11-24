ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 16-22 ноября Ибрагимович празднует сумасшедший дебютный гол в MLSМесси, Ибрагимович и другие. 15 самых популярных голов на YouTube «Реал» — «Гранада»Примера. «Атлетико» одолел «Осасуну», «Барса» выиграла дерби, «Реал» разобрался с «Гранадой»
  • 22:02
    • «Йокерит» разгромил «Спартак», забросив 6 шайб
  • 20:32
    • ФИФА объявила кандидатов на получение премии лучшему игроку года
  • 20:23
    • Названы претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
  • 20:18
    • Малком — лучший игрок первого круга РПЛ по версии WhoScored
  • 00:52
    • «Райо Вальекано» прервал безвыгрышную серию, одолев «Мальорку»
    Все новости спорта

    «Йокерит» сможет отнять очки у «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 24 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Йокерит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никлас Йенсен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Арене-2000» 24 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Ярославская команда провела в регулярном сезоне 31 матч и заработала 37 очков. В турнирной таблице Западной конференции она сейчас находится на шестом месте.

    В ноябре «Локомотив» успел скатать семь поединков, в четырех из которых сумел обыграть соперников. Однако начался этот месяц с поражения от «Торпедо» в «Нагорном» (2:3).

    После неудачного визита в Нижний Новгород команда Игоря Никитина вернулась домой, где прихлопнула «Металлург» Мг (3:2) и уступила «Амуру» (3:4 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    После паузы на Евротур «Локомотив» на чужой территории победил «Динамо» Минск (7:3), СКА (3:1) и «Сочи» (3:1). А еще в одном гостевом матче ярославцы проиграли «Нефтехимику» (0:1).

    «Йокерит»

    Финские парни провели 31 встречу и заработали 44 очка. На данном этапе чемпионата ребята из города Хельсинки находятся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    В последнем матче октября «Йокерит» во Владивостоке разгромил «Адмирал» (4:1). С этого поединка стартовала серия из четырех побед.

    После игры с «моряками» подопечные Лаури Марьямяки прихлопнули «Сибирь» (2:0), «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1). Затем их беспроигрышную полосу накрыло московское «Динамо» (1:3).

    Вернувшись на «Хартвалл Арену» 15 ноября, «Йокерит» разнес «Адмирал» (4:1). Недавно «шуты» провели две встречи со «Спартаком». В одной финны уступили (2:4), а в другой — прибили красно-белых (6:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Йокерита» — 2.65.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В четырех матчах из шести предыдущих в Ярославле финские хоккеисты отняли очки у «Локо». Последняя их встреча на «Арене-2000» и вовсе закончилась избиением хозяев — 1:4.

    К предстоящему поединку команды подходят со своими турнирными потерями, восполнить которые каждый попытается в равной дуэли. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой 0 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо К — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ковентри — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Севилья — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» сможет отнять очки у «Локомотива»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры