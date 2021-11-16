«Тампа-Бэй»
В 13 играх команда из Флориды смогла заработать 17 зачетных баллов, что позволяет ей сейчас занимать четвертую позицию в Атлантическом дивизионе.
В конце прошлого и начале текущего месяца «Тампа-Бэй» оформила три подряд победы, прервав таким образом череду прошлых неудач. Свою успешную серию «Болтс» начали с разгрома «Питтсбурга» (5:1).
А после победы над «Пингвинз» подопечные Джона Купера хлопнули «Аризону» (5:1) и «Вашингтон» (3:2). В четырех следующих встречах «Лайтнинг» по два раза выиграли и уступили.
Сперва в Онтарио «Тампа-Бэй» слилась «Торонто» (1:2 ОТ) и одержала верх над «Оттавой» (5:3). Позже команда Купера влетела «Каролине» (1:2 ОТ), а также переиграла «Флориду» (3:2 ОТ).
«Айлендерс»
Хоккейная команда из Юниондейла провела 11 поединков, в которых заработала 12 очков. В таблице Столичного дивизиона она застряла на последней позиции.
Уже на старте сезона «Айлендерс» успели потерять приличное количество баллов. В трех встречах из четырех «островитяне» проиграли. Но зато ближе к концу октября «Айлс» смогли выдать две сухих победы подряд.
Сперва подопечные Барри Троца раскатали «Аризону» (3:0), а затем — прибили «Вегас» (2:0). В последнем матче прошлого месяца «островитяне» уступили «Нэшвиллу» (2:3 Б).
В ноябре «Айлендерс» вышли на лед четырежды. В паре поединков они припечатали «Монреаль» (6:2) и «Виннипег» (2:0), а еще в двух встречах — проиграли «Миннесоте» (2:5) и «Нью-Джерси» (0:4).
Прогноз и ставка
Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Айлендерс» — 2.97.
В двух последних матчах команда из Нью-Йорка
Пока «островитяне» не в форме, команда Купера должна урвать пару баллов при родных фанатах. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 2.17.