В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Арене-2000» 24 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославская команда провела в регулярном сезоне 31 матч и заработала 37 очков. В турнирной таблице Западной конференции она сейчас находится на шестом месте.

В ноябре «Локомотив» успел скатать семь поединков, в четырех из которых сумел обыграть соперников. Однако начался этот месяц с поражения от «Торпедо» в «Нагорном» (2:3).

После неудачного визита в Нижний Новгород команда Игоря Никитина вернулась домой, где прихлопнула «Металлург» Мг (3:2) и уступила «Амуру» (3:4 Б).

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После паузы на Евротур «Локомотив» на чужой территории победил «Динамо» Минск (7:3), СКА (3:1) и «Сочи» (3:1). А еще в одном гостевом матче ярославцы проиграли «Нефтехимику» (0:1).

«Йокерит»

Финские парни провели 31 встречу и заработали 44 очка. На данном этапе чемпионата ребята из города Хельсинки находятся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В последнем матче октября «Йокерит» во Владивостоке разгромил «Адмирал» (4:1). С этого поединка стартовала серия из четырех побед.

После игры с «моряками» подопечные Лаури Марьямяки прихлопнули «Сибирь» (2:0), «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1). Затем их беспроигрышную полосу накрыло московское «Динамо» (1:3).

Вернувшись на «Хартвалл Арену» 15 ноября, «Йокерит» разнес «Адмирал» (4:1). Недавно «шуты» провели две встречи со «Спартаком». В одной финны уступили (2:4), а в другой — прибили красно-белых (6:1).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Йокерита» — 2.65.

В четырех матчах из шести предыдущих в Ярославле финские хоккеисты отняли очки у «Локо». Последняя их встреча на «Арене-2000» и вовсе закончилась избиением хозяев — 1:4.

К предстоящему поединку команды подходят со своими турнирными потерями, восполнить которые каждый попытается в равной дуэли. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой 0 за 2.00.