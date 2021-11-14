НХЛ. «Рейнджерс» переиграли «Коламбус», «Тампа» одолела «Флориду»

«Нью-Джерси» — «Бостон» 2:5

«Бостон» нанес поражение «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Три (0+3) очка в составе победителей набрал Чарльз Макавой.

«Нью-Джерси» — «Бостон» 2:5

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

«Виннипег» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. Победную шайбу за «Джетс» в дополнительное время провел Марк Шайфли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Коннор — 11 (Стэнли, Дюбуа), 1:59 — 1:0. Грундстрем — 3 (Мур), 4:02 — 1:1. Лемье — 2 (Лизотт, Мяяття), 34:22 — 1:2. Демело — 1 (мен., Копп, Стэнли), 53:36 — 2:2. Шайфли — 1 (Элерс), 60:32 — 3:2Вратари: Хеллибак — ПетерсенШтраф: 4-2Броски: 23 (10+2+9+2) — 29 (14+10+4+1)

После этого матча «Виннипег» с 19 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 18 очками — на седьмой строчке.

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

«Детройт» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Детройт» в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 3:2. В составе «Ред Уингз» дубль на счету Дилана Ларкина, который забросил шайбу в овертайме.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Пелинг — 1 (Пеццетта, Уайдмэн), 4:39 — 0:1. Ларкин — 5 (Гронек, Бертуцци), 22:36 — 1:1. Сутер — 4 (Фаббри, Зайдер), 23:21 — 2:1. Уайдмэн — 2 (Лехконен, Армиа), 42:33 — 2:2. Ларкин — 6 (Раймонд), 61:41 — 3:2Вратари: Неделькович — Аллен (Монтембо, 19:12)Штраф: 8-6Броски: 33 (8+14+10+1) — 36 (9+13+14+0)

«Детройт» с 18 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на 15-й строчке.

«Детройт» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 3:2 ОТ

«Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 3:2. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Брейден Пойнт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Марун — 2 (бол., Колтон, Киллорн), 12:17 — 1:0. Хедман — 2 (Катчук, Богосян), 29:02 — 2:0. Юбердо — 4 (Барков, Карлссон), 32:59 — 2:1. Луостаринен — 5 (Экблад, Ломберг), 33:35 — 2:2. Пойнт — 5 (Палат), 62:13 — 3:2Вратари: Василевский — БобровскийШтраф: 11-11Броски: 24 (6+9+7+2) — 28 (6+11+9+2)

«Флорида» с 23 очками лидирует в Восточной конференции, «Тампа» с 17 очками — на седьмой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 3:2 ОТ

«Баффало» — «Торонто» 4:5

«Торонто» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 5:4. Российский форвард «Мэйпл Ливз» Кирилл Семенов завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Торонто» — 4:5 (1:1, 1:2, 2:2) Голы: Кампф — 2 (Керфут, Энгвалль), 2:43 — 0:1. Скиннер — 4 (Миллер, Окпосо), 14:42 — 1:1. Каше — 3 (Таварес, Мэттьюс), 27:18 — 1:2. Бантинг — 4 (Маззин, Спецца), 28:28 — 1:3. Томпсон — 5 (Скиннер), 37:33 — 2:3. Таварес — 8 (бол., Райлли, Марнер), 49:22 — 2:4. Скиннер — 5 (Томпсон), 50:47 — 3:4. Далин — 2 (Руотсалайнен, Окпосо), 51:46 — 4:4. Райлли — 1 (Керфут), 59:48 — 4:5Вратари: Делл (59:48) — УоллШтраф: 2-4Броски: 27 (13+7+7) — 26 (5+8+13)

«Торонто» с 21 очком занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 14 очками — на 13-й строчке.

«Баффало» — «Торонто» 4:5

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:5

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» со счетом 5:3. В составе победителей по дублю оформили Крис Крайдер и Артемий Панарин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Вратари: Ворачек — 1 (бол., Бьоркстранд, Силлинджер), 8:59 — 1:0. Панарин — 3 (Фокс, Строум), 17:29 — 1:1. Робинсон — 2 (Бин, Веренски), 26:56 — 2:1. Крайдер — 10 (Труба), 27:39 — 2:2. Панарин — 4 (Строум), 28:15 — 2:3. Труба — 1 (Гудроу, Готье), 28:42 — 2:4. Крайдер — 11 (бол., Зибанежад, Фокс), 40:52 — 2:5. Тексье — 4 (Гавриков, Байрейтер), 53:15 — 3:5Вратари: Мерзликинс (57:39) — Шестеркин (Георгиев, 53:15)Штраф: 4-8Броски: 36 (12+7+17) — 41 (9+19+13)

«Рейнджерс» с 19 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 14 очками — на 10-й строчке.

