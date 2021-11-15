В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Сыграв в 27 матчах, столичным парням удалось завоевать 35 баллов, что позволяет команде закрепиться в тройке лидеров турнирной таблицы Западной конференции.

Ближе к концу октября ЦСКА отправился на Дальний Восток, где отобрал очки у местных команд в двух встречах подряд. Сперва «армейцы» разделались с «Адмиралом» (2:1).

Далее была победа над «Амуром» (4:3 Б), после которой подопечные Сергея Федорова слились «Сибири» (0:1). В трех ноябрьских матчах московская команда никому не проиграла.

Все прогнозы на КХЛ

На своей территории ЦСКА хлопнул «Автомобилист» (1:0), а затем в Подольске была победа над «Витязем» (6:5 Б). В последней встрече красно-синие разгромили СКА (4:0).

«Северсталь»

Хоккейный клуб из Череповца поучаствовал в 26 играх сезона, в которых забрал себе 34 очка. В таблице Западной конференции он замыкает первую пятерку.

С 16 октября «Северсталь» никому не проигрывает. Ее непобедимая серия доросла до девяти матчей, а стартовала мощная цепочка со встречи с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ).

Затем в Череповце подопечные Андрея Разина разделались с «Куньлунем» (2:1) и рижским «Динамо» (2:0), после чего в гостях «сталь» прибила «Барыс» (5:1) и «Салават Юлаев» (3:2).

Вернувшись в «Ледовый дворец», «Северсталь» провела еще четыре поединка. Команда Разина взяла верх над «Торпедо» (2:1), «Спартаком» (3:2 Б), «Автомобилистом» (3:2) и «Металлургом» Мг (5:2).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 1.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Северстали» — 5.60.

С середины октября команда Андрея Разина никому не проигрывает, благодаря чему она неожиданно ворвалась в пятерку лучших на Западе .

ЦСКА пока тоже хорош, но домашний матч со «сталью» для него не будет проходным. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +1.5 за 1.89.