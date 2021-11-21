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    «Эдмонтон» оборвет беспроигрышную серию «Чикаго»?

    «Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Чикаго»
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    Коннор Макдэвид
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты скатала в регулярке 16 матчей, в которых заработала 24 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на первой строчке.

    В период с 31 октября по 6 ноября «Эдмонтону» удалось оформить четыре подряд победы. Это были поединки против «Ванкувера» (2:1), «Сиэтла» (5:2), «Нэшвилла» (5:2) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

    А после матча с Нью-Йоркским клубом парни Дэйва Типпета устроили качели, трижды выиграв и трижды проиграв. Нестабильные выступления стартовали с матча против «Детройта» (2:4).

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    Затем на чужой территории «Ойлерз» хлопнули «Бостон» (5:3), слились «Баффало» (2:3), одержали верх над «Сент-Луисом» (5:4) и крупно влетели «Виннипегу» (2:5). В ответной игре с «Джетс» на своем льду «Эдмонтон» был сильнее (2:1 Б).

    «Чикаго»

    Ребята из Иллинойса также провели в чемпионате 16 поединков, но заработать им удалось всего 12 баллов. В зачете Центрального дивизиона «ястребы» пока седьмые.

    В стартовых девяти играх сезона «Чикаго» уступил каждому сопернику, а первую победу оформил 2 ноября в поединке с «Оттавой» (5:1). После встречи с «Сенаторз» команда слилась «Каролине» (3:4) и «Виннипегу» (1:5).

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    • Очередной провал в поединке с «Джетс» вынудил руководство клуба пойти на изменения. Тренер Джереми Коллитон был отправлен в отставку, а рулить «Блэкхокс» поручили Дереку Кингу.

    В четырех встречах с новым менеджером «Чикаго» никому не проиграл. Сперва на своем льду «ястребы» прибили «Нэшвилл» (2:1 ОТ), «Питтсбург» (3:2 Б) и «Аризону» (2:1). А в матче 18 ноября в Сиэтле команда Кинга разделалась с «Кракеном» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Чикаго» — 3.34.

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    К сложнейшей встрече в «Роджерс Плейс» «Блэкхокс» подходят на фоне четырех матчей без поражений, в то время как «Ойлерз» в последних играх несколько раз остались без очков.

    Однако на данном этапе регулярки «Чикаго» еще не так крут, чтобы обламывать Макдэвида и компанию на их территории. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит с форой -1 за 2.10.

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    «Эдмонтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» оборвет беспроигрышную серию «Чикаго»?
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