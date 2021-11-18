В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадская команда из Британской Колумбии успела сыграть в 16 матчах, после которых осталась лишь с 12 очками. А в таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает седьмую строчку.

В этом месяце «Ванкувер» вышел на лед в рамках семи встреч, однако победить канадцам удалось всего пару раз. В одном из счастливых поединков они хлопнули «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

После зарубы с Нью-Йоркскими парнями подопечные Трэвиса Грина потерпели поражение от «Нэшвилла» (2:3), а затем выдали крупную победу в дуэли с «Далласом» (6:3).

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В четырех последних играх «Накс» были слабее каждого из соперников. На «Роджерс Арене» «Ванкувер» влетел «Анахайму» (2:3 ОТ), а в гостях «киты» уступили «Колорадо» (1:7), «Вегасу» (4:7) и еще раз «Анахайму» (1:5).

«Колорадо»

Хоккеисты из Денвера поучаствовали в 12 встречах регулярного первенства, в которых затащили 13 баллов. В зачете Центрального дивизиона этот клуб замыкает топ-5.

В конце прошлого месяца «Колорадо» удалось оформить пару побед над одними из лидеров Западной конференции. Сперва в Миссури «Эвс» хлопнули «Сент-Луис» (4:3).

А после месива с «Блюз» парни Джареда Беднара на «Болл Арене» раздавили «Миннесоту» (4:1). В начале ноября «Эвеланш» дважды допустили осечки.

Они потеряли очки в паре поединков против «Коламбуса» (4:5 ОТ, 2:4). В последних же встречах ребята из Денвера разгромили «Ванкувер» (7:1) и «Сан-Хосе» (6:2).

Прогноз и ставка

Победа «Ванкувера» оценивается в 2.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 2.14.

В их недавней очной встрече команда Беднара раскатала канадцев в одну калитку, после чего организовала крупную победу, растоптав «Шаркс».