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    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч НХЛ 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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    Брэйден Поинт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    В 13 играх команда из Флориды смогла заработать 17 зачетных баллов, что позволяет ей сейчас занимать четвертую позицию в Атлантическом дивизионе.

    В конце прошлого и начале текущего месяца «Тампа-Бэй» оформила три подряд победы, прервав таким образом череду прошлых неудач. Свою успешную серию «Болтс» начали с разгрома «Питтсбурга» (5:1).

    А после победы над «Пингвинз» подопечные Джона Купера хлопнули «Аризону» (5:1) и «Вашингтон» (3:2). В четырех следующих встречах «Лайтнинг» по два раза выиграли и уступили.

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    Сперва в Онтарио «Тампа-Бэй» слилась «Торонто» (1:2 ОТ) и одержала верх над «Оттавой» (5:3). Позже команда Купера влетела «Каролине» (1:2 ОТ), а также переиграла «Флориду» (3:2 ОТ).

    «Айлендерс»

    Хоккейная команда из Юниондейла провела 11 поединков, в которых заработала 12 очков. В таблице Столичного дивизиона она застряла на последней позиции.

    Уже на старте сезона «Айлендерс» успели потерять приличное количество баллов. В трех встречах из четырех «островитяне» проиграли. Но зато ближе к концу октября «Айлс» смогли выдать две сухих победы подряд.

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    • Сперва подопечные Барри Троца раскатали «Аризону» (3:0), а затем — прибили «Вегас» (2:0). В последнем матче прошлого месяца «островитяне» уступили «Нэшвиллу» (2:3 Б).

    В ноябре «Айлендерс» вышли на лед четырежды. В паре поединков они припечатали «Монреаль» (6:2) и «Виннипег» (2:0), а еще в двух встречах — проиграли «Миннесоте» (2:5) и «Нью-Джерси» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Айлендерс» — 2.97.

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    В двух последних матчах команда из Нью-Йорка проиграла с разницей в 3+ шайбы, пустив в свою сетку минимум 4 гола.

    Пока «островитяне» не в форме, команда Купера должна урвать пару баллов при родных фанатах. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 2.17.

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    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на хоккей. Оформит ли «Тампа-Бэй» вторую домашнюю победу подряд?
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