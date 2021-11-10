В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 10 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Хоккеисты из Ньюарка провели в регулярном чемпионате десять поединков, в которых оформили 12 очков. В зачете Востока команда занимает 11-ю позицию.

На старте нового сезона «Нью-Джерси» завоевал пару побед в «Пруденшал Центре», после чего пережил разгромное поражение от «Вашингтона» (1:4).

Затем дома команда Линди Раффа взяла верх над «Баффало» (2:1 ОТ) и слилась «Калгари» (3:5). А после успешной встречи с «Питтсбургом» в Пенсильвании (4:2) «Девилз» трижды кряду потеряли очки.

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Проиграли парни из Ньюарка «Коламбусу» (3:4 Б), «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ). В последнем матче «Нью-Джерси» взял верх над «Сан-Хосе» (3:2 Б).

«Флорида»

В 12 матчах регулярного сезона команда из Санрайза смогла заработать 21 очко, благодаря чему она закрепила за собой лидерство в таблице Восточной конференции.

Новый сезон «Флорида» начала с восьми побед подряд. Эта серия «Пантерз» продлилась до 30 октября. В тот вечер «коты» одержали верх над «Детройтом» (3:2 ОТ).

После встречи с «Ред Уингз» команда под руководством нового наставника Эндрю Брюнетта потерпела поражение от «Бостона» в «ТД Гарден», уступив лишь по буллитам (2:3 Б).

А в паре домашних матчей «Флорида» одержала верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ) и «Каролиной» (5:2). В последней встрече «Пантерз» не справились с «Рейнджерс» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Флориды» — 2.10.

На данном этапе регулярного чемпионата «Джерси» выглядит одним из самых непонятных клубов. Команда Линди Раффа может навязать жесткую борьбу серьезным соперникам, а затем слиться равным по силе оппонентам.