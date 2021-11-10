ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории Андрей Шевченко Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 2-8 ноября
  • 10:15
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:45
    • «Лейкерс» дожали «Шарлотт» в овертайме, Карри набрал 50 очков в матче с «Атлантой»
  • 09:17
    • Арустамян: ЦСКА планирует качественно усилить состав зимой
  • 09:08
    • Погба пропустит ближайшие матчи сборной Франции
  • 08:17
    • «Зенит» может купить полузащитника «Бока Хуниорс»
  • 22:58
    • Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября
  • 20:15
    • Сорокин — первая российская звезда недели в НХЛ
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Флорида» обыграть «Нью-Джерси» в Ньюарке?

    «Нью-Джерси» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Дюклер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 10 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Нью-Джерси»

    Хоккеисты из Ньюарка провели в регулярном чемпионате десять поединков, в которых оформили 12 очков. В зачете Востока команда занимает 11-ю позицию.

    На старте нового сезона «Нью-Джерси» завоевал пару побед в «Пруденшал Центре», после чего пережил разгромное поражение от «Вашингтона» (1:4).

    Затем дома команда Линди Раффа взяла верх над «Баффало» (2:1 ОТ) и слилась «Калгари» (3:5). А после успешной встречи с «Питтсбургом» в Пенсильвании (4:2) «Девилз» трижды кряду потеряли очки.

    Все прогнозы на НХЛ

    Проиграли парни из Ньюарка «Коламбусу» (3:4 Б), «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ). В последнем матче «Нью-Джерси» взял верх над «Сан-Хосе» (3:2 Б).

    «Флорида»

    В 12 матчах регулярного сезона команда из Санрайза смогла заработать 21 очко, благодаря чему она закрепила за собой лидерство в таблице Восточной конференции.

    Новый сезон «Флорида» начала с восьми побед подряд. Эта серия «Пантерз» продлилась до 30 октября. В тот вечер «коты» одержали верх над «Детройтом» (3:2 ОТ).

  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 ноября
  • Сегодня

    • После встречи с «Ред Уингз» команда под руководством нового наставника Эндрю Брюнетта потерпела поражение от «Бостона» в «ТД Гарден», уступив лишь по буллитам (2:3 Б).

    А в паре домашних матчей «Флорида» одержала верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ) и «Каролиной» (5:2). В последней встрече «Пантерз» не справились с «Рейнджерс» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Флориды» — 2.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На данном этапе регулярного чемпионата «Джерси» выглядит одним из самых непонятных клубов. Команда Линди Раффа может навязать жесткую борьбу серьезным соперникам, а затем слиться равным по силе оппонентам.

    С такими ребятами «Пантерз», которые набрали потрясающую форму, должны спокойно разбираться. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 4.5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия U19 — Андорра U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания U19 — Люксембург U19
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Джерси» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Флорида» обыграть «Нью-Джерси» в Ньюарке?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры