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    НХЛ. «Коламбус» одолел «Детройт», «Тампа» разгромила «Айлендерс»

    В ночь на 16 ноября в регулярном чемпионате НХЛ прошли два поединка

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    «Тампа-Бэй»
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    «Тампа-Бэй»

    «Коламбус» — «Детройт» 5:3

    «Коламбус» добился домашней победы над «Детройт» со счетом 5:3. В составе хозяев льда российский форвард Егор Чинахов стал автором гола и результативной передачи. Для 20-летнего нападающего это дебютная шайба в НХЛ. Форвард гостей Владислав Наместников отдал в этой игре голевой пас, теперь в его активе 10 (7+3) очков в сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Детройт» — 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
    Голы: Ларкин — 7 (Раймонд), 14:45 — 0:1. Расмуссен — 1 (Наместников, Гронек), 24:23 — 0:2. Дженнер — 7 (Нюквист, Пик), 33:07 — 1:2. Боквист — 1 (Чинахов, Байрейтер), 34:55 — 2:2. Раймонд — 7 (Бертуцци, Ларкин), 53:31 — 2:3. Чинахов — 1 (Ворачек, Силлинджер), 55:42 — 3:3. Веренски — 3 (Нюквист, Дженнер), 58:41 — 4:3. Тексье — 5 (п.в., Робинсон), 59:57 — 5:3Вратари: Мерзликинс — Грайсс (58:53 — 59:57)Штраф: 4-8Броски: 38 (10+17+11) — 27 (7+7+13)

    «Коламбус» с 18 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 16 очками — на десятой строчке.

    «Коламбус» — «Детройт» 5:3

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:1

    «Тампа» на своем льду разгромила «Айлендерс» со счетом 4:1. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Вратарь островитян Семен Варламов отразил 25 бросков из 29.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Барзал — 4 (Паризе), 2:53 — 0:1. Жозеф — 2 (Киллорн), 3:16 — 1:1. Чирелли — 4 (Палат, Хедман), 19:22 — 2:1. Пойнт — 6, 53:28 — 3:1. Стэмкос — 8 (бол., Хедман, Пойнт), 55:30 — 4:1Вратари: Василевский — ВарламовШтраф: 38-30Броски: 28 (13+3+12) — 26 (6+12+8)

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:1
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