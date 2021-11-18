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    «Колорадо» сможет добыть третью подряд победу?

    «Ванкувер» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 18 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ванкувер»

    Канадская команда из Британской Колумбии успела сыграть в 16 матчах, после которых осталась лишь с 12 очками. А в таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает седьмую строчку.

    В этом месяце «Ванкувер» вышел на лед в рамках семи встреч, однако победить канадцам удалось всего пару раз. В одном из счастливых поединков они хлопнули «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

    После зарубы с Нью-Йоркскими парнями подопечные Трэвиса Грина потерпели поражение от «Нэшвилла» (2:3), а затем выдали крупную победу в дуэли с «Далласом» (6:3).

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    В четырех последних играх «Накс» были слабее каждого из соперников. На «Роджерс Арене» «Ванкувер» влетел «Анахайму» (2:3 ОТ), а в гостях «киты» уступили «Колорадо» (1:7), «Вегасу» (4:7) и еще раз «Анахайму» (1:5).

    «Колорадо»

    Хоккеисты из Денвера поучаствовали в 12 встречах регулярного первенства, в которых затащили 13 баллов. В зачете Центрального дивизиона этот клуб замыкает топ-5.

    В конце прошлого месяца «Колорадо» удалось оформить пару побед над одними из лидеров Западной конференции. Сперва в Миссури «Эвс» хлопнули «Сент-Луис» (4:3).

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    • А после месива с «Блюз» парни Джареда Беднара на «Болл Арене» раздавили «Миннесоту» (4:1). В начале ноября «Эвеланш» дважды допустили осечки.

    Они потеряли очки в паре поединков против «Коламбуса» (4:5 ОТ, 2:4). В последних же встречах ребята из Денвера разгромили «Ванкувер» (7:1) и «Сан-Хосе» (6:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ванкувера» оценивается в 2.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 2.14.

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    В их недавней очной встрече команда Беднара раскатала канадцев в одну калитку, после чего организовала крупную победу, растоптав «Шаркс».

    Денверский клуб потихоньку набирает форму. Остановить этот процесс слабому «Ванкуверу» не удастся. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» за 2.14.

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    «Ванкувер» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» сможет добыть третью подряд победу?
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