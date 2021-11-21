В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты скатала в регулярке 16 матчей, в которых заработала 24 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на первой строчке.

В период с 31 октября по 6 ноября «Эдмонтону» удалось оформить четыре подряд победы. Это были поединки против «Ванкувера» (2:1), «Сиэтла» (5:2), «Нэшвилла» (5:2) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

А после матча с Нью-Йоркским клубом парни Дэйва Типпета устроили качели, трижды выиграв и трижды проиграв. Нестабильные выступления стартовали с матча против «Детройта» (2:4).

Все прогнозы на НХЛ

Затем на чужой территории «Ойлерз» хлопнули «Бостон» (5:3), слились «Баффало» (2:3), одержали верх над «Сент-Луисом» (5:4) и крупно влетели «Виннипегу» (2:5). В ответной игре с «Джетс» на своем льду «Эдмонтон» был сильнее (2:1 Б).

«Чикаго»

Ребята из Иллинойса также провели в чемпионате 16 поединков, но заработать им удалось всего 12 баллов. В зачете Центрального дивизиона «ястребы» пока седьмые.

В стартовых девяти играх сезона «Чикаго» уступил каждому сопернику, а первую победу оформил 2 ноября в поединке с «Оттавой» (5:1). После встречи с «Сенаторз» команда слилась «Каролине» (3:4) и «Виннипегу» (1:5).

Очередной провал в поединке с «Джетс» вынудил руководство клуба пойти на изменения. Тренер Джереми Коллитон был отправлен в отставку, а рулить «Блэкхокс» поручили Дереку Кингу.

В четырех встречах с новым менеджером «Чикаго» никому не проиграл. Сперва на своем льду «ястребы» прибили «Нэшвилл» (2:1 ОТ), «Питтсбург» (3:2 Б) и «Аризону» (2:1). А в матче 18 ноября в Сиэтле команда Кинга разделалась с «Кракеном» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Эдмонтона» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Чикаго» — 3.34.

К сложнейшей встрече в «Роджерс Плейс» «Блэкхокс» подходят на фоне четырех матчей без поражений, в то время как «Ойлерз» в последних играх несколько раз остались без очков.