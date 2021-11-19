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    НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Торонто», «Миннесота» разгромила «Даллас», Капризов набрал четыре очка

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября

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    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Монреаль» — «Питтсбург» 0:6

    «Питтсбург» крупно обыграл «Монреаль» со счетом 6:0. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов закончил встречу с показателе полезности «-2».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Питтсбург» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
    Голы: Кросби — 1 (Гюнтцель, Раст), 3:36 — 0:1. Хейнен — 5 (бол., Марино, Капанен), 12:39 — 0:2. Гюнтцель — 6 (Раст, Летанг), 19:13 — 0:3. Блюгерс — 4 (Эштон-Риз), 33:49 — 0:4. Макгинн — 4 (Мэтисон, Блюгерс), 36:12 — 0:5. Блюгерс — 5 (Эштон-Риз, Марино), 59:49 — 0:6Вратари: Примо (Монтембо, 40:00) — ДжерриШтраф: 2-2Броски: 23 (5+9+9) — 43 (16+16+11)

    «Питтсбург» победил первые за четыре матча, «Монреаль» проиграл четвертую встречу подряд.

    «Монреаль» — «Питтсбург» 0:6

    «Баффало» — «Калгари» 0:5

    Передача Никиты Задорова и шатаут Якоб Маркстрома помогли «Калгари» разгромить «Баффало» — 5:0.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Калгари» — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
    Голы: Годро — 5 (Ткачак, Танев), 10:30 — 0:1. Манджапане — 11 (Танев, Шилингтон), 21:42 — 0:2. Ткачак — 8 (Годро, Линдхольм), 33:58 — 0:3. Манджапане — 12 (Баклунд, Задоров), 34:59 — 0:4. Годро — 6 (бол., Монахэн, Ткачак), 35:35 — 0:5Вратари: Токарски (Делл, 40:00) — МаркстремШтраф: 4-4Броски: 27 (8+8+11) — 33 (14+9+10)

    «Баффало» — «Калгари» 0:5

    «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Торонто» со счетом 1:2. У победителей дубль сделал Морган Райлли. За проигравших отличился Драйден Хант. Артемий Панарин сыграл 20 минут и отметился четырьмя бросками.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Райлли — 2 (Симмондс, Бантинг), 3:41 — 1:0. Райлли — 3 (бол., Мэттьюс, Таварес), 30:59 — 2:0. Хант — 1 (Строум, Какко), 43:30 — 2:1Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин (58:25)Штраф: 4-4Броски: 30 (5+12+13) — 27 (7+7+13)

    «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:1

    «Флорида» — «Нью-Джерси» 4:1

    «Флорида» выиграла у «Нью-Джерси» со счетом 4:1. «Дэвилз» потерпели третье поражение кряду. Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
    Голы: Хэмилтон — 5 (Веси, Суббан), 13:37 — 0:1. Верхэге — 5 (Уигар), 19:53 — 1:1. Луостаринен — 6 (Ломберг, Хернквист), 23:08 — 2:1. Юбердо — 6 (Дюклер), 24:25 — 3:1. Дюклер — 9 (Юбердо, Экблад), 28:15 — 4:1Вратари: Найт — Блэквуд (Бернье, 28:15, 57:55 — 59:52)Штраф: 8-6Броски: 41 (13+20+8) — 46 (22+10+14)

    «Флорида» — «Нью-Джерси» 4:1

    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 3:4 Б

    «Тампа-Бэй» вырвала победу у «Филадельфии» — 4:3 Б. Победный буллит реализовал Брэйден Пойнт. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Жиру — 6 (Брассар), 1:34 — 1:0. Конекны — 5, 10:21 — 2:0. Пойнт — 7 (бол., Стэмкос, Хедман), 21:51 — 2:1. Жозеф — 3 (Киллорн, Богосян), 34:52 — 2:2. Стэмкос — 9 (Хедман, Киллорн), 58:04 — 2:3. Жиру — 7 (Брассар), 59:51 — 3:3Победный буллит: СтэмкосВратари: Харт (58:11 — 59:51) — ВасилевскийШтраф: 6-4Броски: 30 (5+9+12+4) — 32 (13+13+3+3)

    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 3:4 Б

    «Миннесота» — «Даллас» 7:2

    Гол и ассистентский хет-трик Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Далласом» со счетом 7:2. Голкипер «звезд» Антон Худобин пропустил семь шайб с 26 бросков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Даллас» — 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)
    Голы: Питлик — 4 (Штурм, Духайм), 9:24 — 1:0. Капризов — 4 (Зуккарелло, Раск), 15:09 — 2:0. Хартман — 8 (Голигоски, Фиала), 38:59 — 3:0. Петерсон — 2 (Сегин, Гленденинг), 43:50 — 3:1. Голигоски — 1 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 47:15 — 4:1. Годро — 2 (Капризов), 48:53 — 5:1. Бенн — 4 (Линделл, Гурьянов), 52:38 — 5:2. Зуккарелло — 4 (Капризов, Голигоски), 53:07 — 6:2. Раск — 2 (Капризов, Зуккарелло), 53:52 — 7:2Вратари: Тэлбот — Худобин (Эттингер, 53:52)Штраф: 19-15Броски: 26 (11+9+6) — 38 (11+7+20)

    «Миннесота» идет на четвертом месте в Западной конференции. «Даллас» занимает 12-ю строчку.

    «Миннесота» — «Даллас» 7:2

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:1

    «Сент-Луис» на своем льду разгромил «Сан-Хосе» со счетом 4:1. В составе «блюзменов» дубль оформил Брендон Саад, Павел Бучневич и Иван Барбашев сделали по результативной передаче.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Саад — 5 (бол., О`Райлли, Перрон), 10:25 — 1:0. Томас — 2 (Бучневич, Перунович), 21:35 — 2:0. Дален — 7 (Майер), 28:16 — 2:1. Саад — 6 (Сундквист, Барбашев), 30:17 — 3:1. Кайру — 8 (Перрон), 41:09 — 4:1Вратари: Хуссо — РаймерШтраф: 5-13Броски: 48 (16+19+13) — 27 (13+8+6)

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:1

    «Аризона» — «Коламбус» 4:5 Б

    «Эдмонтон» — «Виннипег» 2:1 Б

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