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:5

«Оттава» — «Питтсбург» 6:3

«Оттава» переиграла «Питтсбург» — 6:3. Российские игроки «сенаторов» Артем Зуб и Егор Соколов результативными действиями не отличились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Питтсбург» — 6:3 (0:0, 4:0, 2:3) Голы: Сэнфорд — 2 (Бернард-Доккер, Шабо), 25:21 — 1:0. Дель Зотто — 1 (бол., Батерсон, Тирни), 30:40 — 2:0. Келли — 1 (Шоу, Томсон), 31:07 — 3:0. Штютцле — 1 (бол., Батерсон, Шабо), 37:49 — 4:0. Батерсон — 6 (Эннис, Дель Зотто), 49:40 — 5:0. Капанен — 4 (Фридман, Родригес), 51:49 — 5:1. Родригес — 5 (Капанен), 52:55 — 5:2. Родригес — 6 (Летанг, Гюнтцель), 55:57 — 5:3. Батерсон — 7 (п.в., Ткачак, Норрис), 59:11 — 6:3Вратари: Густавссон — Десмит (55:49 — 55:57, 56:14 — 59:11)Штраф: 10-8Броски: 24 (6+14+4) — 31 (7+12+12)

«Оттава» с 9 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 13 очками — на 14-й строчке.

«Оттава» — «Питтсбург» 6:3

«Каролина» — «Сент-Луис» 3:2

«Каролина» обыграла «Сент-Луис» — 3:2. Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников сделал две результативных передачи. У «Блюз» отличились Павел Бучневич и Владимир Тарасенко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Сент-Луис» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Шей — 1 (Ахо, Свечников), 1:15 — 1:0. Ахо — 6 (бол., Деанджело, Свечников), 23:44 — 2:0. Бучневич — 4 (бол., Томас, Кайру), 32:30 — 2:1. Тарасенко — 6 (Барбашев, Томас), 40:48 — 2:2. Смит — 1 (Деанджело, Мартинук), 57:03 — 3:2Вратари: Лион — Хофер (57:09)Штраф: 8-4Броски: 24 (7+9+8) — 29 (6+13+10)

«Каролина» — «Сент-Луис» 3:2

«Нэшвилл» — «Аризона» 4:1

«Нэшвилл» обыграл «Аризону» со счетом 4:1. В составе «Предаторз» 4 (2+2) очка набрал Роман Йоси.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Аризона» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Дюшен — 9 (Йоси), 11:14 — 1:0. Йоси — 5 (бол., Толванен, Дюшен), 18:12 — 2:0. Гранлунд — 3 (Толванен, Йоси), 27:02 — 3:0. Йоси — 6, 45:54 — 4:0. Чикран — 1 (бол., Кессел, Гостисбеер), 53:30 — 4:1Вратари: Сарос — ВеймелкаШтраф: 35-28Броски: 24 (6+7+11) — 23 (5+7+11)

«Нэшвилл» — «Аризона» 4:1

«Даллас» — «Филадельфия» 5:2

«Даллас» обыграл «Филадельфию» — 5:2. Нападающие хозяев Денис Гурьянов и Александр Радулов записали на свой счет по результативной передаче. Голкипер Антон Худобин отразил 31 бросок из 33. У «Флайерз» одну из шайб провел Иван Проворов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Филадельфия» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Голы: Гленденинг — 4 (Клингберг, Сутер), 13:23 — 1:0. Хинтц — 2 (Гурьянов, Робертсон), 32:22 — 2:0. ван Римсдайк — 2, 36:36 — 2:1. Сегин — 5 (Петерсон, Секера), 37:02 — 3:1. Павелски — 4 (бол., Хинтц, Радулов), 42:27 — 4:1. Проворов — 1 (бол., Хэйс, Эллис), 48:07 — 4:2. Факса — 2 (п.в., Гленденинг), 57:57 — 5:2Вратари: Худобин — Джонс (56:46 — 57:57)Штраф: 8-6Броски: 31 (7+10+14) — 33 (19+5+9)

Благодаря победе над «Филадельфией» «Даллас» прервал серию из двух поражений подряд.

«Даллас» — «Филадельфия» 5:2

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 6:2

«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 6:2. В составе «Эвеланш» форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, нападающий «Шаркс» Александр Барабанов забросил вторую шайбу своей команды.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) Вратари: Кутюр — 6 (Ферраро, Майер), 3:17 — 0:1. Тэйвз — 2 (бол., Жирар, Кадри), 10:10 — 1:1. Кадри — 4 (Ничушкин, Дж. Джонсон), 13:55 — 2:1. Ньюхук — 1 (Жирар, Менья), 32:38 — 3:1. О`Коннор — 3 (мен., Хелм, Э. Джонсон), 35:33 — 4:1. Барабанов — 2 (бол., Хертл, Карлссон), 49:02 — 4:2. Бураковски — 4 (Ландескуг, Жирар), 50:13 — 5:2. Жирар — 1 (п.в., Кадри), 56:37 — 6:2Вратари: Кемпер — Хилл (56:31 — 56:37)Штраф: 4-10Броски: 31 (10+11+10) — 30 (12+8+10)

«Колорадо» с 13 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 15 очками — на 10-й строчке.

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 6:2

«Вегас» — «Ванкувер» 7:4

«Сиэтл Кракен» — «Миннесота» 2:4