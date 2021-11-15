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    «Северсталь» не дрогнет перед ЦСКА?

    ЦСКА — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Северсталь»
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    Роберт Рооба
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Сыграв в 27 матчах, столичным парням удалось завоевать 35 баллов, что позволяет команде закрепиться в тройке лидеров турнирной таблицы Западной конференции.

    Ближе к концу октября ЦСКА отправился на Дальний Восток, где отобрал очки у местных команд в двух встречах подряд. Сперва «армейцы» разделались с «Адмиралом» (2:1).

    Далее была победа над «Амуром» (4:3 Б), после которой подопечные Сергея Федорова слились «Сибири» (0:1). В трех ноябрьских матчах московская команда никому не проиграла.

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    На своей территории ЦСКА хлопнул «Автомобилист» (1:0), а затем в Подольске была победа над «Витязем» (6:5 Б). В последней встрече красно-синие разгромили СКА (4:0).

    «Северсталь»

    Хоккейный клуб из Череповца поучаствовал в 26 играх сезона, в которых забрал себе 34 очка. В таблице Западной конференции он замыкает первую пятерку.

    С 16 октября «Северсталь» никому не проигрывает. Ее непобедимая серия доросла до девяти матчей, а стартовала мощная цепочка со встречи с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ).

    Затем в Череповце подопечные Андрея Разина разделались с «Куньлунем» (2:1) и рижским «Динамо» (2:0), после чего в гостях «сталь» прибила «Барыс» (5:1) и «Салават Юлаев» (3:2).

    Вернувшись в «Ледовый дворец», «Северсталь» провела еще четыре поединка. Команда Разина взяла верх над «Торпедо» (2:1), «Спартаком» (3:2 Б), «Автомобилистом» (3:2) и «Металлургом» Мг (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 1.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Северстали» — 5.60.

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    С середины октября команда Андрея Разина никому не проигрывает, благодаря чему она неожиданно ворвалась в пятерку лучших на Западе.

    ЦСКА пока тоже хорош, но домашний матч со «сталью» для него не будет проходным. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +1.5 за 1.89.

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    ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» не дрогнет перед ЦСКА?
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